Pourquoi le contrôleur Nintendo Famicom d’origine a un microphone révélé

Les joueurs du monde entier savent enfin pourquoi l’original Nintendo Famicom Le système de divertissement avait un microphone intégré à l’un des contrôleurs de la console, grâce à une nouvelle interview de Masayuki Uemura, l’ingénieur qui a créé la NES. L’une des consoles les plus connues jamais développées et la plus souvent attribuée à la popularisation des jeux vidéo dans le salon par opposition à une arcade, la Famicom (connue sous le nom de Nintendo Entertainment System, ou NES, en dehors du Japon) a été initialement publiée. en juillet 1983 et établirait le précédent pour la façon dont Nintendo en tant qu’entreprise a géré les jeux à l’avenir.

Depuis lors, Nintendo a toujours essayé d’être à la pointe des améliorations technologiques et n’a pas eu peur d’essayer la mécanique expérimentale afin de mieux faciliter l’expérience de jeu. Bien que certains d’entre eux (comme le Power Glove de Nintendo) ne se soient pas transformés en succès massifs espérés par la société, certaines de leurs idées (comme les fonctions de contrôle de mouvement incroyablement populaires de la Nintendo Wii) se sont avérées si populaires presque tous les autres dans l’industrie a essayé de trouver un moyen de les imiter. Maintenant, grâce à une nouvelle interview, les fans de Nintendo de longue date savent que ce dévouement à la créativité et à l’innovation est un pilier du processus de développement de l’entreprise depuis le tout début.

S’adressant à Eurogamer, Masayuki Uemura décrit en détail le processus dans lequel la Nintendo Famicom originale a été créée, et comment le succès des jouets électroniques précédents a ouvert la voie à la société pour passer au jeu numérique. Interrogé sur les contrôleurs Famicom, et sur l’objectif du petit microphone inclus dans le contrôleur du Player 2 en particulier, Uemura révèle sa véritable raison d’exister. “C’était moi”, a-t-il dit. Selon l’interview, “l’intention était de capitaliser sur le boom du karaoké au Japon à l’époque, bien qu’en fin de compte son utilisation la plus célèbre ait été dans le Raid de Will Wright sur la baie de Bungeling”.

Will Wright, le concepteur qui a créé des titres révolutionnaires comme SimCity et The Sims, a utilisé le microphone du Famicom d’une manière alors unique. “Les joueurs pouvaient demander de l’aide via ce micro dans le deuxième contrôleur”, déclare l’interview, une fonction qui n’a pas gagné beaucoup de terrain en termes de popularité à l’époque mais qui a été essayée dans plusieurs jeux depuis, y compris le jeu PlayStation 2 Lifeline, où les joueurs ont passé tout le jeu à contrôler leur personnage à l’écran via des commandes vocales.

Alors que les gens qui chantaient le karaoké via la Nintendo Famicom ne se sont jamais entendus comme l’espérait Masayuki Uemura, et Raid on Bungeling Bay n’est pas vraiment connu comme l’un des meilleurs jeux NES de tous les temps, le système a continué à donner naissance à une toute nouvelle génération de consoles de jeux vidéo. La pensée originale de Nintendo a connu des succès et des échecs, mais le succès actuel de la Nintendo Switch combiné à leurs victoires passées prouve qu’il est préférable pour les entreprises d’essayer quelque chose d’unique, comme le Nintendo Famicom le microphone du contrôleur ou le Power Glove, que de ne jamais rien essayer du tout.

