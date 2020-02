Pourquoi Li Shang a disparu dans Remake (c’est en partie à cause de #MeToo)

Quand l’action en direct de Disney Mulan est publié le mois prochain, il manquera Li Shang, mais le producteur Jason Reed explique qu’il y a une bonne raison. L’original Mulan est sorti en 1998 à un moment de pointe pour l’animation Disney. Au cours de cette décennie, ils ont sorti Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King et Hercules, entre autres. Beaucoup de films sortis au cours de cette décennie ont continué à recevoir le traitement en direct, avec Mulan ensuite. Li Shang, un favori des fans dans le film original, devient le commandant de Mulan et son éventuel intérêt amoureux lorsqu’elle rejoindra la guerre.

Cependant, Li Shang n’apparaîtra pas dans le Mulan en direct, dans l’un des nombreux changements du film d’animation. Mushu the Dragon, qui a été exprimé par Eddie Murphy dans l’original, n’apparaîtra pas non plus. Certains fans sont également déçus que le film ne soit pas une comédie musicale, bien que, selon le réalisateur Niki Caro, il inclura toujours de la musique d’une certaine manière. Mulan a également fait la une des journaux récemment pour sa cote PG-13, en grande partie à cause des séquences de combat du film, dans une première pour un remake en direct de Disney. Tout compte fait, le film semble être le récit qui s’écartera le plus du classique animé original.

Dans une interview avec Collider, le producteur Jason Reed a discuté spécifiquement du changement de Li Shang. Reed a expliqué: “Je pense que particulièrement à l’époque du mouvement #MeToo, avoir un commandant qui est aussi l’amour sexuel était très inconfortable et nous ne pensions pas que c’était approprié.” Dans le film original, Li Shang et Mulan ont une relation basée sur le respect mutuel qui se transforme finalement en quelque chose de plus. Cependant, Reed a assuré aux fans que la présence du personnage se ferait toujours sentir, car il a plutôt été divisé en deux nouveaux personnages. Selon Reed, “L’une est devenue le commandant Tung qui lui sert de père de substitution et de mentor au cours du film. L’autre est Honghui qui est [Mulan’s] égal dans l’équipe. “

Au moment du casting de l’acteur de Honghui Yoson An, il a été révélé qu’il devenait finalement son amour, semblable à Li Shang. An a expliqué à Collider que la relation de son personnage avec Mulan commencera également par une amitié, en disant: “Au fur et à mesure qu’ils progressent dans l’entraînement, ils ont en quelque sorte ce lien tacite à ce sujet car ils reconnaissent l’esprit guerrier de l’autre. C’est ainsi qu’ils construire leur amitié pour commencer par la formation et la reconnaissance mutuelle. » Il a également révélé que Honghui et Mulan “partaient du mauvais pied”, quelque chose qui est devenu un incontournable de Disney à ce stade.

Le commentaire de Reed sur l’ère #MeToo est intéressant. Il est certainement bon de voir des films et des émissions de télévision, dont beaucoup ont fait directement référence à #MeToo, de prendre le mouvement au sérieux et d’adapter les scénarios si nécessaire. Cependant, les médias sont également remplis d’histoires de collègues, dont certains sont à différents niveaux du lieu de travail, tombant amoureux d’un autre. Ces histoires peuvent être bien racontées, mais elles nécessitent un examen attentif. Quand Mulan Le mois prochain, les fans pourront voir par eux-mêmes si Honghui et le commandant Tung combinés compensent l’absence de Li Shang.

