Pourquoi Jackie Brown ne fait pas partie de l’univers du film de Tarantino

Tous les films de Quentin Tarantino font partie d’un univers divisé en deux niveaux – sauf Jackie Brown. La carrière de Tarantino comme le monde le sait a commencé en 1992 avec le film policier Reservoir Dogs, et sa percée est arrivée deux ans plus tard avec Pulp Fiction. Au total, Tarantino a réalisé 10 films (bien que les deux films Kill Bill soient comptés comme un), le dernier étant Once Upon a Time à Hollywood.

Comme mentionné ci-dessus, l’univers cinématographique de Tarantino est divisé en deux niveaux: le monde réel et les films que les personnages regardent dans ce monde. Cet univers comprend des films qui n’ont pas été réalisés par Tarantino mais qui ont été écrits ou produits par lui, tels que Four Rooms, From Dusk till Dawn, et Planet Terror, frère de Death Proof’s Grindhouse. Cependant, il y a un film qui n’appartient à aucun niveau.

En relation: Le meilleur ordre de visionnement pour l’univers de Quentin Tarantino

Son troisième film, Jackie Brown, ne fait pas partie du monde réel ni des films qui sont regardés dans ce monde, et vit plutôt dans son propre univers séparé.

Jackie Brown est un film policier qui rend hommage aux films de blaxploitation des années 1970, principalement Coffy et Foxy Brown. Le film suit une hôtesse de l’air (jouée par Pam Grier) qui est prise en contrebande d’argent et doit choisir entre faire équipe avec les flics pour faire tomber son patron, ou ne pas dire un mot et aller en prison. Jackie Brown est considéré par beaucoup comme le meilleur de Tarantino, ainsi que son travail le plus sous-estimé.

L’univers de Jackie Brown est connu sous le nom d ‘«univers Elmore Leonard», et il y a une explication très simple à cela. Ce film est le seul de la filmographie de Tarantino qui a été adapté d’une œuvre précédente: le roman d’Elmore Leonard en 1992, Rum Punch. Comme le reste de ses films ont été ses propres œuvres, Jackie Brown vit dans un univers séparé, bien que ce ne lui soit pas exclusif. Le film Out of Sight de Steven Soderbergh de 1998 fait également partie de cet univers car il est adapté du roman de Leonard du même nom, et Michael Keaton a repris son rôle de Jackie Brown dans ce film.

L’univers cinématographique de Tarantino a une règle pour ses personnages: ceux d’un niveau ne peuvent pas apparaître dans l’autre, à l’exception de trois personnages. La même chose s’applique à l’univers Elmore Leonard, et aucun des autres personnages ne peut y apparaître, et ceux qui y sont ne peuvent pas passer aux autres. Jackie Brown se démarque du reste des films de Tarantino pour différentes raisons (matériel source, style, rythme, etc.), et c’est amusant qu’il ait décidé de lui donner sa propre place.

Suivant: Chronologie de l’univers Quentin Tarantino: quand chaque film a lieu