Pourquoi Mission: Impossible 1 a été tellement détesté par le casting de la série

le Mission impossible les films sont l’un des rares cas réussis d’une émission de télévision revitalisée et présentée comme une franchise de cinéma; cependant, le casting de la série télévisée originale n’a pas approuvé les décisions créatives prises pour le véhicule Tom Cruise. Mission: Impossible est sorti en salles en 1996 et a lancé une franchise de films. Le film d’action de Cruise est une adaptation de la série télévisée Mission: Impossible de CBS, qui s’est déroulée de la fin des années 60 au début des années 70. L’adaptation de 1996 a incorporé plusieurs aspects clés du thriller d’espionnage à succès de CBS; Cependant, son intrigue change également le matériau source – c’est pourquoi la distribution originale de la série détestait le film.

Réalisé par l’auteur Brian De Palma, dont les autres crédits incluent Scarface, Les Intouchables et l’adaptation originale de Carrie, le premier film Mission: Impossible a vu Ethan Hunt accompagné de Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno et Ving Rhames. Bien que ce film ait reçu des critiques médiocres de la critique, il a rapporté une bonne somme d’argent (457 millions de dollars contre un budget de 80 millions de dollars), ce qui a conduit à la production de la suite Mission 2000: Impossible 2.

Bien qu’elle ne soit pas aussi connue aujourd’hui, la série télévisée originale Mission: Impossible était autrefois un phénomène national. Avec plus de 170 épisodes allant de l’automne 1966 au printemps 1973 sur CBS, Mission: Impossible a remporté huit Emmy Awards et trois Golden Globes, y compris Best Television Series – Drama en 1968. Avec Martin Landau, Barbara Bain, Greg Morris et Peter Lupus, l’émission a suivi les activités d’espionnage de la Impossible Missions Force, une agence gouvernementale top secrète également appelée le FMI. Une série d’anthologie, chaque épisode a commencé avec son chef Jim Phelps (Peter Graves) sélectionnant à partir d’une récolte d’espions particulièrement talentueux – dont l’un était presque toujours une star invitée – pour une mission internationale définie.

Le concept de l’I.M.F. n’était pas la seule chose qui soit passée du petit écran au grand écran en 1996. Le film De Palma, co-écrit par David Koepp et Robert Towne, incorporait également une version différente du personnage de Jim Phelps de la série. Tout comme il l’avait fait dans l’émission, Phelps, maintenant interprété par la star de Midnight Cowboy Jon Voight, était le leader de l’I.M.F. et, ce faisant, a envoyé sa dernière équipe d’agents à Prague. Leur mission – qu’ils ont choisi d’accepter – consistait à empêcher le vol d’un document de la CIA contenant les noms de plusieurs autres agents secrets sur le terrain. Au début du film, leur plan échoue: la liste est volée, Phelps est abattu et le reste de l’équipe, à l’exception d’Ethan Hunt, est exposé et exécuté. Bien sûr, il est plus tard révélé que Phelps est vivant et était en fait un agent double.

Ce changement de personnage inattendu ne convenait pas à la distribution de la série télévisée originale. Greg Morris, qui a joué le gourou de la technologie Barney Collier tout au long du spectacle, aurait été tellement dégoûté par la tournure de l’intrigue, qu’il a quitté le théâtre avant même la fin du film. De même, Peter Graves, en plus d’être contrarié par la nouvelle caractérisation de son rôle de télévision de longue date, a refusé l’opportunité de reprendre Phelps. Et Martin Landau, qui a joué peut-être les personnages les plus polyvalents et les plus malins de l’émission Rollin Hand, était peut-être le plus vocal. Dans une interview à MTV d’octobre 2009, environ 11 ans après la sortie du premier film et deux ans après que M: I 3 soit sorti en salles, l’acteur primé aux Oscars a déclaré ceci:

“Quand ils travaillaient sur une première incarnation du premier – et non sur le script qu’ils ont finalement fait – ils voulaient que toute l’équipe soit détruite, supprimée une à la fois, et j’étais contre. C’était fondamentalement une action- film d’aventure et non Mission. Mission était un jeu d’esprit. La mission idéale était d’entrer et de sortir sans que personne ne sache que nous étions là. Donc la texture a changé. Pourquoi se porter volontaire pour que nos personnages se suicident essentiellement? Je l’ai transmis. .. Le script n’était pas très bon non plus! “

Mais même ainsi, le dégoût de la distribution originale n’a eu aucun impact sur le succès éventuel et croissant de la franchise cinématographique. En fait, le Mission impossible La série est l’un de ces rares joyaux dans les superproductions d’action: une franchise qui ne cesse de s’améliorer au fur et à mesure.

