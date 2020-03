Pourquoi IRON MAN 3 de Marvel Studios est-il en vogue sur Twitter?

Le film Iron Man 3 de Shane Black’s Marvel Studios a tendance sur Twitter parce que les fans débattent quel film UCM est le pire. Mais ont-ils raison?

Iron Man 3 a été le premier film à suivre le hit des Avengers de 2012. , et a été le premier à faire ses débuts dans la phase 2 de l’univers cinématographique Marvel. Réalisé par Shane Black, le film a vu Robert Downey, Jr. retourner au rôle de Tony Stark lorsque le héros a été traumatisé par son expérience lors de la bataille de New York, et il a dû y faire face juste au moment où un nouveau méchant a commencé à le frapper littéralement. à votre porte. Pour Marvel, le film a été un énorme succès, avec un total de 1 215 millions de dollars au box-office. Cependant, le troisième épisode des aventures en solo d’Iron Man a divisé les fans.

En fait, le film est tellement décevant pour certains qu’il a été classé parmi les pires de l’UMA par certains fans. Et bien que près de sept ans se soient écoulés depuis la première du film, il a commencé à être une tendance sur Twitter dimanche dernier.

La raison pour laquelle Iron Man 3 est à nouveau débattu sur Twitter est que les gens se demandent quel film est le pire à UCM. Alors que les fans ont leurs propres notes personnelles en ce qui concerne les meilleurs films UCM de tous les temps, il semble que la plupart conviennent que les deux pires sont Thor: le monde des ténèbres y Iron Man 3 Ironiquement, les deux films sont sortis la même année et ont tous deux servi de début à la phase 2.

Le début exact de la conversation n’est pas clair, mais il semble être lié au compte Twitter de MCU Direct. Dimanche, MCU Direct a publié le quinzième opus de leur confrontation MCU Madness, opposant un film de Marvel Studios à un autre. Dans ce cas, Iron Man 3 s’est affronté à Iron Man 2. Par conséquent, ce message a peut-être commencé une conversation entre fans sur le film Iron Man qui était le meilleur (le deuxième opus de l’Iron Man n’est pas exactement populaire non plus. parmi la plupart d’entre eux). Le débat est finalement passé de la confrontation des deux films de la saga Iron Man et a été transformé par ce qui a été le pire film UCM.

Mais, Quel est le meilleur film: Thor. Le monde sombre ou Iron Man 3? Eh bien, selon les critiques, il n’y a qu’une seule réponse. Sur Rotten Tomatoes, la suite THOR n’a que 66% d’avis favorables, tandis qu’Iron Man 3 est “ certifié frais ” avec un total de 79%, ce qui fait du film Shane Black le gagnant. Le même classement se reflète dans Metacritic, Iron Man 3 obtenant un score de 62 contre 54 dans The Dark World. Fait intéressant, le score du public est plus serré à 7,1% pour The Dark World et 6,5% pour Iron Man 3, ce qui fait de ce type de discussion le sujet de conversation idéal pour devenir tendance. sur Twitter. Pourtant, Iron Man 3 se classe un peu plus haut.

Toutes ces preuves soutiennent qu’Iron Man 3 est vraiment un meilleur film que Thor 2. L’une des principales raisons pour lesquelles les fans ont été déçus par le film Shane Black était à cause de la torsion du mandarin. Mais quand il se retourne tout seul et ne se compare pas aux bandes dessinées, cela a du sens pour le film, ainsi que pour l’UCM à l’époque. La simple vérité est que Iron Man 3 est un film beaucoup plus fort dans l’ensemble et un bon échantillon pour Tony Stark qui a eu un impact sur son personnage. Cependant, Thor: The Dark World est assez oubliable et était l’une des principales raisons pour lesquelles Thor: Ragnarok Il a été mieux accueilli que son prédécesseur.

Et vous qui pensez. Quel est le meilleur ou le pire? Nous attendons vos commentaires.

