Pourquoi le rôle d’invité de Mary Tyler Moore était si spécial

Mary Tyler Moore était l’une des plus grandes stars invitées de Ce spectacle des années 70 la saison 8, dont le rôle dans la série télévisée à succès avait une signification plus profonde pour les fans de longue date de l’actrice. Mary Tyler Moore a joué le rôle de Christine St. George dans un passage de trois épisodes dans la dernière saison de la sitcom. Moore a injecté la vie comique dans une série qui se débattait après la perte de plusieurs acteurs, même si sa présence était de courte durée; cependant, ses capacités comiques seules ne sont pas ce qui a rendu l’apparence d’invité si spéciale.

Moore a commencé sa carrière d’actrice au milieu des années 50. Son premier concert en petits groupes était sur le Dick Van Dyke Show; elle est apparue dans un total de 168 épisodes de la sitcom avant de jouer dans sa propre série, The Mary Tyler Moore Show. Moore a joué le rôle de Mary Richards, une femme célibataire indépendante déterminée à développer sa carrière en tant que productrice de nouvelles. La série s’est déroulée de 1970 à 1977 et a remporté de nombreuses distinctions, en particulier pour la performance de Moore. La série était également révolutionnaire en ce qu’elle se concentrait sur une femme autonomisée dans une industrie dominée par les hommes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: la chronologie du spectacle des années 70 est très déroutante

L’actrice a connu une carrière prolifique. Moore a continué à apparaître dans de nombreux films et séries télévisées avant de jouer le rôle principal dans That ’70s Show en 2006, près de 50 ans après son premier grand concert d’acteur. Son personnage dans la sitcom, Christine St. George, était l’hôte de talk-show de l’émission de nouvelles locales, What’s Up, Wisconsin? Jackie Burkhart (Mila Kunis) a idolâtré l’hôte, admirant la façon dont elle contrôlait la pièce et a exigé le respect de tous ceux avec qui elle est entrée en contact. Pour cette raison, Jackie est devenue déterminée à travailler pour Christine. En fin de compte, la personnalité de Christine était très différente hors caméra, et le présentateur de nouvelles a finalement viré Jackie pour ne pas être assez impitoyable. Le rôle de Moore dans la sitcom était en fait un moment de bouclage complet pour l’actrice, car il était directement lié à son temps dans The Mary Tyler Moore Show.

Mary Tyler Moore a pu revisiter son passé avec ce rôle de spectacle des années 70

Ce spectacle des années 70 avait une histoire de mettant en vedette des célébrités notables des années 70. Non seulement c’était une grosse affaire d’inclure Moore dans le groupe stellaire des stars invitées des années 70, mais le rôle a donné à l’actrice une chance de revenir à son passé: les scènes qui comprenaient le personnage de Moore ont été filmées sur la même scène sonore qui était autrefois utilisé pour le Mary Tyler Moore Show trois décennies auparavant.

Ce n’est pas non plus une coïncidence si dans That ’70s Show, Moore a joué un personnage qui a travaillé sur un programme télévisé. Alors que le personnage emblématique de Moore servait de producteur associé au Mary Tyler Moore Show, Christine était la célébrité locale travaillant comme le visage de l’émission de nouvelles. Ce spectacle des années 70 a donné à Moore la chance de jouer une version tordue de son ancien moi dans laquelle elle a pu jouer avec un côté égoïste du show-business. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de similitudes entre Mary et Christine, mais cette dernière préoccupait moins ceux qui l’entouraient. Le temps de Moore Ce spectacle des années 70 a fini par être l’une de ses dernières apparitions à la télévision. Mary Tyler Moore est décédée en 2017, mais son héritage continuera de vivre à travers ses décennies de travail de pionnier.

Suivant: Ce spectacle des années 70: chaque titre alternatif qui a été pris en compte

Un seul personnage Flash connaît la chronologie de l’après-crise: pourquoi c’est important

A propos de l’auteur

Kara Hedash est un écrivain de fonctionnalités pour .. De temps en temps, elle plonge dans les franchises les plus populaires au monde, mais Kara se concentre principalement sur des sujets à feuilles persistantes. Le fait qu’elle arrive régulièrement à écrire sur The Office est comme un rêve devenu réalité. Avant de rejoindre ., Kara a contribué à Movie Pilot et a publié des travaux sur The Mary Sue et Reel Honey. Après ses études universitaires, l’écriture a commencé comme un passe-temps à temps partiel pour Kara, mais elle s’est rapidement transformée en carrière. Elle aime binging une nouvelle série et regarder des films allant des superproductions hollywoodiennes aux joyaux indie cachés. Elle a également un faible pour l’horreur depuis qu’elle a commencé à le regarder trop jeune. Son vengeur préféré est Thor et sa princesse Disney préférée est Leia Organa. Lorsque Kara n’est pas occupée à écrire, vous pouvez la trouver en train de faire du yoga ou de sortir avec Gritty. Kara peut être trouvée sur Twitter @thekaraverse.

En savoir plus sur Kara Hedash