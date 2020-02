Pourquoi “Lucky Penny” est l’épisode le plus sous-estimé

Voici pourquoi “Lucky Penny” devrait être considéré comme l’épisode le plus sous-estimé de Comment j’ai rencontré votre mère. L’épisode a été diffusé en février 2007, comme le 15e épisode de la saison 2, et a été écrit par Jamie Rhonheimer. Étant donné que la sitcom de CBS serait diffusée en propre pour diffuser un total de 208 épisodes avant de se terminer en 2014, “Lucky Penny” était assez tôt dans sa course.

L’épisode a commencé avec Ted et Robin traversant l’aéroport pour prendre un vol pour Chicago. Ted a eu un entretien d’embauche important dans un cabinet d’architecture, mais en raison d’une audience antérieure, le duo est arrivé en retard et a raté le vol. Alors qu’un agent de bord tentait de trouver un autre vol pour Ted et Robin, ils discutaient des véritables fautifs de la débâcle. La série d’événements a ensuite été racontée à l’envers, car chaque personnage principal de How I Met Your Mother a été blâmé pendant au moins une courte période.

Alors que How I Met Your Mother s’appuyait sur le conte de Future Ted dans le passé, la série avait tendance à utiliser des méthodes uniques de narration. “Lucky Penny” pourrait être considéré comme l’un des premiers épisodes à utiliser un style innovant et non linéaire pour présenter un moment significatif du passé de Ted. De nombreux téléspectateurs ne se souviennent peut-être même pas que l’épisode avait des implications plus importantes, mais cela a donné à Ted l’idée de nommer son premier enfant Penny après la pièce porte-bonheur et a ouvert la voie à la façon dont il a rencontré la “Mère”. Pour le montrer, l’épisode a présenté une interprétation intéressante de l’effet papillon, mais avec un résultat plus positif que ce que les gens ont peut-être l’habitude de voir.

La narration dans “Lucky Penny” était quelque chose de spécial

À l’aéroport, Ted et Robin réalisent d’abord que le vol manqué était la faute de Barney. Marshall s’est cassé un orteil et n’a pas pu courir dans un marathon, alors Barney a parié qu’il pourrait faire la course sans entraînement. Barney a terminé la course mais est resté coincé dans le métro après que ses jambes ont cessé de fonctionner, alors Ted l’a sauvé. Étant pressé, Ted a sauté le tourniquet sans payer et s’est fait prendre, expliquant la date d’audience. Ted a alors réalisé que le vol manqué aurait pu être la faute de Robin puisqu’elle était à blâmer pour l’orteil cassé de Marshall, forçant Barney à la course.

Les flashbacks ont continué à aller plus loin, indiquant que Robin avait causé l’orteil cassé de Marshall après être entré dans son appartement pour une sieste parce que Lily avait fait son camp dans un magasin de robes de mariée qui avait une grosse vente. En fin de compte, cela s’est avéré être la faute de Ted puisqu’il a trouvé un vieux sou de 1939 et l’a vendu à un collectionneur pour 1,50 $. Il a ensuite utilisé l’argent pour acheter des hot-dogs pour lui et Lily, c’est à ce moment qu’elle a vu le signe de la vente de robes de mariée. Les événements qui en ont résulté se sont tous produits à cause du sou de Ted. Depuis que Ted a fini par manquer l’interview, il n’a pas obtenu le poste, ce qui a fonctionné car il aurait dû quitter New York sans aucune chance de rencontrer sa future épouse.

Le “Lucky Penny” n’est pas souvent évoqué lors de la discussion des épisodes préférés des fans, mais il devrait certainement l’être. Non seulement la narration était très sous-estimée, mais l’épisode comprenait également de nombreux rappels et références à de futurs scénarios dans Comment j’ai rencontré votre mère. C’était le premier épisode à montrer la Mère, bien que son visage soit caché par un voile de mariée. “Lucky Penny” a sûrement eu des répercussions sur l’avenir de Ted, mais il a également donné aux téléspectateurs des regards assez hilarants sur les manigances des personnages principaux.

