Pourquoi le flash n’a pas fait face au flash inversé en crise sur des terres infinies

Crise sur des terres infinies Le producteur exécutif Marc Guggenheim a expliqué pourquoi Barry Allen n’a pas combattu Reverse-Flash lors du crossover. La crise tant attendue sur les Terres Infinies s’est terminée cette semaine, changeant à jamais l’Arrowverse. L’événement a tenu sa promesse de présenter de nombreux camées, dont un fan est toujours en délire.

Il est étonnant de penser à cela, mais Crisis on Infinite Earths est techniquement évoqué depuis la première de The Flash en 2014. Le titre infâme du journal, “Flash manquant, disparaît en crise” est un mystère. Il est revenu dans la saison 5, qui a fait voyager la fille de Barry, Nora, dans le temps pour empêcher son père de disparaître. Au centre de cela se trouvait Eobard Thawne, le Flash inversé. Thawne était l’antagoniste central de la première saison et est apparu plusieurs fois par la suite, y compris Legends of Tomorrow et l’événement Crisis on Earth-X. Le journal a déclaré que Barry disparaîtrait en combattant Thawne, donc les fans attendaient fortement cette rencontre. Cependant, Crisis on Infinite Earths est venue et a disparu, sans aucun signe de Thawne. Maintenant, les fans savent pourquoi.

Dans une interview avec TVLine, le producteur Marc Guggenheim a été interrogé sur le manque de Reverse-Flash d’apparaître dans Crisis on Infinite Earths, malgré le journal. Selon le producteur, cela revient au fait que les showrunners de Crisis ne sont pas “redevables” à ce titre de journal.

“Je suppose que ce qui se résume vraiment, c’est de ne pas être redevable d’un titre d’il y a six ans qui n’a été écrit par aucun des showrunners impliqués dans le crossover. Beaucoup de choses animent nos histoires, et beaucoup de choses déterminent quels choix nous faisons…. Pour moi, suivre un titre écrit il y a six ans est littéralement la définition de «la charrette conduisant le cheval». Nous avons eu le Reverse-Flash si important dans le Arrowverse au fil des ans, y compris dans le crossover de l’année dernière et le crossover avant cela. J’adore le personnage et j’aime Tom [Cavanagh] en tant que personne, et j’adore la version de Matt Letscher, mais vous devez faire des choix. “

Certains fans pourraient être d’accord avec le raisonnement de Guggenheim. Crisis on Infinite Earths est déjà plein à craquer avec le scénario Anti-Monitor. Il aurait probablement été difficile de se faufiler dans une rencontre notable avec Thawne. D’un autre côté, beaucoup sont déçus, car la crise n’a pas présenté ce conflit houleux entre ennemis de longue date. Dans le dernier épisode de la saison 5 de Flash, Thawne dit même à Barry: “A bientôt dans notre prochaine crise”. Naturellement, les fans se sentent trompés, car ils ont supposé que le personnage apparaîtrait.

The CW a récemment publié le premier teaser de la saison 6 de The Flash. Il semble que la relation de Barry avec Iris pourrait prendre une tournure troublante après la crise. Une nouvelle organisation terroriste semble faire ses débuts. Malheureusement pour les fans de Thawne, Reverse-Flash est introuvable. Pourtant, Thawne a été relâché dans la saison 5, il est donc tout à fait possible qu’il causera des problèmes à l’équipe Flash à l’avenir. Il faut cependant garder à l’esprit Crise sur des terres infinies a changé les choses, il est donc possible que l’évasion de Thawne ait été modifiée d’une manière ou d’une autre. Il reste à voir, mais plus probable qu’improbable, Thawne va se battre à nouveau contre Barry. La saison 6 de Flash revient le mardi 4 février.

