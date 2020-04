Pourquoi n’a-t-il pas fini par faire «Batman» de Darren Aronofsky? Par Joaquin Phoenix

L’année dernière, Joaquin Phoenix a joué un personnage emblématique dans le monde du cinéma comme le Joker, un rôle qui lui a même valu un Academy Award. Et si son Arthur Fleck a prouvé que Phoenix était le candidat idéal pour amener l’univers DC à son côté le plus sombre, l’acteur était autrefois un candidat solide pour jouer l’extrémité opposée du clown du crime.

Lors d’une interview avec Empire, le réalisateur Darren Aronofsky a révélé qu’au début du siècle et après le succès de son film “ Requiem for a Dream ”, Warner Bros.a voulu l’embaucher pour faire une nouvelle version du Dark Knight. Malheureusement, les vues du studio et du réalisateur étaient très différentes.

“Le studio voulait Freddie Prinze Jr. comme Bruce Wayne et j’aimais Joaquin Phoenix. Je me souviens avoir pensé: Euh oh, nous faisons deux films différents ici. C’était la vraie histoire. C’était une autre époque. Le Batman que j’ai écrit était définitivement très différent de ce qu’ils ont fini par faire. “

Comme vous le savez, c’est Christopher Nolan qui a finalement commencé une trilogie du personnage avec ‘Batman Begins’ (2005). Alors que le réalisateur empruntait des éléments de la bande dessinée de Frank Miller “ Batman: Year One ”, l’adaptation d’Aronofsky devait être plus proche de la série influente, ainsi que présenter différents hochements de tête à “ Death Wish ”, “ The French Connection ”. et «Taxi Driver».

La version d’Aronofsky allait même compter sur Miller pour élaborer l’histoire: “C’était surprenant parce que j’étais un grand admirateur de son travail avec le roman graphique, donc juste le connaître était excitant”, se souvient le réalisateur. “Mon Batman était celui de Batman & Robin, le célèbre avec les mamelons dans le costume de chauve-souris. Il essayait vraiment de saper cela et de le réinventer. Il y avait ma tête.”

Et il semble que la vision du cinéaste était si sombre que même Miller a été surpris de voir Batman se transformer en un terrain extrêmement tortueux. En tout cas, Nolan a fini par faire une excellente trilogie cinématographique de Dark Knight et Phoenix jouant un rôle mémorable qui est resté pour l’histoire du cinéma. Harvey Dent l’a déjà dit: “Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir un méchant.”