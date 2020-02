Pourquoi la combinaison de Robert Pattinson est meilleure que celle de Ben Affleck

La combinaison que Robert Pattinson portera dans Le Batman est clairement une amélioration considérable par rapport à celle portée par Ben Affleck précédemment. Les tenues de Batman dans le film ont vu de nombreux regards différents alors que le rôle est passé d’acteur à acteur. L’une des premières questions après l’annonce de la signature de Pattinson pour jouer au Dark Knight était à quoi ressemblerait son costume? Certes, aucun n’a prédit de comparaisons avec Daredevil de Marvel, mais néanmoins, parmi d’autres analyses, elles ont afflué. La plupart du costume a été révélé dans un court extrait, et d’après ce que l’on pouvait voir, cette version est bien meilleure que son prédécesseur de DC Extended Universe. à plus d’un titre.

En guise de rappel, Ben Affleck a repris le rôle de Batman dans Batman v.Superman: Dawn of Justice et Justice League, avec une très petite partie dans Suicide Squad. Tout au long de sa carrière dans le DCEU, il a eu deux combinaisons différentes, mais sa principale est restée assez cohérente d’un film à l’autre. Le sien n’était pas différent de celui porté par Bruce Wayne lors de la célèbre bande dessinée The Dark Knight Returns. Le costume était basique, avec des oreilles courtes, un grand symbole de chauve-souris sur la poitrine et un jeu de couleurs noir et gris simple. Le capot n’avait pas une grande amplitude de mouvement, ce qui rendait difficile pour Affleck de tourner la tête, et le matériel semblait très restrictif. Le look était très basé sur la bande dessinée, mais l’impraticabilité le rendait difficile à apprécier.

Pendant ce temps, la prise de Matt Reeves sur le costume est venue avec une approche plus réelle. Le capot semble suffisamment malléable pour que Pattinson tourne la tête, bien que la longueur de ses oreilles soit encore un sujet de discussion, tandis que le corps prend un aspect plus blindé que celui d’Affleck. Le symbole de la poitrine a été une source de débat, car il semble qu’il soit fait de pièces d’armes à feu. Beaucoup se demandent s’il est fait des morceaux de l’arme que Joe Chill a utilisée pour assassiner tristement les parents de Bruce Wayne. Dans l’ensemble, non seulement le costume est beaucoup plus pratique, mais il correspond à l’univers dans lequel il est installé. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup d’influence comique dans la conception de ce costume, mais il semble définitivement plus fondé en réalité, comme le film l’a dit.

Non seulement il semble plus agréable à porter, mais il est beaucoup plus adapté au monde qu’il habite. Le costume DCEU était presque trop ringard pour son propre bien, tandis que celui de The Batman est un design plus intelligent pour un monde moins fictif. Cependant, l’éclairage et les angles de caméra serrés du teaser ont rendu difficile l’évaluation complète de la combinaison dans son ensemble. Néanmoins, par rapport aux costumes de Batman précédents, Pattinson semble avoir l’un des meilleurs costumes de combat du groupe.

Tout cela est bien sûr subjectif, car les individus veulent des choses différentes de Batman quand il est sur grand écran. Certains peuvent préférer le costume Affleck tandis que d’autres ne le font pas. En l’état, d’un point de vue technique, ce costume est une sérieuse mise à niveau de l’incarnation du film précédent tout en réussissant à référencer tout de même le matériel source de la bande dessinée, ce qui est déjà une grande victoire pour Le Batman.

