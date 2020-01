Pourquoi PlayStation 4 bat la Xbox One | .

Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X à l’horizon, nous avons décidé de voir pourquoi la PlayStation 4 a battu la Xbox One. Si vous êtes un connaisseur des ventes, vous avez probablement remarqué une énorme disparité entre les ventes PS4 et Xbox One.

Récemment, la PS4 a gagné l’honneur de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps. C’est vrai – plus que la Xbox One. Plus que la 360. Encore plus que les consoles populaires de “retour dans le temps” comme la Super Nintendo et la Nintendo 64 (désolé Sega, mais tu as mal fait tout autour). En fait, le seul système qui a dépassé la Playstation 4 est la Playstation 2, qui a encore plus de 50 millions d’avance sur le système Playstation actuel. Vous devez noter que ce nombre ne compte que les consoles – pas les systèmes portables. La Nintendo DS et Game Boy soufflent toutes les consoles de la génération actuelle hors de l’eau en termes de ventes globales.

En fait, la Xbox One, qui approche de la fin de sa durée de vie avec la série X au coin de la rue, est toujours à la traîne de la PlayStation d’origine, de la Nintendo Wii, de la Playstation 3, de la Xbox 360, de la NES originale, de la SNES et même plus récemment. -Released Switch (ainsi que de nombreux systèmes portables). Alors, qu’est-ce qui a mal tourné pour Microsoft? Et qu’est-ce que Sony a fait si bien?

Sony avait beaucoup à faire le jour du lancement. D’abord, il y avait le prix. De nombreux joueurs ont eu du mal à justifier la prime sur la Xbox One, qui s’est vendue 499 $ au lancement. Comparez cela aux 399 $ de la PS4 et ajoutez-le à la réputation déjà établie de Sony auprès des joueurs, et le prix à lui seul était suffisant pour empêcher beaucoup d’acheter la Xbox One.

En plus de cela, il y avait la crise d’identité de la Xbox One. Sony était toujours clair de quoi il s’agissait: les jeux. Pendant ce temps, Microsoft a passé beaucoup de temps à tâtonner et à pousser les “extras” comme le Kinect (qu’ils ont poussé dans la gorge de tout le monde pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il leur apparaisse finalement que les gens ne voulaient pas être obligés d’utiliser un appareil photo). Microsoft a essayé de vendre un rêve, avec toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires qui ont finalement été abandonnées en réalisant que les gens s’en fichaient. Sony, d’autre part, a offert un système plus puissant et une promesse de produire de grands jeux plutôt que de réinventer le salon.

En parlant de jeux, Sony a toujours eu le dessus parmi les systèmes actuels. Avec des exclusivités comme Uncharted 4, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn et (bien sûr) God of War, Microsoft a observé que l’offre de Sony offrait aux joueurs des options uniques tout en offrant la plupart des grands jeux sortis. . Et nous ne voyons pas que cela change avant la sortie de la prochaine génération de consoles, le remake de Final Fantasy VII étant une exclusivité chronométrée jusqu’en mars 2021. Cela suffit à lui seul à garantir que Sony ne “perdra” jamais la génération actuelle.

Microsoft a peut-être “gagné” avec des fonctionnalités innovantes telles que Game Pass et la compatibilité descendante, mais celles-ci et d’autres ont été mal exécutées et mal communiquées. De plus, avec la PS5 destinée à offrir non seulement une compatibilité descendante mais un jeu entre générations, la Xbox perdra cet avantage concurrentiel particulier dans la prochaine génération de consoles.

Cette bataille peut être gagnée, mais la guerre n’est pas terminée. Sony a vu le succès de la fonctionnalité de compatibilité descendante de Microsoft et prévoit d’offrir la sienne pour la PS5, et a également intensifié son jeu avec 4K et Blu-Ray. Pendant ce temps, Microsoft semble avoir tiré les leçons de ses erreurs précédentes et a recentré l’attention sur les jeux.

Cependant, Microsoft doit encore intensifier son jeu. L’analyste de l’industrie, Piers Harding-Rolls, a déclaré à GamesIndustry.biz qu’il s’attend à ce que Sony continue de dominer la prochaine génération de consoles, en grande partie parce que la compatibilité descendante incite les joueurs à rester avec la marque qu’ils possèdent actuellement:

“Je m’attends à ce que la PS5 surpasse la Xbox Series X en 2020, mais que les deux plates-formes vendent plus de consoles au lancement que la PS4 et la Xbox One en 2013. Un nouveau facteur pour cette génération à venir est l’impact de la rétrocompatibilité sur la fidélité à la marque et la transition de l’audience. Je pense que nous verrons moins de changement de marque en conséquence. “

Bien sûr, beaucoup de choses pourraient encore changer d’ici la fin de 2020, lorsque les deux consoles devraient sortir. Attendez-vous à ce que la bataille s’intensifie lorsque Sony et Microsoft présentent leurs nouvelles consoles respectives lors de conférences à venir comme Gamescom, E3 et PAX.

