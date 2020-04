Pourquoi ne meurs-tu pas? La revue

Aleksandr Kuznetsov– Matvey

Vitaliy Khaev– Andrey

Evgeniya Kregzhde– Olya

Mikhail Gorevey– Yevgenich

Elena Shevchenko– Tasha

(Découvrez le reste du casting ici)

Réalisé par Kirill Sokolov

Scénario de Kirill Sokolov

Distribué par Flèche Films

Non classé

Durée– 95 minutes

Achetez-le ici

De temps en temps, un film arrive si bien fait, si brillamment exécuté et tellement amusant que vous voulez que tout le monde le voit parce que c’est vraiment sacrément bon. Why Don’t You Just Die !, du scénariste / réalisateur Krill Sokolov, est l’un de ces films. Le film, de Russie, fait le tour du circuit des festivals internationaux depuis au moins 2018 et est maintenant disponible sur Blu-ray et HD numérique (iTunes, Amazon Instant Video et Google Play) auprès des gens fins d’Arrow Films. Le film est plein de rebondissements que vous ne voyez pas venir, des moments choquants de sang glorieux et des moments de rire. Je n’exagère pas quand je dis que Pourquoi ne meurs-tu pas! est un classique du thriller de comédie sombre moderne.

Pourquoi ne meurs-tu pas? met en vedette Aleksandr Kuznetsov dans le rôle de Matvey, un voyou à faible loyer et un petit ami dévoué qui se présente à l’appartement des parents de sa petite amie pour tuer son père avec un marteau. Olya (Evgeniya Kregzhde), la petite amie de Matvey, a déclaré à Matvey que son père Andrey (Vitaliy Khaev) l’avait agressée lorsqu’elle était enfant et qu’elle voulait que Matvey se venger de lui pour elle. Matvey accepte de faire ce que veut Olya parce que, encore une fois, c’est un petit ami dévoué. Cependant, à l’insu de Matvey, Andrey est un flic dur à cuire et que le tuer avec un marteau va être incroyablement difficile. Après une discussion pleine de tension où Andrey découvre en quelque sorte qui est Matvey, Matvey et Andrey se bagarrent dans l’appartement, et quand je dis bagarre, je veux dire qu’ils se sont battus. Lorsque la bagarre est terminée, Matvey se retrouve menotté à des tuyaux dans la salle de bain d’Andrey. Mais Andreï n’a pas arrêté Matvey. Bien qu’il soit vrai qu’Andrey est un flic et que Matvey est un voyou, tout n’est pas ce qu’il semble. Je ne veux pas en dire plus sur l’intrigue parce que, comme je l’ai dit, le film est plein de rebondissements que vous ne voyez pas venir, mais, à travers divers flashbacks qui se connectent vraiment ensemble, nous découvrons ce qui se passe vraiment. Encore une fois, tout n’est pas ce qu’il semble.

J’ai été surpris par la structure de flashback que le directeur Sokolov utilise, mais ensuite j’ai été plus surpris par la bagarre infernale que Matvey et Andrey engagent. Le combat est brutal, méchant et le genre de combat que vous vous attendez à voir à la fin d’un film, pas au début. La bagarre est à coup sûr un spectacle avec une chorégraphie de combat formidable. Les autres séquences d’action du film ne sont pas aussi longues et longues que la bagarre Matvey / Andrey, mais elles sont tout aussi excitantes à leur manière. Dire qu’il se passe pas mal de choses dans l’appartement d’Andrey serait un sérieux euphémisme. Les corps volent vraiment dans ce film.

Le gore exposé est également assez exquis. Les personnages saignent dans ce film. La pauvre chemise d’Andrey était blanche au début du film. Ce n’est pas à la fin. La meilleure séquence gore est un lancer entre une séquence où un personnage obtient un exercice à la jambe et le sang vient de lui et une séquence où un personnage est abattu dans l’intestin avec un fusil à double canon et les dommages corporels sont gag induisant. Il y a aussi une séquence assez désagréable impliquant une enquête sur un meurtre par la police qui ne se déroule pas comme prévu. Il y a vraiment des gens vraiment malades dans le monde. Super truc.

L’ensemble d’appartements où se déroule la majeure partie du film est un peu fade, il ne ressemble à rien de spécial, et c’est pourquoi cela fonctionne. Il se présente comme un endroit où les gens vivent réellement. Et cela vaut aussi pour l’ensemble de salle de bain. Je ne sais pas si cet ensemble a été réellement construit à côté du salon de l’appartement, mais je ne serais pas surpris si c’était le cas. Tout s’accorde bien.

Les principales performances sont toutes exceptionnelles. Aleksandr Kuznetsov est incroyable en tant que Matvey. Il doit agir, il doit se battre et il doit exister à travers certaines des violences les plus horribles imaginables. Il n’a pas beaucoup de dialogue à offrir; il passe la plupart de son temps à réagir à ce qui se passe autour de lui. Il fait un excellent travail tout au long.

Vitaliy Khaev est un dur à cuire car Andrey, le flic et le père qui finit par s’engager dans un renversement, traîne en bagarre avec Matvey. Il semble exister dans ce domaine où vous n’êtes jamais sûr de son contrat mais vous savez aussi que vous êtes inquiet à son sujet. Il est très bon au combat, cependant. Et découvrez comment il gère l’anxiété en mordant des morceaux d’un rouleau de viande. Il le garde dans son réfrigérateur et le ronge quand il s’inquiète pour des trucs. Qui fait ça?

Evgeniya Kregzhde est tout à fait enchanteur comme Olya. Ses problèmes avec son père aident à faire avancer l’histoire, mais ce n’est pas tout ce qu’elle semble avec elle. Vous allez rire à haute voix au cours d’une séquence où nous voyons quel genre de merde elle traite dans son travail de jour. C’est dégoûtant, bien sûr, mais c’est aussi hilarant.

Mikhail Gorevoy donne la performance la plus compliquée du film en tant que Yevgenich, le copain de flic d’Andrey. J’imagine qu’un film entier pourrait être fait à partir de la situation de son personnage. Gorevoy est incroyable.

Elena Shevchenko en tant que Tasha semble tout au plus être un personnage d’arrière-plan. Elle fait partie de l’histoire principale, oui, mais elle ne semble pas faire grand-chose au-delà d’écouter ce que tout le monde dit. Regardez-la bien jusqu’à la fin. Son grand moment vous fera paniquer.

J’ai adoré pourquoi tu ne meurs pas! Tout fonctionne correctement. C’est facilement le meilleur film que j’ai vu jusqu’à présent en 2020. Si vous êtes un fan de thrillers de comédie noire et de films bien faits, assurez-vous de voir pourquoi ne vous mourez pas! Il vaut bien votre temps.

Voyez pourquoi ne mourez-vous pas!. Voir, voir, voir. Je veux le revoir maintenant.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 7

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Bouton poussant, un marteau, un sweat Batman, une femme avec un chien géant, serrure de porte hooey, nourriture russe mangeant, fusil de chasse à double canon, lancer de marteau, mur qui explose, plusieurs coups de tête dans une étagère, TV hooey, un coup de pied géant, bris de mur, mégots de tête, abandon samoan de nulle part, tentative de prise de couchette, morsure de bras, poinçonnage de testicule, retournement de singe, destruction de table, lancement de télévision au ralenti, fracas de visage, tentative de chatouillement de pieds, odeur de main, fabrication de thé au ralenti sur plaque de cuisson ( Je suppose que c’est ce que c’est), la brûlure délibérée des doigts, une histoire troublante, la servitude de la salle de bain, l’aiguille à coudre, l’utilisation grossière de la langue, le crochetage, plus de coups de tête, la torture, le crachement de visage, le forage des jambes, un ralenti brûlant de l’argent américain montage, menottes aux poignets, tentative de bris de cou, écorchures sérieuses, cadavre démembré, tête coupée, burrito mangeant, un sac d’argent, un tuyau de métal battant, un jeu d’arrêt cardiaque incroyablement dangereux que les enfants de dipshit jouent parce qu’ils sont des dipshits, kid dr opping, tasse de café à la tête, une confrontation mexicaine, balle à l’épaule, destruction totale de la section médiane, tripes, harcèlement sexuel choquant, spaghetti, une décision choquante, fumer des cigarettes, manger de la viande et une finale satisfaisante.

Kim Richards?: Presque. C’est dans l’un des flashbacks.

Gratuit: Une citation de Flann O’Brien, un sweat-shirt Batman, une grosse bagarre dans un appartement, plusieurs tutoriels sur la façon de choisir la serrure sur une paire de menottes, “Fuck You” by the Hatters, manger de la viande, un gars riche et sale, un jeu d’arrêt cardiaque incroyablement dangereux auquel jouent les enfants dipshit parce qu’ils sont des dipshits, un enfant portant un t-shirt Iron Maiden, du théâtre amateur, une carte d’identité russe, des flics et une finale satisfaisante.

Meilleures lignes: “Parlez-moi de votre ami,” “Quoi que fasse un homme, ce qui compte c’est qu’il soit sérieux à ce sujet, non?” “Vous aimez la baiser? Quoi? »« Je veux que tu tues un homme pour moi »,« Tasha, comment es-tu stupide? Gravez tout, “” Putain! “” Très bien, je vais appeler Yevgenich. Il m’aidera. “” Ne fais rien de stupide. “” Tant pis pour la justice. “” Elle est belle. Pas mon genre, “” Arrête de pleurer. C’est déjà assez mauvais comme ça! »« Alors, tu veux montrer à ta fille un corps que tu as détruit et qui appartient très probablement à son petit ami? »« Avez-vous vu quelque chose? Y a-t-il quelque chose… après la mort? Oui, il y a quelque chose. Il ya quelque chose. Je ne me souviens pas de quoi. Andrey, il y a quelque chose. Quelque chose mon cul. Et ne l’écoutez pas. Il est baisé dans la tête! Pourquoi lui donner de l’eau? Il a fini !, “” Tu n’aurais pas dû faire ça, Andrey, “” Et donc j’ai vécu pour voir ma mort, “” Peux-tu me donner un travail manuel? Tu sais, branle-moi? »« Est-ce une question d’argent? »« Enfin ensemble en famille »,« Ne fais pas de bruit »,« Ma période a commencé tout d’un coup, donc c’est le mauvais moment »,« Où trouve-t-il la force? »« Assez stupide. Je suis étonné que tu ne sois pas devenu plus intelligent avec l’âge. “” Je meurs. Oui. Je suis désolé. Ça va, “et” Le mal ne me touchera pas. ”

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mauvais

4 – 4,9

Pauvre

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait