Pourquoi Maz Kanata a l’air différent dans la montée de Skywalker

Les fans de Star Wars ont pu voir Maz Kanata une dernière fois Star Wars: The Rise of Skywalker, et bien que son apparence ait été encore plus brève que dans les films précédents, beaucoup ont remarqué qu’elle avait l’air différente. La trilogie de la suite Star Wars de Disney a pris fin avec Star Wars: The Rise of Skywalker, qui a également marqué la fin de la saga Skywalker après plus de 40 ans d’aventures dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Star Wars: The Rise of Skywalker a suivi la position finale de la Résistance contre le Premier Ordre, qui a été révélée avoir été aidée par l’empereur Palpatine, supposément décédé. La bataille intérieure de Kylo Ren entre les deux côtés de la Force a atteint son apogée, et Rey a poursuivi son entraînement Jedi avec Leia comme maître. Tout cela tout en essayant de résoudre la plupart des trous de l’intrigue laissés par les films précédents. L’une de ces personnes impliquait Maz Kanata, et son apparition dans le film a fait croire aux fans qu’elle allait enfin révéler comment elle avait obtenu le sabre laser bleu de Luke Skywalker – malheureusement, cela ne s’est jamais produit.

Au lieu de cela, le rôle de Maz Kanata dans Star Wars: The Rise of Skywalker était encore plus petit que dans les films précédents, et elle a été laissée à la base de la Résistance pour aider Leia et les autres. Cependant, de nombreux téléspectateurs ont remarqué que l’apparence de Kanata était différente.

Maz Kanata, un humanoïde sensible à la Force connu sous le nom de “reine pirate”, a été introduit dans Star Wars: The Force Awakens, où il a été révélé qu’elle gardait le sabre laser bleu de Luke depuis longtemps. C’est devenu la plus grande question autour de son personnage, une question à laquelle aucun des films suivants n’a décidé de répondre. Kanata a été joué par Lupita Nyong’o via la capture de mouvement dans The Force Awakens et Star Wars: The Last Jedi, mais l’équipe a opté pour une approche différente pour The Rise of Skywalker.

De nombreux fans ont remarqué que Kanata était incroyablement détaillé dans l’une des images présentées lors de la conférence de presse mondiale pour le film, et c’est parce qu’au lieu d’un personnage CGI, un animatronic a été construit et exploité par plusieurs marionnettistes, permettant une meilleure attention aux détails. S’adressant à Cinemablend, Creature et Effets spéciaux de maquillage, Neal Scanlan, superviseur créatif, a partagé que Kanata était l’animatronique la plus avancée qu’ils aient jamais faite, car c’était une machine hautement mécanisée. Pendant la pré-production de The Force Awakens, Kanata allait à l’origine être une marionnette ou animatronique, car Abrams se penchait davantage vers des effets pratiques, mais en raison de contraintes de temps, le personnage devait être CG.

Le changement de l’apparence physique de Maz Kanata pourrait ne pas être perceptible par beaucoup lors de leur première visualisation de Star Wars: The Rise of Skywalker, mais c’est un détail intéressant car il montre non seulement le talent de l’équipe des effets visuels, mais aussi à quel point les effets pratiques et CGI ont fait que les téléspectateurs ne peuvent pas faire la différence tout de suite.

