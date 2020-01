Pourquoi le film Black Widow de Marvel a pris si longtemps pour se produire

Marvel Studios va enfin de l’avant avec un Veuve noire film solo, mais pourquoi ont-ils vraiment pris autant de temps pour donner à l’un de leurs personnages les plus anciens son propre projet autonome? Scarlett Johansson a fait ses débuts avec Natasha Romanoff dans Iron Man 2 de Jon Favreau à partir de 201o alors que Nick Fury (Samuel L.Jackson) faisait confiance au S.H.I.E.L.D. associé chargé de garder un œil sur Tony Stark (Robert Downey Jr.). Depuis lors, elle est apparue dans six autres films, jusqu’à ce qu’elle rencontre sa mort tragique (et controversée) dans Avengers: Fin de partie.

Au fil des ans, Natasha a grandi en tant que personnage, et elle a parcouru un long chemin jusqu’à ce qu’elle décide de se sacrifier en échange de la pierre d’âme qui était essentielle dans leur mission de ramener les personnes touchées par le claquement de Thanos (Josh Brolin). Malgré ici la mort, nous allons voir Johansson une dernière fois dans le rôle alors qu’elle a finalement accordé son film Black Widow. Réalisé par Cate Shortland, le film se déroulera au cours des deux années entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Il nous présentera d’autres personnes dans la vie de Nat telles que Alexei Shostakov de David Harbour aka Red Guardian, Yelena Belova de Florence Pugh, Melina de Rachel Weisz et O-T Fagbenle comme Mason.

La chronologie de Black Widow contourne la triste réalité qu’elle est actuellement morte dans le MCU. Malgré cela, beaucoup ne peuvent s’empêcher de se demander pourquoi Marvel Studios a mis autant de temps à jouer dans son propre studio. Bien avant le MCU, un film Black Widow était en cours de développement à Lionsgate, mais malgré un script terminé, il n’a tout simplement pas réussi. Peu de temps après le début de la version de Johansson dans Iron Man 2, Kevin Feige a révélé qu’ils avaient eu des discussions sur la possibilité de donner au personnage son propre film, mais à ce stade, leur objectif était de construire The Avengers. La phase 1 était une période précaire pour le MCU alors en herbe, et la dérivation de leur plan présenté allait être risquée. Au lieu de cela, ils ont avancé. Malheureusement, même après le succès du premier projet d’ensemble de la franchise, aller de l’avant avec une Black Widow autonome est resté au bas de la liste des priorités du studio.

Il convient également de noter que pendant les premières phases de MCU, Feige a dû obtenir l’autorisation du président de Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, connu pour bloquer les films dirigés par des femmes et des minorités. Le PDG de Disney, Bob Iger, a révélé que le cadre notoirement privé ne voulait pas produire Black Panther et Captain Marvel. Ce n’est que lorsque Feige a obtenu l’autonomie nécessaire pour diriger Marvel Studios qu’il a finalement pu faire avancer les choses sur lesdits films. Compte tenu de cela, il n’est pas difficile d’imaginer que Johansson obtenir son propre film a également été indirectement entravé par cette situation.

Entre se perdre dans le mélange et le manque de foi dans les films de bandes dessinées dirigés par des femmes, nous nous retrouvons avec un Veuve noire film qui est sans doute un peu trop tard. Natasha aurait pu obtenir son propre film solo autour de la phase 2 juste au moment où la menace de Thanos n’était toujours pas un point central de l’intrigue dans le MCU, peut-être que d’ici là, les gens pourraient être un peu plus excités par le projet. Franchement, la voir partir pour une mission dangereuse en sachant qu’elle finira par arriver à sa fin dans Endgame atténue l’enthousiasme du public pour le projet. Cela étant dit, ce film donne à Marvel Studios la possibilité de compenser ses erreurs en ce qui concerne la gestion du personnage, ce qui pourrait même justifier sa disparition dans Endgame.

