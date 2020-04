Pourquoi n’ont-ils pas fait le film Batman avec Joaquin Phoenix?

Le réalisateur Darren Aronofsky explique la vraie raison pour laquelle ils n’ont jamais pu faire le film Batman avec Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix était la meilleure option pour donner vie à Batman dans un projet qui aurait été réalisé par Darren Aronofsky et adapté des bandes dessinées de Frank Miller, Batman: première année. Le studio s’est opposé au casting car ils avaient quelque chose de très différent à l’esprit, voulant choisir Freddie Prinze Jr comme le chevalier noir.

Cela est expliqué par le réalisateur Darren Aronofsky lui-même:

“Le studio a adoré Freddie Prinze Jr. et j’ai adoré Joaquin Phoenix. Je me souviens avoir pensé: Oh, oh, nous faisons deux films différents ici. C’est une histoire vraie. C’était une autre époque. Le Batman que j’ai écrit était définitivement différent de ce qu’ils ont fini par faire. »

Cette histoire était si sombre qu’elle a même pris Frank Miller au dépourvu.

«C’était quelque chose d’incroyable parce que j’étais un grand fan de son travail de roman graphique, donc juste le connaître était excitant à l’époque. Le Batman qui était avant moi était Batman et Robin (1997) la célébrité avec les mamelons de Bat-costume, alors il essayait vraiment de saper cela et de se réinventer. C’est là que ma tête est allée. “

Le réalisateur Darren Aronofsky a une filmographie assez particulière où des films comme Pi, foi dans le chaos (1998), Requiem pour un rêve (2000), La source de la vie (2006), Cygne noir (2010) et Noé (2014) et Mère! (2017). Donc, s’il avait été en charge de Batman avec Joaquin Phoenix en tant que protagoniste, le résultat aurait été … Au moins fascinant.

À la fin chez Warner Bros., ils ont décidé de choisir la proposition de Christopher Nolan et Christian Bale comme protagoniste de ce qui était le début de la trilogie Dark Knight. De plus, l’acteur Joaquin Phoenix a fini par jouer le Joker des années plus tard. Ce qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur.