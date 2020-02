Halloween 2, la première suite du classique de l’horreur de John Carpenter en 1978, a considérablement augmenté les niveaux de sang et de sang de la franchise, et voici pourquoi. Alors que l’Halloween d’origine a donné l’impulsion à ce que le vendredi 13 allait devenir le boom des slasher des années 1980, il est important de se rappeler que le film de Carpenter n’était vraiment pas si violent. Bien sûr, il a été noté R, mais il constituait de loin un disque dur. En fait, les jeunes fans d’horreur pourraient bien être surpris de voir à quel point Halloween est apprivoisé lorsqu’ils le voient pour la première fois, du moins en ce qui concerne les choses comme le sang, le langage et la nudité. Même sans ces choses, Halloween est toujours un film formidable, très effrayant et plein de suspense.

Bien sûr, Halloween a fini par être l’un des seuls films slasher majeurs jamais réalisés à lésiner sur les meurtres sanglants et le contenu sexuel. À partir de vendredi 13, les slashers ont continué à faire monter les enchères en ce qui concerne les deux choses, en particulier le gore. Cela est arrivé au point où le comité de notation de la MPAA a commencé à sévir activement, menant des batailles aller-retour contre les cinéastes d’horreur et les studios sur la quantité de violence qui pourrait être incluse dans un film tout en maintenant une note R.

Lorsque Halloween 2 est sorti en 1981, les choses avec la MPAA n’avaient pas encore tout à fait chauffé, et il y avait encore beaucoup de meurtres sanglants à faire à l’écran. La suite, qui reprend presque immédiatement après l’original, est beaucoup plus gorger que son prédécesseur. Cependant, ce n’était pas toujours le plan.

Pourquoi Halloween 2 est beaucoup plus gorgé que l’original de John Carpenter

Alors que John Carpenter est revenu pour co-écrire et coproduire Halloween 2, il n’a en fait pas réalisé la suite. Ce travail est allé à Rick Rosenthal, qui reviendrait plus tard à la tête de Halloween: Resurrection, largement décrié. Rosenthal voulait en fait garder Halloween 2 proche du ton de l’original, optant pour le suspense plutôt que pour le gore explicite. De manière assez amusante, c’est Carpenter lui-même qui a décidé d’ajouter les meurtres sanglants qui peuvent maintenant être vus dans la version publiée de Halloween 2.

En regardant la première coupe de Rosenthal de la suite, Carpenter n’a pas trouvé le film effrayant. De plus, il avait fait attention à la façon dont l’engouement des slasher avait conduit le public à vouloir de plus en plus de sang dans son horreur. Après avoir réédité la coupe initiale de Rosenthal, Carpenter l’a trouvée plus effrayante, mais pensait toujours que les cinéphiles de l’époque seraient déçus du manque de carnage à l’écran. Carpenter a choisi de tourner le nouveau gorier Michael Myers tuer des scènes pour pimenter les choses, les dirigeant lui-même, contre les objections de Rosenthal. Il a également considérablement accéléré le rythme de la coupe finale, agaçant encore Rosenthal. cependant, Halloween 2 a continué à être un succès au box-office et est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures suites d’Halloween, alors peut-être que Carpenter avait raison dans son évaluation de la situation.

