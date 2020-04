Pourquoi je suis une légende n’est pas un film zombie | .

2007 Je suis une légende, avec Will Smith, est souvent discuté comme un film de zombies, mais ce n’est pas vraiment le cas. Le film dirigé par Francis Lawrence était une adaptation du roman post-apocalyptique de Richard Matheson de 1954 du même nom. Le livre était l’une des premières histoires d’apocalypse et l’un des romans chargés de normaliser le concept de pandémies mondiales et d’histoires de type infection dans la culture pop. L’intrigue voit le seul survivant d’une maladie post-apocalyptique chercher à guérir.

La version cinématographique adapte fidèlement certaines parties du livre, mais la fin de I Am Legend est assez différente du roman, tout comme ses Darkseekers, les créatures qui sont au centre de l’histoire aux côtés de Robert Neville de Smith. Le film a connu un succès commercial et a même donné aux téléspectateurs une superbe performance réaliste de Will Smith, et son intrigue de survie et ses monstres horribles signifient que le film est souvent regroupé dans le genre zombie. Cependant, cela est incorrect.

Bien que I Am Legend rappelle parfois The Walking Dead ou 28 Days Later en raison de l’apparence physique des Darkseekers, ils ne doivent pas être confondus avec des zombies. Dans le roman original de Matheson, les monstres habitant le paysage post-infection sont censés être des vampires. C’étaient des créatures intelligentes pas trop différentes des humains. Dans l’adaptation de Francis Lawrence, il nomme les monstres comme Darkseekers, mais ne divulgue jamais quel type de créature ils sont. Cependant, ils ont des similitudes avec les vampires dans le livre; pour cette raison, ils rappellent plus les créatures de Matheson que les zombies morts-vivants.

En plus de cela, la principale raison pour laquelle I Am Legend n’est pas un film de zombies est que les zombies sont, conventionnellement, des créatures qui sont réanimées une fois qu’une personne est décédée. Ce sont des morts-vivants qui reviennent à la vie. Dans le récit de Lawrence de l’histoire, ses créatures ne font pas cela. Ils ne sont pas morts du tout. Au lieu de cela, les Darkseekers ne sont que les victimes de l’épidémie de I Am Legend; ils sont malades mais, plus important encore, ils peuvent être guéris.

Les vampires étaient la voie que Ridley Scott voulait pour sa défaite I Am Legend; Francis Lawrence a également révélé qu’il souhaitait que sa légende I Am soit plus proche du roman à cet égard. Une grande partie de la fin du roman dépend du fait que les créatures sont des vampires – quelque chose que le film change complètement, ce qui malheureusement fait une pire finale. Il y avait des discussions sur une suite de I Am Legend avant que cela ne s’arrête; un redémarrage a également été discuté depuis. Si tel est le cas, peut-être que cette version de I Am Legend sera plus claire pour établir le fait que ses créatures sont des vampires. Bien que l’adaptation de Francis Lawrence ne le fasse pas, les monstres de son Je suis une légende ne sont certainement pas des zombies.

