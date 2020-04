Pourquoi la bêta est-elle immunisée contre les marcheurs?

Dans The Walking Dead, les règles de série précédemment établies pour se camoufler des marcheurs sont régulièrement renversées par les Whisperers (avis de spoiler)

Dans The Walking Dead, Beta est maintenant l’alpha des Whisperers, mais ne le laissez pas vous entendre dire cela car cela peut vous coûter très cher. Dans l’épisode “Regardez les fleurs”, il a rassemblé une nouvelle horde de marcheurs, un régiment qu’il essaie d’utiliser pour se venger de la décapitation d’Alpha. Et maintenant qu’il les a dirigés, son objectif est la destruction totale de l’union communautaire.

Bien qu’elle ne porte qu’un demi-masque, Beta est délibérément sortie dans la mer des promeneurs et s’est dirigée vers le front de la foule affamée. Cependant, même si c’était contre le flux du troupeau, ils se sont séparés et l’ont laissé passer indemne. Pour les fans observateurs, cette scène était narrativement fragile. Compte tenu de tout ce que nous avons appris sur les marcheurs au cours des 10 dernières saisons, Beta aurait dû être identifié comme vivant. Cependant, The Walking Dead a dérangé avec les règles des zombies en ce qui concerne Whisperers.

Le masquage post mortem n’est pas nouveau dans l’univers de The Walking Dead. Nos héros l’ont utilisé dans des cas extrêmes au fil des ans, mais il n’a jamais été adopté comme norme pour deux raisons importantes: l’odeur, l’entretien et le risque de couverture intestinale, mais demandez à Gabriel qui Le but était de lui coûter la vie et il était aveugle d’un œil.

Dans la première saison de The Walking Dead, Rick et Glenn se couvrent de toutes sortes de tripes pour échapper à Atlanta. Cependant, même avec un pied suspendu à son cou, Glenn a attiré l’attention des zombies indésirables. C’est à ce moment-là que les règles zombies de la série ont été établies. Si vous trébuchez comme un zombie et puez comme un mort, ils n’attaqueront pas. En fait, dans Fear The Walking Dead, Nick Clark est caché aux zombies en gardant son visage masqué dans le sang, mais il doit maintenir sa fraîcheur à travers les cadavres nouvellement ouverts.

Cependant, alors que nos héros doivent être recouverts de tripes fraîches et de tripes pour utiliser cette tactique de survie, les Whisperers bondissent pour marcher parmi les morts dans des masques en peau fabriqués à partir des personnes récemment décédées. Nous savons avec certitude que le masque de Beta a déjà plusieurs années, puisqu’il a coupé la peau de son défunt ami dans le deuxième épisode de la saison 10, “Nous sommes la fin du monde”.

Dans les bandes dessinées originales, ils créent un récit légèrement plus crédible. Là, les Whisperers portent des costumes de fourrure intégraux qui sont méticuleusement bronzés et serrés, Beta ne porte qu’un masque, ce qui amène Negan à plaisanter: «Juste un casque de fourrure? Vous traînez juste derrière les autres en disant: “ne faites pas attention à moi” En espérant que les morts ne remarquent pas votre menton? “

Le cadre à couper le souffle de Beta ne fait que jeter plus de doutes sur la crédibilité de son camouflage dans la série. L’acteur qui incarne Beta, Ryan Hurst, mesure 1,93 mètre, une présence impossible à remarquer. Son masque serait au-dessus de la tête de tout promeneur moyen. Ressemblant à un steak juteux pour son parfum de vie, la présence de Beta négligée dans toute horde est indéniablement invraisemblable.

Malheureusement, la série ignore continuellement ses règles établies en matière de chuchotements. Quand Alpha et Daryl se sont battus dans l’épisode “Stalker” et qu’ils saignaient tous les deux à l’intérieur d’une station-service, Alpha a appelé les morts pour le tuer. Les morts passent devant Alpha pour attaquer Daryl … et il ne portait même pas son masque de peau. Ensuite, il y a le fait que le grand troupeau que les Whisperers gardent près de leur camp n’est en quelque sorte pas attiré par leurs hogeras.

Même la capacité des Whisperers à diriger des zombies est discutable. Dans la première saison de la série, ils ont vidé Rick et Glenn couverts de tripes quand ils les ont dépassés mais n’ont pas suivi. En fait, cela a toujours été une grande production d’amener les promeneurs à les suivre. Rick et le gang l’ont déjà fait, mais ils ont dû faire de leur mieux pour le faire, enrôlant plusieurs véhicules et lançant des écrans dédiés pour que les morts-vivants fassent ce qu’ils veulent.

D’un autre côté, pour les Whisperers, générer des adeptes de zombies est aussi simple que de marcher dans une certaine direction. Avant que les chuchoteurs ne soient officiellement découverts dans le huitième épisode de la saison 9, “Evolution”, les morts-vivants étaient tellement déterminés à suivre les gardiens des chuchoteurs qu’ils ont complètement ignoré les feux d’artifice. Cependant, dans le passé, la série a montré que les zombies réagissaient à quelque chose d’aussi insignifiant que les amas de ballons.

L’intrigue de The Whisperers est peut-être la plus effrayante de la série car, au début, il semblait que les zombies pourraient évoluer. Étant donné le peu de connaissances que nous avons sur la maladie et la fréquence de remise en question de ce que nous pensons savoir, cela aurait pu être possible. Le but de The Walking Dead est peut-être de capitaliser sur l’ignorance des fans du fonctionnement interne des marcheurs pour créer un antagoniste de plus en plus imprévisible. Après tout, Beta est un homme de sac de films d’horreur dans le dixième épisode de la saison, “Stalker”.

Il semble donc que The Walking Dead puisse continuer à repousser les limites en ce qui concerne l’immunité des zombies contre les chuchoteurs et sa capacité à les diriger, ce qui pourrait s’avérer particulièrement dangereux pour les communautés dans leur guerre contre les chuchoteurs.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews et Samantha Morton.

