Pourquoi l’agent Smith (acteur) n’est-il pas dans The Matrix 4? Hugo Weaving laisse tomber une bombe! – HITC

Nous soupçonnons que M. Anderson sera content de celui-ci.

Les fans se demandent pourquoi l’agent Smith n’est pas dans The Matrix 4 après avoir entendu la malheureuse nouvelle.

Lorsque vous parlez des plus grands films de science-fiction de tous les temps, vous feriez mieux de mentionner le chef-d’œuvre révolutionnaire des Wachowski en 1999.

Le film a ouvert de nombreuses possibilités cinématographiques, en termes de narration, de cascades et d’effets spéciaux. Il regorge pratiquement de moments emblématiques et se révélerait être l’un des films les plus emblématiques des années 90 aux côtés de Pulp Fiction de Quentin Tarantino et Goodfellas de Martin Scorsese.

Malheureusement, la trilogie serait considérée comme quelque peu décevante, avec les suites The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions – toutes deux sorties en 2003 – offrant un spectacle mais peu d’idées, quelque chose que l’original avait à la pelle.

Néanmoins, le premier opus est toujours considéré comme un classique moderne et les protagonistes qu’il a présentés se sont cimentés dans le domaine des grands personnages de films de tous les temps. Quant aux méchants mémorables, qui pourrait jamais oublier l’agent Smith?

Hugo Weaving a fait un travail parfait dépeignant un programme sensible de la matrice chargé de détruire Zion et d’empêcher l’évasion humaine de la simulation titulaire.

Pourquoi l’agent Smith n’est-il pas dans The Matrix 4?

Comme l’a souligné IndieWire, Hugo Weaving sera absent de The Matrix 4 en raison de conflits d’horaire.

Tout en parlant avec Time Out London, il a déclaré qu’il était déjà programmé pour sa performance théâtrale de The Visit, ce qui signifie qu’il ne pouvait tout simplement pas prendre le temps de monter à nouveau dans la franchise.

Il a expliqué: “C’est malheureux mais en fait j’ai eu cette offre [for The Visit] et puis l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de rendez-vous… “

Poursuivant: «Je pensais [I] pourrait faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer que les dates fonctionneraient – j’ai attendu pour accepter [a role in The Visit during that time]. J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais finalement, elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher. Nous avons donc trié les dates, puis elle a en quelque sorte changé d’avis. Ils avancent sans moi. “

Beaucoup conviendront que vous n’avez pas d’agent Smith sans Hugo Weaving. Cependant, en entendant qu’ils vont de l’avant sans son implication, ils envisagent peut-être de garder le personnage avec un autre acteur. Honnêtement, nous ne pouvons tout simplement pas l’imaginer cependant … il y aurait un tollé.

Les fans réagissent aux nouvelles

Bien sûr, les fans ne sont pas exactement ravis des nouvelles de l’absence de Hugo dans la suite.

Ils sont allés sur Twitter pour répondre avec des pensées et des mèmes – comme vous le faites! Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

La Matrix 4 nous donne encore de l’espoir

Mais ça a toujours l’air bien!

À la barre, nous avons Lana Wachowski qui a dirigé le reste des efforts aux côtés de sa sœur Lilly. Ensuite, la source précédente [IndieWire] confirme également que Keanu Reeves (Neo) et Carrie-Anne Moss (Trinity) reprennent leurs rôles centraux.

Il suffit de les revoir car ces personnages bien-aimés suffisent à vendre le plus.

Tout cela est très mystérieux pour le moment – nous devrons simplement attendre et voir dans quelle direction Lana prend cela!

