Pourquoi les Oscars ont snobé l’horreur en 2020 | .

Bien que l’horreur ait extrêmement bien fonctionné au Oscars dans le passé, la saison 2020 n’avait aucun amour pour les films d’horreur, même si certains méritaient très bien les critiques de l’Académie.

2018 a été la dernière grande saison de films d’horreur aux Oscars, avec les 90e Academy Awards décernant le plus grand nombre de récompenses de la soirée au long métrage de créature de Guillermo Del Toro, The Shape of Water. Non seulement The Shape of Water a remporté ce qui est considéré comme le plus grand prix de la nuit, Best Picture, mais le film d’horreur sociopolitique de Jordan Peele, Get Out, semblait être au coude à coude. Get Out a valu à Jordan Peele l’Oscar du meilleur scénario original. Les films de genre, en général, ont été reconnus en 2018, Blade Runner 2049 ayant remporté le prix de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels.

L’horreur a connu des sommets incroyables dans le passé, et même s’ils doivent parfois se reclasser en tant que “thrillers” pour gagner leur place, le genre s’est avéré être un digne concurrent dans le passé. Par exemple, The Silence of the Lambs est l’un des trois films de l’histoire des Oscars à avoir remporté ce qu’on appelle les “cinq grands”: Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario (soit Original ou adapté).

Suivant les nominations aux Golden Globes, qui n’ont pas non plus reconnu certaines des excellentes performances des films d’horreur de 2019, ainsi que les éléments de production phénoménaux, les Oscars ont encore une fois boudé l’horreur. Cela a incité les fans du genre – et les fans du genre en général – à se demander s’il devrait y avoir une sorte de différence de catégorie pour éviter que ces oublis ne se produisent. Il y a eu des valeurs aberrantes dans l’horreur et d’autres genres, comme la façon dont le MCU a vu des quantités importantes d’acclamations critiques pour Black Panther, et la saison 2020 a été très bonne pour Joker, mais à part ces valeurs aberrantes occasionnelles, il n’y a pas de place pour honorer les films qui s’étendent au-delà des films plus traditionnels qui sont mis en avant année après année. D’autres cérémonies de remise de prix, comme les Golden Globes, se séparent par catégorie et peuvent influencer chaque année les nominés aux Oscars. Les Academy Awards n’ont pas de divisions de genre, mais s’il y avait plus de place pour l’horreur ailleurs, cela pourrait être différent.

Les deux plus grandes déceptions dans le genre d’horreur à partir de 2019 ont été Nous et Midsommar. Jordan Peele n’a peut-être pas réussi à dépasser la grandeur de Get Out, mais Us a été un autre exemple qui a fait réfléchir et qui, en dehors de la boîte, est considéré par beaucoup comme l’horreur tout en gardant le doigt directement sur le pouls de ce qui terrifie le public. La direction de Jordan Peele pour le film était solide, mais la plus grande déception a été que Lupita Nyong’o, qui a été chargée non seulement d’un personnage dans le film, mais de deux personnages distincts – Adelaide et Red – n’a pas reçu de meilleure actrice nomination pour son travail Nous, et est devenue une icône d’horreur instantanée pour son personnage attaché.

De même, Midsommar d’Ari Aster, que beaucoup considèrent comme un effort plus important du réalisateur que ses débuts en tant que réalisateur, Hereditary, a été négligé sur de nombreux mérites qui méritaient des nominations, sinon des victoires. Pawel Pogorzelski, qui a réalisé la cinématographie pour Midsommar et Hereditary, a réussi à créer un décor qui était presque un personnage en soi. Étant donné que Midsommar est un film si nuancé où la mise en scène et le ton font partie intégrante de son succès – et qui a été un succès – cela méritait certainement un clin d’œil à la meilleure photographie. Florence Pugh a été nommée meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Little Women, mais méritait un clin d’œil pour la meilleure actrice Midsommar. La performance de Pugh en tant que Dani dépeignait magnifiquement les hauts et les bas du chagrin humain, et était tout aussi captivant à regarder qu’horrible. Alors que 2020 a été une déception au Oscars, le genre d’horreur ne cesse de croître et de s’établir au-delà de sa réputation auprès des critiques; il y a encore de l’espoir pour l’avenir.

