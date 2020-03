Pourquoi Lilo & Stitch est différent sur Disney + | .

Lilo & Stitch est l’un des nombreux titres que l’on peut trouver sur Disney +, mais ce n’est pas la même version que de nombreux fans connaissent, car il a quelques changements mineurs dans une scène particulière. Après des mois d’attente et de nombreuses promesses concernant son contenu, Disney + a officiellement été lancé en novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, s’étendant quelques jours plus tard en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Porto Rico, et récemment au Royaume-Uni. La plate-forme est arrivée avec un large catalogue de films et d’émissions de télévision prêts à être diffusés et en ajoute de nouveaux chaque mois.

L’une des plus grandes forces de Disney + est les films d’animation de Mouse House, parmi lesquels Lilo & Stitch. Réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, Lilo & Stitch est sorti en 2002 et a emmené les téléspectateurs à Hawaï pour rencontrer une fille solitaire nommée Lilo et son nouvel et étrange animal de compagnie / ami, Stitch, qui est en fait un extraterrestre. Le film a été un grand succès auprès des critiques et du public, et comme cela arrive avec la plupart des films Disney, il a engendré une franchise avec trois suites (films directs et vidéo) et des séries télévisées, y compris une version anime.

Lilo & Stitch est l’un des nombreux films d’animation Disney disponibles dès le premier jour sur Disney +, et à mesure que la plate-forme continue de s’étendre, les téléspectateurs commencent à remarquer des changements qui n’étaient pas largement connus auparavant – et contrairement à d’autres, Lilo & Le cas de Stitch n’a pas à voir avec le rapport d’aspect.

Lilo & Stitch a suivi la vie de Lilo avec sa sœur aînée, Nani, ce qui était parfois un peu compliqué. À un moment donné, Lilo et Nani se battent après avoir été visitées par un travailleur social, Lilo fuyant sa sœur et se cachant dans une autre pièce. Sa cachette de prédilection est le sèche-linge, et Nani en est consciente, alors elle l’installe. Il ne semble y avoir rien de mal ou de scandaleux dans cette scène (sauf, peut-être, le combat lui-même), mais Disney a fini par la changer, et les abonnés Disney + la remarquent maintenant.

Au lieu de se cacher dans la sécheuse, Lilo se cache maintenant dans une boîte à pizza, à côté de la machine à laver. C’est un changement subtil, mais pas suffisant pour ne pas être capté par les téléspectateurs. La boîte à pizza n’est pas un changement récent ni exclusif à Disney + – le sèche-linge a été changé peu de temps après la sortie du film sur DVD, et c’était spécifiquement la version britannique. Disney a décidé de transformer la sécheuse en boîte à pizza pour des raisons de sécurité, car le studio ne voulait pas que les petits enfants rampent dans les sécheuses, car cela peut être dangereux.

Disney + a été appelé pour la façon dont son format a gâché le rapport d’aspect de certains de ses titres (notamment The Simpsons), pour ne pas inclure certains films, et pour les versions qu’il a décidé d’ajouter (comme c’est le cas de Star Wars saga). Alors que le changement de Lilo & Stitch ce n’est pas celui qui dérange l’intrigue ni les personnages, c’est un que les fans ne pouvaient pas simplement ignorer, même s’il faut noter que c’était un changement qui devait être fait pour une bonne raison.

