Pourquoi les plus grands personnages de bandes dessinées ont autant de succès

Certains des personnages les plus mémorables et fascinants de toute la fiction ont d’abord été créés pour des bandes dessinées. Les dix dernières années et plus de vente de billets de cinéma peuvent plus que justifier cela. Mais avant même que les effets cinématographiques ne rattrapent la façon dont ces héros plus grands que nature méritaient d’être présentés, vous parlez toujours de personnages qui ont déplacé des millions d’unités et enduré pendant des décennies sur de nombreuses plateformes médiatiques.

La popularité de certains personnages est de courte durée. Ils entrent en tant que nouvelle propriété appropriée à l’ère qui attire l’imagination des enfants, mais souvent, leur étoile brûle rapidement et brillamment; il ne faut pas longtemps avant qu’ils se sentent comme une relique à l’argent d’un temps archaïque.

La popularité gargantuesque du MCU crée une considération intéressante pour savoir si certaines de ses plus grandes stars seront sujettes à la même décoloration au fil du temps. Star-Lord existait dans Marvel Comics depuis 1976, juste au nord sans fanfare. Depuis gardiens de la Galaxie sorti en salles en 2014, il est devenu une propriété bien-aimée. Dans dix ans, Peter Quill aura-t-il établi une véritable tenue? C’est difficile à dire, mais on a l’impression que l’affection qui lui est liée est directement attribuable à Chris Pratt.

Mais les bandes dessinées n’ont pas survécu tant qu’elles reposent sur des succès de courte durée; ils ont fait leur lit sur les créations qui avaient un attrait plus intemporel. Alors aujourd’hui, regardons quelques-uns des plus grands succès du paysage de la bande dessinée et voyons ce qu’il en est des personnages qui ont un tel attrait générationnel.

(Nous garderons Jubilee pour une prochaine édition, cependant. Elle est objectivement le plus grand personnage pour de nombreuses raisons évidentes, et je n’ai pas le temps d’écrire 10 000 mots à ce sujet.)

Pourquoi ne pas commencer tout en haut, avec le premier personnage éminent créé par The Big Two, Superman lui-même.

J’aime superman. C’est un développement relativement récent dans ma vie en tant que fan de bande dessinée, mais plus je vieillis et plus je vois du monde, plus j’aime la politique inhérente de Superman. Mais j’y reviendrai dans un instant.

L’acclamation de Superman peut sans doute être quelque peu attribuée au fait que, quelques années seulement après sa création, il avait été licencié en enfer. Une émission de radio, un dessin animé, un film, des feuilletons télévisés… Kal-El de Krypton était partout au début des années 40, et le public avait assez faim de cet étrange héros d’un autre monde.

À ces débuts, les pouvoirs de Superman sont passés d’un ensemble simple mais efficace à ceux d’un être divin capable de surmonter toute menace. Cela a permis à Superman de gagner de l’intérêt, en tant que fantasme de pouvoir sévère. Qui parmi nous ne voudrait pas pouvoir voler vers la lune et revenir en quelques secondes? Ou jongler avec des véhicules? Ou être insensible à la douleur physique? Le pouvoir de Clark est enviable! Nous avons tous imaginé ce que nous ferions si nous étions lui.

Mais à part cela, il y a un nombre surprenant d’aspects politiques dans le personnage. Le premier est qu’il est l’un des rares personnages à pouvoir combler le fossé entre l’Amérique rurale et l’Amérique urbaine. Clark Kent a été élevé dans une ferme du Kansas par un ensemble de parents adoptifs. Il a grandi avec une éthique de travail puissante et une grande appréciation pour ce que les gens non reconnus d’Amérique traversent.

Mais il a également élu domicile dans une ville massive et moderne. Il reconnaît donc la lutte des personnes vivant ensemble dans de minuscules appartements et voyageant ensemble dans de minuscules bus et travaillant ensemble dans un tout petit bureau. Il a cultivé une vision du monde qui est vécue avec la diversité et les perspectives de partout dans le monde en vivant dans un centre culturel (et oui, Pre-Crisis DC n’était pas un bastion de la diversité, mais cet aspect de Metropolis a été plus important au cours des dernières décennies) .

Superman est donc un exemple de la façon dont nous devrions tous apprécier les deux visions de notre nation. Il n’y a pas «This America vs That America». Pour Superman, nous nous ressemblons tous à notre manière.

Je passe BEAUCOUP de temps sur Superman, mais il y en a tellement ici. J’essaierai d’être bref dans mes derniers points: en tant qu’immigrant d’une terre où il ne peut jamais retourner, Superman a également un sentiment permanent de non-appartenance. Il est différent de nous, et même s’il essaie de s’intégrer, il sait qu’il sera toujours considéré comme «l’autre». Il a du mal à équilibrer son intégration dans notre monde et à maintenir sa propre culture en vie (comme le montre son dévouement à la forteresse de la solitude).

Et ces mêmes pouvoirs qui le rendent si enviable sont aussi une leçon en soi. Superman vit sa vie en gardant à l’esprit la frontière entre être un aide bienveillant, nous guider pour être de notre mieux et être un totalitaire, vivre notre vie pour nous. Superman doit regarder tous les problèmes du monde et penser «Si je corrige cela, est-ce que j’AIDERAIS vraiment?». C’est une dichotomie intéressante.

LECTURE ESSENTIELLE: Pour l’homme qui a tout; Qu’est-ce qui est si drôle à propos de la vérité, de la justice et de l’American Way ?; Qu’est-il arrivé à l’homme de demain ?; Règne vienne; Superman des étoiles; Identité secrète.

Celui-ci est un peu plus difficile car pour autant que j’aime Superman, Je n’aime pas la chauve-souris dans une égale mesure. Mais je m’efforce d’objectivité! Je vais donc essayer.

Alors qu’une partie de la popularité de Superman est qu’il est un fantasme de pouvoir divin, Batman vient de l’idée que n’importe lequel d’entre nous pourrait être Bruce Wayne. Il n’a pas d’immenses dons physiques accordés par le soleil. Il ne combat pas les dieux d’un autre monde ni les monstres déchaînés. Il met juste un costume et s’occupe des hommes de main avec des fusils et du gaz toxique. Il est plus facile d’acheter les menaces auxquelles Batman est confronté que d’accepter vraiment la portée des ennemis de Superman.

Batman a également plus d’avantage pour lui. Alors que les bandes dessinées de Superman se déroulent principalement dans la lumière du jour lumineuse et colorée d’une métropole moderne, les livres de Batman sont écrits avec le héros sous le couvert d’une nuit dans une ville plus sombre et plus dangereuse. Superman sourit aux caméras; Batman fronce les sourcils et menace ses ennemis. Clark Kent soumettra un ennemi sans lui infliger de douleur si possible; Batman considère que quelques os cassés coûtent le prix d’un criminel. Il est facile d’imaginer qui est le plus proche face à la violence et au terrorisme.

De plus, même si les effets visuels se sont améliorés, Superman déçoit toujours au box-office. Nous n’avons pas eu un bon film de Superman objectivement bon depuis 1980. Pendant ce temps, Batman a eu trois films incontestablement GRANDS, et plus de cinq qui étaient au moins assez bons.

Je pense toujours qu’il est plutôt ennuyeux. Blech.

LECTURE ESSENTIELLE: La longue Halloween; Première année; Dark Victory; Le retour du chevalier noir; The Killing Joke; Terreur sacrée

J’ai bourdonné sur Superman là-haut, et je crois honnêtement que Superman est le personnage le plus nuancé qui peut être le plus de choses pour le plus de gens.

Mais ne vous y trompez pas, Spider-Man est le plus grand personnage de toutes les bandes dessinées.

J’ai beaucoup parlé de la façon dont le statut d’immigrant de Superman ou la nature impuissante de Batman les rendent relatables, mais Spider-Man est le premier personnage qui a pris la notion de relativité et a vraiment couru avec. Superman et Batman étaient, pendant une grande partie de leur existence, des personnages unidimensionnels qui avaient des identités secrètes, mais il n’y avait pas grand-chose à part frapper le crime. C’étaient des adultes qui n’avaient pas vraiment de difficultés quotidiennes avec lesquelles les lecteurs de bandes dessinées pourraient ou pourraient s’identifier.

Spider-Man était américain. C’était un jeune homme avec une vie familiale brisée et qui devait se soucier des couvre-feux, des intimidateurs et des danses scolaires. Dès le début de la création de Stan et Steve, le lecteur pouvait être tout aussi investi dans le visage humain que dans le costume. Peter aurait-il finalement frappé Flash Thompson? Est-ce que tante May découvrirait que Peter était sorti après la tombée de la nuit? Jonah Jameson le paierait-il assez pour faire le loyer? C’étaient de vrais problèmes, et traités tout aussi sérieusement que si le docteur Octopus ferait exploser un réacteur avant que Spidey ne puisse l’arrêter.

De plus, alors que Superman l’était et que Batman était si stoïque, Spider-Man était charmant et plein d’esprit. Il a sauté dans la bataille avec snark et one-liners intelligents. Le dialogue était amusant à lire pour voir quels reproches il pouvait faire. Il était Mint Chocolate Chip dans un paysage de héros plein de vanille à l’époque.

LECTURE ESSENTIELLE: Ultimate Spider-Man (comme, tout cela, mais surtout les 50 premiers environ); Les 30 premiers numéros de Amazing Spider-Man volume 1; Spectaculaire Spider-Man # 170 (ou plus) – # 200; La dernière chasse de Kraven.

Wolverine est le “plus récent” de ces personnages classiques, n’ayant été créé qu’au milieu des années 70 et ne devenant vraiment sien qu’à la fin de cette décennie. Mais il a eu un impact tout aussi important.

La popularité initiale de Wolverine découle d’une raison très fade: il est juste un dur à cuire, et cela donne aux enfants et aux adolescents la possibilité de lire ce personnage qui est plein de rage et d’énergie dont il ne sait pas quoi faire quand il le dit aux gens en autorité sur lui pour se bourrer. Au sein d’une équipe remplie de personnages vibrants et amusants, Wolverine s’est démarqué en tant que surprenant à ne pas faire de prisonniers, sarcastique et amer qui a pris tout le monde au piège.

Au fil du temps, cependant, Wolverine a évolué parce qu’il devait le faire ou qu’il ne conserverait jamais sa popularité. Logan est donc devenu un personnage plus honorable avec un passé torturé et confus. Il a apporté une influence orientale pour laquelle Sunfire n’a pas vraiment été un ambassadeur solide. Il a obtenu une deuxième maison à Madripoor où il pouvait aller se détendre après les aventures de X-Men, et il y a creusé son propre coin de la Terre Marvel (bien souvent seulement pour se laisser prendre dans des messes en solo). Il a pris des personnages plus jeunes comme Kitty Pryde et Jubilee et Armor sous son aile pour les transformer en héros. Il est resté un dur à cuire, mais il est devenu un avec une direction et un caractère intérieur complexe.

Alors que Spidey et Supes et The Bat étaient tous plus ou moins instantanément puissants à cause de ce qu’ils représentaient, Wolverine est devenu une légende parce qu’il n’a pas abandonné les lauriers de son boom initial de succès et a montré une croissance constante au fil du temps. .

De plus, il y a juste quelque chose à dire pour quelqu’un dont le pouvoir est de «vaincre l’enfer sacré» qui est si amusant à lire. Cela fait de grandes histoires visuelles. Bien sûr, être incapable de tuer enlève toujours certains enjeux, mais ce sont les façons créatives dont les écrivains le menent au bord de la mort qui sont un plaisir à lire.

LECTURE ESSENTIELLE: Arme X; Wolverine (la mini-série originale de Claremont et Miller); Wolverine (la série en cours de Larry Hama).

Voilà donc quatre – sans doute les quatre créations comiques Marvel et DC les plus populaires de tous les temps – et ce qui les rend si attachants. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord? Qu’en est-il de ces quatre personnages que vous trouvez personnellement attrayants?

Et les autres? Quels autres personnages durables voulez-vous que je regarde ensuite? Ou, hé, qu’en est-il des personnages qui avaient un court tronçon populaire qui s’est évanoui? Peut-être devrions-nous examiner pourquoi certains ont échoué? Qu’est-ce que tu penses?

Faites-moi savoir dans les commentaires.

Et jusqu’à la prochaine fois… faites attention!