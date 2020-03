Pourquoi les avis de Spenser Confidential sont négatifs

Le dernier film de Mark Wahlberg, Spenser Confidential, a chuté sur Netflix au milieu d’une vague de critiques extrêmement négatives. Alors que le COVID-19, ou le coronavirus, la pandémie continue de faire des ravages sur la planète et d’entraîner un arrêt total de la plupart des grandes industries, le monde du divertissement a été contraint de réagir dans le but d’empêcher la propagation rapide du coronavirus. Les principales productions cinématographiques et télévisuelles ont été reportées ou fermées, les festivals ont été annulés, la plupart des théâtres du pays ont été fermés et les studios trouvent de nouvelles façons de présenter leurs films au public maintenant que l’auto-isolement est considéré comme une nécessité absolue. Des sorties en salles majeures telles que Trolls World Tour, The Invisible Man et Pixar’s Onward font maintenant leur chemin vers des sorties à domicile après de courtes sorties en salles. S’il y a jamais eu un moment pour le streaming pour monter dans l’assiette, c’est maintenant.

Alors que Spenser Confidential a chuté avant que la panique du coronavirus ne commence, le film se sent maintenant prêt pour les masses en quarantaine. La dernière collaboration entre Peter Berg et Mark Wahlberg voit le couple adapter la série Spenser, longue et bien-aimée, écrite par Robert B. Parker. Spenser est un œil privé basé à Boston qui a figuré dans plus de 40 romans, une série télévisée des années 80 et une série de films télévisés mettant en vedette Joe Mantegna. Wahlberg joue aux côtés de Winston Duke (Us) en tant qu’ancien officier de police en disgrâce qui est libéré de prison et jeté dans une affaire chaotique impliquant la corruption de la police, le trafic de drogue et le meurtre.

Les collaborations de Berg et Wahlberg se sont avérées mitigées en termes d’évaluation critique. Alors que Lone Survivor de 2013 était assez populaire, de nombreux critiques ont pris ombrage avec des titres tels que Deepwater Horizon et Patriots Day, qui fictifs de récents événements tragiques et semblaient déterminés à faire du personnage de Wahlberg le héros incontesté des deux. Spenser Confidential n’est pas du tout le pire film que la paire ait réalisé, ni le pire des critiques. Cet honneur revient au Mile 22, qui a un taux d’approbation de 23% sur les tomates pourries. Leur dernier titre a actuellement une cote de 40% sur Rotten Tomatoes et un score de 49 sur Metacritic, ce qui le place fermement sur le territoire “pas bon mais pas horriblement mauvais”.

C’est une comédie d’action avec de la mauvaise action et quelques rires

Lone Survivor a démontré la capacité de Mark Wahlberg à diriger un bon film d’action, et quand le matériel est bon, comme Ted de Seth MacFarlane, il a des côtelettes comiques de premier ordre. Le plus gros problème de Spencer Confidential, cependant, est qu’il manque à la fois de bonnes scènes d’action et aucun sens de l’humour. Étant donné que ces deux éléments sont censés fournir la part du lion du divertissement au public, c’est clairement l’échec du film.

Le gardien (Benjamin Lee)

“C’est un thriller d’action-comédie-mystère qui réussit à échouer de façon spectaculaire à tout ce qui précède, une abomination algorithmique aussi froidement construite que maladroitement. Il est en fait surprenant à quel point le tout est plat, étant donné que Berg a de l’expérience avec des films de plus gros budget avec une portée plus ambitieuse, mais il y a un manque d’étincelle mortel dans sa direction ici qu’il essaie de cacher avec des choix de bandes originales animées et reconnaissables. “

Globe and Mail (Barry Hertz)

“L’action est en sourdine, la conception de la production terne et l’élan conçu pour les pauses fréquentes dans la salle de bain et autres distractions domestiques […] Les opportunités pour animer la procédure de genre abondent, mais Berg et son équipe semblent manquer chacun avec un but pervers, d’aplatir la chorégraphie des nombreux coups de poing de Spenser au gaspillage de la précieuse ressource naturelle qui est le charisme à l’écran de Winston Duke. “

Mark Wahlberg le téléphone

Wahlberg peut être une figure de division parmi les cinéphiles. Certains aiment ses vibrations d’action à l’ancienne, et d’autres pensent que sa marque particulière de machisme est douloureusement obsolète. Cela n’aide pas qu’il ait l’habitude de téléphoner de temps en temps, et cela semble être un gros problème avec Spenser Confidential, qui n’est pas la meilleure heure de Wahlberg. Il a également été critiqué pour avoir mal interprété, les fans des histoires originales de Spenser le trouvant peu adapté au personnage emblématique qui a inspiré toute une génération de fiction policière.

Den of Geek (Nick Harley)

“Wahlberg le téléphone si clairement que personne ne le confondrait jamais avec un type de Phillip Marlowe. Je pense que Wahlberg voulait quelque chose de discret et de cool, mais il semble juste à moitié endormi. Le film essaie également d’être un comédie de copain cop, maladroitement tailleur de chaussures dans Winston Duke en tant que Hawk, un combattant UFC excentrique et aimant les animaux qui a sellé au hasard avec Spenser, mais il ne vient jamais avec quelque chose de drôle. “

Horizons sombres (Blake Howard)

«Wahlberg peut être un acteur formidable.« Boogie Nights »,« The Departed », mon préféré absolu« The Gambler ». Dans chacun de ces rôles, il y a une myopie aiguë infléchie par la bravade, l’ego ou le dégoût de soi. Wahlberg fait du somnambulisme dans “Spenser Confidential”. Ce n’est pas seulement un manque de charme, aucun sens du timing pour aucune des blagues laborieuses et laborieuses […] De plus, Wahlberg semble avoir vieilli en “vieil homme qui court” avant que nous le sachions. “

Spenser Confidential est obsolète et dérivé de meilleurs films

Le plus gros problème auquel Spenser Confidential est confronté est qu’il se sent inutile au milieu d’une mer de comédies d’action meilleures et plus habiles. Chaque battement du film semble familier mais sans rien pour se distinguer comme unique ou intéressant. Comme l’a dit succinctement David Ehrlich d’IndieWire, Spenser Confidential “se cumule jusqu’à ‘The Town’ comme ‘Cats’ se cumule jusqu’à ‘Singin’ in the Rain. ‘”

. (Molly Freeman)

“‘Un copain à la base, Spenser Confidential essaie de marier un récit policier compliqué avec un humour noir et une violence brutale dans la veine d’un film de Shane Black, mais il n’a pas l’esprit vif et la main habile de narration pour maintenir cet équilibre délicat de ton et Vous vous retrouvez avec un film plein de bouleversements, de scènes illustrant des meurtres horribles et les retombées émotionnelles dévastatrices à des moments largement comiques mettant en vedette Spenser et les diverses excuses qui peuplent son monde. “

Hollywood Reporter (Frank Scheck)

“Spenser Confidential semble viser une ambiance de copain-film et d’action-comédie, mais les problèmes sont qu’il n’y a pratiquement pas de chimie entre Spenser et Hawk, les gags (beaucoup d’entre eux tournent autour de la relation la plus profonde de Spenser qui semble être avec son chien) sont boiteux au mieux, et l’action est strictement pro forma.Le réalisateur Berg essaie de garder la lumière en soulignant de nombreuses séquences avec des chansons pop vintage, mais en jetant “Sweet Caroline” de Neil Diamond sur la bande sonore lors d’une bagarre de bar ne prouve pas l’âme d’esprit. “

Divertissement hebdomadaire (Leah Greenblatt)

“La première collaboration du duo pour Netflix ressemble moins à un thriller adapté au petit écran qu’à une sorte de bloc de télévision surdimensionné […] Mais l’affaire d’attraper et de tuer se déroule de manière si schématique qu’il est difficile d’investir beaucoup dans les personnages en carton renforcé de Confidential et le sanglant complot d’un complot. Même la ville bien-aimée de sa star ne mérite guère d’exploration au-delà de quelques clichés obligatoires du port. “

Spenser Confidential, cependant, a encore des fans qui sont à l’écoute de sa nature intrinsèquement jetable. Si vous cherchez un film d’action aéré pour perdre quelques heures dans le confort de votre propre canapé, quelques critiques disent que vous pourriez faire bien pire que ce que Wahlberg propose.

L’école de cinéma rejette (Rob Hunter)

“L’atmosphère comique et détendue fait le gros du travail ici, alors que Berg et ses amis gardent les choses relativement apprivoisées sur le front de l’action. Il y a une poignée de combats, principalement axés sur le poing et le pied – un peu impliquant quelqu’un qui donne des coups de pied à Spenser fait rire – tandis qu’une fusillade et une séquence impliquant un semi-camion marquent les seules véritables pièces maîtresses. “

La liste (Eddie Harrison)

“Apportant des œuvres cinématographiques séminales comme Roma et The Irishman directement au client, Netflix s’est façonné comme un grand perturbateur de l’industrie cinématographique, mais cela ne perturbe rien: c’est de la nourriture réconfortante, aussi rapide et familière qu’un hamburger à emporter. Wahlberg apporte du charme, alors qu’il est agréable de voir des vétérans comme Arkin et Colleen Camp, ce qui rend Spenser Confidential toujours aussi observable. Il s’agit de trucs de détective rudimentaires, foulant l’eau pour les cinéastes et le public. “

Décideur (John Serba)

“D’une manière ou d’une autre, toute cette sottise fonctionne principalement comme un divertissement à l’esprit vif et vif enrichi de violence irréfléchie / insouciante / qui se soucie de la remise en cause, stimulé par un timing comique net, bénéficiant d’un script sombre écrit qui télégraphie sa fin tôt et le télégraphie vraiment à mi-chemin. Cela aide que son réalisateur de crash-camions relativement old-school joue à fond avec la force de son casting. Il se déplace le long de ‘n’ stoopid ‘n’ odieux ‘n’ légèrement conscient de soi ‘n’ viril ‘n’ un peu sexiste, et bien plus raisonnable qu’un film de Michael Bay. “

Spenser Confidential est maintenant disponible pour regarder sur Netflix.

