Pourquoi les connards augmentent-ils dans la société? Odyssey présente le documentaire ‘Gilipollas: The Theory’

La chaîne documentaire Odyssey, produite et distribuée par AMC Networks International Southern Europe, est présentée en avant-première ‘Trou du cul: la théorie’ en exclusivité le mercredi 25 mars à 22h30 Ce documentaire provocateur est basé sur le livre «Connards: une théorie», Best-seller du New York Times écrit par le professeur et philosophe Aaron James.

Selon la théorie de James, si votre patron estime qu’il a le droit d’être désagréable envers vous parce qu’il a plus de pouvoir ou parce qu’il croit avoir plus de talent que vous, votre patron n’est pas un leader, mais un connard, et il en va de même pour les membres de votre famille ou votre groupe d’amis. De plus, il se demande pourquoi les connards sont en augmentation sur le lieu de travail, dans les gouvernements et dans nos propres maisons, et il teste les limites de l’acceptation du connard dans nos vies.

“Le monde serait meilleur sans un connard mais nous n’allons pas nous débarrasser de tous, c’est une réalité”, explique Aaron James, auteur de l’histoire dont la production est inspirée. Réalisé par le célèbre réalisateur canadien John Walker, le documentaire se penche sur la question de savoir si un connard est né ou fait, pourquoi les connards prospèrent dans certains contextes, comment leur mauvais attrait est expliqué et pourquoi ils montent plus vite dans le monde de l’entreprise.

“Ma première motivation pour faire ce documentaire a été de donner à ma fille des outils pour éviter les connards, pour savoir comment se gérer et ne pas travailler pour un connard. On peut donc dire qu’elle est un documentaire activiste”, explique John Walker.

‘Trou du cul: la théorie’ Il a les témoignages de différentes personnalités de différents secteurs, qui cherchent à comprendre et à inverser le courant ascendant des “conneries”. Parmi eux, l’acteur John Cleese, qui définit le système financier comme «l’industrie des connards par excellence», ou Sherry Lee Benson-Podolchuk, un ancien policier qui brise l’image amicale de la police canadienne en la révélant leur misogynie.

Aussi Paul Purcell, banquier et PDG de Baird – société financière qui gère 77 000 millions de dollars de ses clients – et pionnier en établissant dans ses bureaux la règle de “ne pas tolérer les connards”, après quoi sa performance a triplé celle de la concurrence; Lesley Miley, l’une des rares Afro-Américaines qui a réussi à monter dans la Silicon Valley, analyse les dommages causés par cette philosophie de vie de mouvement et s’enrichit rapidement sans se soucier de ce que vous détruisez en cours de route. Parmi tant d’autres.

En ces temps de médias sociaux toxiques, de résurgence de l’autoritarisme et de narcissisme incontrôlé, le documentaire explore les champs de culture de la “culture idiote” contemporaine, analyse certaines des figures les plus toxiques et acceptées de notre société et teste les limites de l’acceptation connard dans notre vie.

En outre, la chaîne a lancé un site Web spécial pour le documentaire, gilipollas.info, et a lancé quelques morceaux de sa propre production pour les réseaux sociaux et à l’antenne qui peuvent être vus ci-dessous.

Cliquez ici pour le voir sur Vimeo.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.