Pourquoi Hemlock Grove est la série d’horreur la plus sous-estimée de Netflix

L’une des premières séries originales de Netflix, Hemlock Grove, n’était peut-être pas la série la plus durable sur la plate-forme de streaming, mais était une série d’horreur sous-estimée qui était en avance sur son temps.

Du producteur exécutif Eli Roth, qui est devenu un grand nom des fans d’horreur au début de sa carrière après avoir fait sensation avec Hostel and Cabin Fever, Netflix a tenté sa chance sur Hemlock Grove, basé sur le roman de Brian McGreevy. McGreevy a été le créateur et le co-auteur de l’émission avec Lee Shipman. Hemlock Grove était remarquable pour Netflix car il s’agissait de l’une de ses toutes premières séries originales aux côtés d’Arrested Development et de House of Cards. La série a mis en vedette certains acteurs majeurs, tels que Famke Janssen et Bill Skarsgard, qui ont continué à écrire l’histoire de l’horreur avec son interprétation de Pennywise le clown dansant dans IT et IT Chapter Two d’Andy Muschietti. Landon Liboiron, Joel de la Fuente, Dougray Scott et Lili Taylor ont également joué des rôles principaux dans l’émission, qui a commencé en 2013 et a duré trois saisons jusqu’en 2015.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Hemlock Grove: Pourquoi la mort de Miranda Cates était un anticlimax

Alors que la télévision d’horreur n’est devenue plus populaire que depuis les débuts d’Hemlock Grove, la série reste sous-estimée dans une mer d’autres propriétés majeures développées par Netflix. Depuis ses débuts, le géant du streaming s’est fait un nom avec son contenu original, produisant des succès comme Stranger Things, The Haunting of Hill House, et s’étendant aux films d’horreur au feu vert pour les débuts sur leur plate-forme, comme Sweetheart et Cam.

La série Hemlock Grove de Netflix est sous-estimée

Alors que l’intrigue de l’émission variait d’une saison à l’autre, Hemlock Grove a d’abord tourné autour d’une série de meurtres brutaux qui ont secoué la ville fictive de Hemlock Grove, en Pennsylvanie. À partir de là, l’histoire se déroule de manière très similaire à d’autres histoires de loups-garous comme Silver Bullet et Ginger Snaps, où les meurtres – qui semblent avoir été commis par une sorte de bête sauvage – suscitent des rumeurs dans la ville. Peter (Liboiron) est critiqué pour les crimes; il est originaire du “mauvais côté des pistes”, fait partie d’une famille pauvre et rom, et certains habitants de Hemlock Grove seraient des loups-garous. Il développe plus tard une amitié avec le riche enfant Roman Godfrey (Skarsgard), dont la famille mystérieuse est les dirigeants du Godfrey Institute, qui étudie la science biomédicale. Les deux s’unissent pour essayer d’effacer le nom de Peter – même si Peter est en fait un loup-garou – et il finit par découvrir certains des secrets de la famille Godfrey.

D’autres créatures entrent en jeu, et la science et le surnaturel se combinent de manière unique, ce qui a conduit à une histoire passionnante qui – bien qu’il y ait certainement des trous de complot et des endroits difficiles – n’a jamais manqué de divertir. Le calibre de l’acteur était présent, du casting le plus jeune aux acteurs plus aguerris comme Janssen, qui jouait la matriarche de la famille Godfrey. Hemlock Grove prend des notes d’émissions comme la populaire série de vampires de HBO, True Blood, ajoutant des niveaux d’intrigue politique avec les relations minables de la famille Godfrey et les manières de la haute société, et est alimenté par le savoir-faire de Roth avec le genre d’horreur. Bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant au cours des saisons suivantes, le spectacle a été considéré pour ses effets visuels et l’un des exemples les plus horribles de transformations de loups-garous dans le cinéma ou la télévision moderne.

Bien qu’il n’ait pas pu profiter de la longévité des autres séries Netflix, Hemlock Grove a fait forte impression au tout début de la plateforme, réussissant même à décrocher deux nominations aux Emmy, dont une pour les effets visuels exceptionnels. Il peut pâlir par rapport à certains de leurs contenus modernes, mais il vaut toujours la peine d’être regardé ou revisité pour profiter des humbles débuts de la plate-forme.

Suivant: Pourquoi Hemlock Grove Saison 4 ne s’est jamais produit

Pourquoi Rey peut utiliser la force de la foudre dans la montée de Skywalker

A propos de l’auteur

Jack Wilhelmi est l’éditeur de fonctionnalités d’horreur à ., et est avec le site depuis 2019. Il est un fan permanent du genre d’horreur et aime toute excuse pour discuter de sujets liés au genre, car aucun de ses amis n’ose le défier dans trivia d’horreur. Il a été publié sur le blog d’horreur indépendant Morbidly Beautiful et a couvert les principaux festivals de films de genre tels que Cinepocalypse à Chicago. Il a également été juge au Festival du film Axe Wound.

Dans son temps libre, il est un père de chien dévoué pour un chiot de sauvetage plein d’entrain nommé Peter Quill et aime faire du bénévolat avec diverses organisations de sauvetage d’animaux. Jack aime voyager et explorer les lieux sombres liés au tourisme et d’autres lieux hantés. Il aime étudier la psychologie, le paranormal, et regardera littéralement n’importe quel film B schlocky sur la planète pour rire. Suivez-le sur Twitter @JackMacabre ou son chien sur Instagram @quillthethrill.

En savoir plus sur Jack Wilhelmi