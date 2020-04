Pourquoi les Avengers originaux ont-ils survécu à la fin de Infinity War?

Lorsque Avengers: Infinity War a pris fin, la grande majorité des téléspectateurs ont éprouvé un sentiment d’émerveillement et de vide face aux événements qu’ils venaient d’assister. Black Panther, Spider-Man ou Doctor Strange avaient péri au moment de Thanos, mais quelque chose de notable parmi tous les deuils était que l’équipe originale des Avengers avait survécu. Maintenant, les auteurs de ce film ont expliqué pourquoi.

À l’occasion du premier anniversaire de la première de Avengers: Fin de partie, ComicBook a organisé une soirée de visionnage pour voir les deux dernières bandes Avengers en collaboration avec les réalisateurs Anthony et Joe Russo ainsi que les scénaristes du film Christopher Markus et Stephen McFeely. Dans le même temps, les fans ont pu remettre en question certaines choses et l’une d’entre elles était la raison d’avoir pardonné le cliché original des Avengers de Thanos.

“Les Avengers originaux ont-ils été laissés en vie afin que Fin du jeu soit avant tout une ode et une finale pour ces personnages?”, A-t-on demandé à l’équipe. “En gros oui”, ont-ils répondu.

Bien qu’il ait été dit que Avengers: Fin de partie fonctionne comme une sorte d’hommage à l’équipe originale composée d’Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk et Hawkaye, en tant que tel, aucun des créateurs du film n’a eu l’occasion de le confirmer et d’approfondir dessus. Christopher Markus a maintenant confirmé cela, comme on peut le voir dans le tweet précédent.

Auparavant, Kevin Feige y avait fait référence en expliquant la pertinence des personnages pour la clôture de la saga infinity:

“Les gens peuvent remarquer que Captain America n’apparaît pas beaucoup pendant Infinity War. Et Iron Man ne parle pas beaucoup au cours de la dernière heure et demie du film à cause de tout ce qui se passe. Mais ces personnages et les six originaux sont l’objectif principal de Fin du jeu à un niveau profond et émotionnel.

Avengers: Fin de partie a célébré le premier anniversaire de sa première. Avec un casting multi-étoiles, le film a réussi à devenir le film le plus rentable de l’histoire et la quintessence de l’univers de super-héros Marvel sur grand écran.