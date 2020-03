Pourquoi le nombre 12 se répète-t-il autant dans les films?

Il existe une théorie Marvel intéressante qui explique pourquoi le nombre 12 se répète autant.

S’il y a quelque chose qui distingue cet univers cinématographique, c’est qu’il n’y a rien utilisé au hasard. Toutes les phrases, images d’arrière-plan, camées, références ou œufs de Pâques signifient quelque chose. C’est pourquoi ils utilisent tant le nombre 12 qui fait émerger cette théorie Marvel.

Ce sont certaines des fois où le nombre 12 est utilisé dans les films UCM (cela peut varier en fonction du doublage de chaque pays).

Iron Man (2008): Dans la scène d’ouverture, les soldats demandent à Tony Stark (Robert Downey Jr.) s’il a couché avec les 12 filles sur la couverture Maxim. Il répond que 11, mais compte pour 12 car il y a un mois qu’ils étaient jumeaux.

Captain America: The First Avenger (2011): Lorsque Peggy Carter (Hayley Atwell) dit à Steve Rogers (Chris Evans) qu’il a réalisé une excellente performance, il répond qu’il est plus habitué à une foule de 12 ans.

The Avengers (2012): Tony Stark dit à Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) qu’il lui accorde 12% du crédit sur la Stark Tower, suivi d’une conversation en couple amusante jusqu’à ce que Phil Coulson (Clark Gregg) l’interrompt.

Avengers: Age of Ultron (2015): Lors de la bataille finale, Pietro Maximoff / Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) dit à sa sœur Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) qu’il a 12 minutes de plus qu’elle.

Guardians of the Galaxy (2014): Lorsque Star Lord est réuni avec le reste de l’équipe essayant de remonter le moral et de les convaincre de poursuivre Ronan, ils lui demandent quel pourcentage du plan il a en tête. Il répond que 12%.

Iron Man 3 (2013): Dans ce film, ils utilisent plusieurs fois le numéro 12.

Parce que? Qu’est-ce qui se cache derrière ce numéro?

Dans cette théorie Marvel, nous pourrions inclure les références typiques au nombre 12 telles que les mois de l’année, les disciples de Jésus, les chevaliers de la table ronde, les dieux du panthéon grec, les symboles du zodiaque et en plus il y a six vengeurs principaux et six gemmes de l’infini ce qui ajouterait 12.

Ensuite, il y a une explication sur la façon d’écrire les scripts, ce qui indique que 12 est généralement utilisé pour l’humour car c’est le plus grand nombre en anglais (douze) avec une seule syllabe, car plus tard, nous passons à treize, quatorze, etc. que nous aurions une explication assez simple mais ennuyeuse.

Dans les bandes dessinées, il y aurait une autre théorie Marvel assez intéressante. Puisqu’il y a une histoire X-Men où Apocalypse choisit les 12 mutants les plus puissants pour leur retirer leurs pouvoirs, l’univers cinématographique avait donc utilisé cette histoire en échangeant les X-Men pour Avengers et le méchant Apocalypse pour Thanos.

