Pourquoi Halloween H20 a tant de futures stars | .

À l’occasion du vingtième anniversaire du film phare de John Carpenter, Halloween: H20 a présenté plusieurs jeunes acteurs prometteurs qui allaient devenir de grandes stars du cinéma et de la télévision. Réalisé par Steve Miner, le pilier du film slasher, qui a contribué à tout, de la dernière maison de gauche au vendredi 13 films, Halloween H20 contourne bon nombre des suites de la franchise pour continuer l’histoire de la protagoniste originale d’Halloween Laurie Strode, joué par Jamie Lee Curtis.

Halloween H20 révèle que Laurie avait simulé sa mort afin d’éviter son frère meurtrier, Michael Myers, à la suite des événements d’Halloween II. Vivant maintenant sous une identité supposée en tant que directrice de la Hillcrest Academy, un pensionnat privé, Laurie a un fils adolescent (Josh Hartnett), est en relation avec Will (Adam Arkin) et travaille comme conseillère d’orientation à Hillcrest. Malgré cette nouvelle vie apparemment idéale, Laurie souffre d’un trouble de stress post-traumatique et vit dans la peur constante que Michael revienne un jour pour elle.

Les craintes de Laurie se révèlent bien fondées lorsque Michael Myers revient et retrouve où se trouve Laurie. Après la mort de plusieurs étudiants et d’autres, Laurie parvient à surmonter son traumatisme et ses peurs et à faire face à l’ombre dont elle a passé la moitié de sa vie à fuir. Après une ambulance tendue, Laurie parvient à neutraliser Michael et à le décapiter avec une hache, mettant ainsi fin à son long cauchemar de génération – pour l’instant.

Les films Slasher ont toujours été un tremplin pour les futures stars. De Jamie Lee Curtis dans l’Halloween original, à Kevin Bacon le vendredi 13 et Johnny Depp dans A Nightmare on Elm Street, les directeurs de casting ont le don de trouver et de trouver des talents qui deviennent des stars du cinéma et de la télévision à part entière. droite. Josh Hartnett, la star de Pearl Harbor, Black Hawk Down et Penny Dreadful, a fait ses débuts au cinéma dans Halloween H20 avec le fils de Laurie Strode. En plus de Hartnett, H20 a mis en vedette les premières apparitions de Michelle Williams, quatre fois nominée aux Oscars, Joseph Gordon-Levitt de Looper et The Dark Knight Rises, et Jodi Lyn O’Keefe de The Vampire Diaries. H20 a également été l’une des premières apparitions au cinéma de la star du hip-hop LL Cool J.

De nombreux facteurs importants ont contribué au succès du casting d’Halloween H20. Le très influent Scream de Wes Craven avait été publié deux ans plus tôt, ravivant l’intérêt pour les films slasher pour une nouvelle génération. Le réseau WB avait été créé en 1995 avec un accent sur une programmation destinée aux jeunes comme Buffy The Vampire Slayer. 1998 a également été la première de Dawson’s Creek, avec Michelle Williams dans un rôle principal. Ces programmes étaient des vitrines pour les jeunes acteurs et les directeurs de casting en ont certainement pris note. Un autre facteur important a été la montée de la hanche hip dans la culture dominante à la fin des années 90, lorsque des artistes tels que LL Cool J et Ice Cube faisaient la transition vers le théâtre.

Avec le recul, il est presque facile d’annuler le succès de casting de Halloween H20 comme une simple chance, mais le faire ignorerait la culture changeante majeure du film et, plus important encore, l’industrie de la télévision à l’époque.

