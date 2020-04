Pourquoi je suis la légende 2 n’est toujours pas arrivé | .

En dépit d’être un smash critique et commercial pour la star Will Smith, le film de science-fiction / d’horreur de 2007 Je suis une légende n’a toujours pas eu de suite ou de préquelle. C’est déroutant, en particulier dans le paysage actuel de la culture pop, où les studios tentent de tirer parti de la propriété intellectuelle existante sur laquelle ils peuvent mettre la main. Un autre facteur surprenant est la bancabilité continue et la puissance star de Will Smith, qui a habilement porté la majorité de I Am Legend sur son dos avec une performance complexe et réaliste.

Bien sûr, il est juste de souligner que I Am Legend ne ressemblait pas nécessairement à une histoire préparée pour un suivi, d’autant plus que – au moins dans la fin théâtrale – le personnage de Smith, le Dr Robert Neville, meurt. Cela dit, un film n’ayant pas besoin d’une suite a rarement arrêté Hollywood auparavant, tant qu’un studio estime qu’il y a plus d’argent à gagner. Les fans déplorent souvent ce fait, tout en décomposant et en allant voir de tels films inutiles, perpétuant le cycle.

Heureusement pour ceux qui voulaient depuis longtemps un I Am Legend 2 ou un préquel I Am Legend, le réalisateur Francis Lawrence a parlé un jour en détail sur le sujet, offrant effectivement aux fans une fenêtre sur ce qui s’est passé. Il semblerait que pour une fois, le désir de faire de l’argent ne l’emporte pas sur les obstacles créatifs.

En 2008, il a été annoncé pour la première fois qu’une préquelle I Am Legend était en préparation, et que Will Smith et Francis Lawrence étaient en pourparlers pour revenir, à condition que le script en vaille la peine. À l’époque, Smith a révélé que le film verrait Robert Neville et une équipe se rendre à Washington D.C. pour une “dernière position” contre les humains infectés. La préquelle mènerait naturellement à ce qui a été révélé sur le passé de Neville peu avant la chute de New York dans le premier film. En 2011 cependant, aucun développement supplémentaire sur I Am Legend 2 n’avait eu lieu, et Lawrence a déclaré que le projet était mort dans l’eau.

Warner Bros.a fait davantage de bruit sur la création d’un prequel I Am Legend en 2012 et 2014, mais Smith n’a jamais fini par signer, et les deux autres projets ont été abandonnés. Dans une interview en 2018, Lawrence a déclaré que le studio était en effet très désireux de faire un autre Je suis une légende film, mais qu’il – et vraisemblablement Smith – a trouvé toutes les idées potentielles pour le projet manquant. Lawrence pensait que faire une préquelle reviendrait à faire une version surnaturelle d’un film comme Contagion, tout en essayant de trouver un moyen de ressusciter ou de cloner Neville de Smith pour une suite se sentirait comme une triche. Pour l’instant au moins, il semble clair que Warner Bros.n’intéresse pas à poursuivre I Am Legend 2 sans Smith impliqué, donc le projet restera probablement mort.

