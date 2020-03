Pourquoi la peinture du thérapeute a tellement irrité Randall

Le dernier épisode de C’est nous, “Clouds”, révèle la première tentative de Randall (Sterling K. Brown) de thérapie – mais les choses commencent mal quand il est immédiatement contrarié par la peinture dans le cabinet de son médecin. En tant que troisième enfant de Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca Pearson (Mandy Moore), Number Three se distingue des jumeaux en étant le plus performant de la famille. Né avec des compétences intellectuelles, il est néanmoins en proie à des attaques de panique, en particulier lors de situations extrêmement stressantes.

Après avoir repoussé le plus longtemps la recherche d’aide, Randall est enfin prêt à essayer le counseling. Son premier rendez-vous, malheureusement, ne se passe pas bien. Franchement confronté par le Dr Leigh (Pamela Adlon) à ses tendances, le tout s’effondre quand il sort de la session. Randall était déjà provocant à l’idée de devoir parler à quelqu’un de ses difficultés, et cela n’aidait pas qu’il soit particulièrement irrité par la peinture dans le cabinet du médecin.

Cette peinture représente une dame flottant vers le ciel via des ballons. C’est une illustration assez simple, avec l’idée soulignée par les grands gratte-ciel en arrière-plan. Cela relie le tableau au titre de l’épisode, ainsi qu’aux paroles des deux côtés de Joni Mitchell, que Rebecca chante plus tard. Randall passe un temps considérable à regarder l’image tandis que le Dr Leigh tente de le mettre à l’aise. Il est évident qu’il y est attiré et ne peut s’empêcher d’exprimer son mécontentement à ce sujet, surtout après que la thérapeute ait dit qu’elle trouvait cela “réconfortant”. Au début, il semble que la décision de Randall d’ouvrir une conversation sur la peinture bizarre soit un moyen de distraire le médecin de lui poser les questions difficiles – ou du moins de retarder la discussion inévitable. Cependant, il est clair que quelque chose dans la peinture l’a frotté dans le mauvais sens. Alors c’était quoi?

La peinture de ballon n’est pas exactement un art sophistiqué, mais ce n’est pas pourquoi Randall avait un mépris évident pour elle. L’illustration était une représentation visuelle de ce qui peut potentiellement arriver à Rebecca. À ce stade de l’émission, Randall ne connaît toujours pas les résultats de l’IRM de Rebecca, bien qu’il soit sûr de supposer qu’il a eu quelques idées sur ce qui se passe vraiment. Que ce soit pour Randall que la peinture représente la mort de Rebecca ou que sa mémoire se désintègre jusqu’à ce qu’elle devienne essentiellement une coquille d’elle-même, cela revient à la retirer lentement de sa famille – en particulier de lui. Dans le flash en avant de la fin de la saison 3 de This Is Us, nous le voyons devoir se présenter à sa mère lors de leur visite, ce qui signifie qu’à un moment donné dans le futur, il devra apprendre à gérer Rebecca en perdant progressivement toute idée de qui est-il.

Alors que le lien global des Pearsons dans This Is Us n’a été que solide, Rebecca a clairement une relation très spéciale avec Randall. Il a contribué à aider sa mère à se remettre sur pied après la mort de Jack et est resté en contact constant avec elle au fil des ans tandis que Kate (Chrissy Metz) et Kevin (Justin Hartley) ont continué leur vie. Randall a senti qu’il était de sa responsabilité d’être le principal gardien de Rebecca, comme le montre son explosion, et il craint que la famille ne s’effondre sans lui. En retour, cela lui a fait sentir qu’il faisait vraiment partie de la famille malgré son adoption. Sans Rebecca, le seul but supposé de Randall aura disparu, et à part la raison évidente de ne plus l’avoir avec lui, il a également peur que cela ne coupe effectivement ses liens avec sa famille restante.

