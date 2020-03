Pourquoi le faux langage d’Animal Crossing est différent au Japon

Comme Animal Crossing: New Horizons attire de plus en plus l’attention d’un public de joueurs qui a beaucoup de temps à consacrer, les joueurs dévoués ont remarqué «Animalese», le langage inventé parlé par les créatures de l’univers Animal Crossing, sonne différemment dans la version anglaise par rapport à la version japonaise – et il s’avère qu’il y a une très bonne raison à cela. Alors que les joueurs explorent le monde de New Horizons, ils remarquent toutes sortes de petits détails fascinants, y compris certains qui ont des explications très pratiques.

Tous les jeux Animal Crossing impliquent de voyager dans un nouvel endroit et de s’installer dans une large simulation de vie où vous interagissez avec des animaux de dessin animé câlins et adaptés aux enfants. Comme les jeux Sims, ces animaux ont leur propre langage de babillage qu’ils utilisent, traduit par des bulles, qui s’appelle officiellement Animalese. Alors que New Horizons – qui vous fait voyager sur une île déserte sous les auspices du raton laveur Tom Nook – change certaines choses, comme un nouveau système d’artisanat et la capacité de terraformer, le populaire Animalese reste le même … selon le pays où vous êtes dans.

Alors que les joueurs ont remarqué à quel point différents sons d’Animalese se manifestent en japonais, Polygon a consulté la linguiste Melissa Baese-Berk pour savoir pourquoi. La réponse réside exactement dans la façon dont ces langues «charabia» sont créées pour les jeux vidéo. Depuis le début, les développeurs ont utilisé des sons aléatoires pour créer des langues (c’était une aubaine lors de l’enregistrement de vraies voix humaines pour des jeux vidéo était largement inconnu), créant essentiellement leur propre langage de non-sens à remplir – quelque chose que Baese-Berk appelle «Beep Speech . ” C’était abordable et largement efficace.

Mais cette version audio d’Ipsum lorem a continué d’évoluer: dans les versions de Beep Speech qui sont apparues à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la première version d’Animal Crossing, des bruits synthétiques ont été mélangés pour mieux reproduire un type de discours à consonance normale. Cela était particulièrement courant sur les consoles Nintendo, où les cartouches de jeu limitaient l’utilisation de la voix. Dans Animal Crossing, Animalese a été créé à partir d’échantillons de langage réel qui ont été découpés et accélérés. Lorsque New Horizons est arrivé, le jeu a choisi de localiser ce processus – car le rythme, le ton et les sons utilisés dans le langage peuvent différer considérablement. Le langage synthétique que les développeurs japonais créent des sons différents parce que la façon dont ils comprennent le rythme et la vitesse du langage est fondamentalement différente. C’est quelque chose que les joueurs peuvent comprendre, même quand c’est du charabia. Apparemment conscient de cet effet psychologique, Nintendo a décidé que ce type de localisation en valait la peine.

Cela peut sembler un petit effet pour autant de travail, mais les joueurs semblent l’apprécier en créant des araignées infinies et en explorant les autres possibilités du jeu. Après tout, beaucoup de plaisir Traversée d’animaux prétend que le joueur fait vraiment partie d’une communauté en croissance avec des économies et des objectifs qui lui sont propres. Un langage qui se sent «bien» pour le joueur aide beaucoup à cela.

