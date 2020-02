Pourquoi James Bond Movies a continué de refondre Blofeld

Ernst Stavro Blofeld a toujours été le principal antagoniste de James Bond films depuis des décennies, mais le rôle a été refondu un certain nombre de fois. Des remaniements constants ont tourmenté l’incarnation cinématographique de ce célèbre ennemi originaire des romans 007 d’Ian Fleming. Apparaissant dans trois des livres de Fleming, Blofeld a fait ses débuts sur écran d’argent avec le deuxième film de James Bond From Russia with Love. Ici, il était principalement obscurci car seules certaines parties de son corps étaient visibles, bien qu’il ait déjà son compagnon de chat blanc emblématique.

Blofeld est finalement sorti de l’ombre avec sa première apparition cinématographique à part entière dans le long métrage de 1967 You Only Live Twice, où il serait interprété par Donald Pleasence. La personnalité immensément distinctive des personnages a conquis le public à un degré notable. Une telle réponse positive a assuré que ce serait loin d’être la dernière fois que Blofeld apparaîtrait dans la franchise James Bond. Dans les années qui ont suivi You Only Live Twice, une forme de ce cerveau criminel est apparue dans six 007 titres. Dans toutes ces apparitions sauf une (Christoph Waltz reprenant le rôle dans No Time To Die étant l’exception), Blofeld a été interprété par un acteur différent.

Les raisons pour lesquelles Blofeld est constamment représenté par de nouveaux artistes sont innombrables et ont tendance à varier d’un film à l’autre. Pour la deuxième apparition majeure de Blofeld dans On Her Majesty’s Secret Service, il a été interprété par Telly Savalas. Cette refonte s’est produite parce que les producteurs voulaient une version de Blofeld qui pourrait constituer une menace plus imposante pour le nouvel acteur de James Bond George Lazenby. Cependant, des problèmes plus complexes seraient à l’origine des remaniements ultérieurs de Blofeld. Au moment des années 80, EON Productions, qui produit les films de James Bond, était impliquée dans un différend juridique qui les empêchait d’utiliser, entre autres, Blofeld et son organisation SPECTRE dans leurs films.

Cela signifiait que les films Bond d’EON les plus proches pouvaient venir avec une apparence de Blofeld grâce à une figure sans nom jouée physiquement par John Hollis et exprimée par Robert Rietti dans For Your Eyes Only en 1981. Après ce long métrage, Blofeld est resté absent de la première série de films de James Bond pendant trente-quatre ans. Cependant, au cours de cette interruption, Blofeld a réussi à faire une seule apparition grâce à un projet rare non EON 007 appelé Never Say Never Again. Ici, le méchant emblématique a de nouveau été joué par un nouvel artiste, Max von Sydow étant la dernière personne à adopter le manteau Blofeld.

En novembre 2013, trente ans après la première de Never Say Never Again, les problèmes juridiques qui ont empêché Blofeld et SPECTRE d’apparaître dans les films James Bond d’EON ont été résolus. Immédiatement, le travail a commencé sur la réintroduction d’une version remaniée de Blofeld dans la version de Daniel Craig de 007. Cette décision créative qui nécessiterait la cinquième refonte du rôle depuis que Donald Pleasence l’a décrit. Une telle incarnation a émergé à travers le film cinématographique Spectre 2015 où Blofeld a été interprété par Christoph Waltz. Cette version du personnage a été réécrite pour avoir un lien beaucoup plus personnel avec James Bond que les versions antérieures de Blofeld, au point que Waltz ‘Blofeld proclame être “l’auteur de tout [James Bonds’] douleur “. Pendant ce temps, l’auteur principal de la douleur derrière la refonte constante de Blofeld a été un essaim de problèmes juridiques en coulisses.

