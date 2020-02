Pourquoi Rick Moranis ne revient pas pour l’au-delà

Ghostbusters: Afterlife aura le casting principal du film original, sauf un: Rick Moranis, qui a joué Louis Tully. Cela ressemble à une absence étrange, d’autant plus que l’équipe de production a réussi à convaincre le souvent difficile Bill Murray de revenir, mais Moranis a de bonnes raisons de ne pas revenir dans le monde de Ghostbusters. En 1984, le monde a été présenté à un groupe d’enquêteurs paranormaux dans Ghostbusters d’Ivan Reitman, la première entrée de ce qui allait devenir une franchise à succès qui s’est étendue à d’autres médias, notamment la télévision et les jeux vidéo.

Le succès du film a été tel que les Ghostbusters sont devenus un phénomène culturel et ont fait place à une suite qui est arrivée cinq ans plus tard. Ghostbusters II a ramené l’équipe d’origine, ainsi que Sigourney Weaver comme Dana Barrett, Annie Potts comme Janine Melnitz et Rick Moranis comme Louis Tully, mais malheureusement, cela n’a pas pu répéter le succès du premier film. Maintenant, après un redémarrage entièrement féminin en 2016, la franchise Ghostbusters fait son retour avec Ghostbusters 2020, une suite directe de Ghostbusters II (donc, essentiellement, Ghostbusters 3).

Réalisé par Jason Reitman et avec Ivan Reitman maintenant en tant que producteur, Ghostbusters: Afterlife se concentrera sur une nouvelle génération de personnages, mais comptera également avec l’apparition du casting survivant – sauf Rick Moranis, alors ne vous attendez pas à voir Tully de retour.

Ghostbusters 3: Rick Moranis n’est plus intéressé par la franchise

Rick Moranis est connu pour ses nombreux rôles comiques dans les années 1980 et au début des années 1990, y compris les films Ghostbusters, la comédie d’horreur Little Shop of Horrors et la comédie de science-fiction Honey, I Shrunk the Kids. Bien que les fans de Ghostbusters aient exprimé leur désir de le revoir comme Tully, même si ce n’est que dans un caméo, Moranis est resté loin de la franchise et de tout rôle à l’écran en général depuis des années. Après la mort de sa femme Ann Belsky en 1991, Moranis s’est lentement retiré d’Hollywood pour élever ses enfants et a principalement travaillé comme écrivain et comédien.

Moranis a refusé une apparition dans les Ghostbusters de Paul Feig, partageant que cela n’avait pas de sens pour lui de “faire juste un jour de tournage” sur quelque chose qu’il a fait il y a 30 ans. Il a également dit qu’il ferait tout ce qu’il trouverait intéressant (ce qui n’était évidemment pas le cas avec les dernières histoires de Ghostbusters) et qu’il “est difficile de trouver du matériel original”. En plus de cela, Moranis n’était pas un fan de Ghostbusters 2, c’est pourquoi il a également hésité à se joindre à toute tentative de relancer la franchise. Bien qu’il soit encore possible pour Ghostbusters: Afterlife pour avoir un dernier tour dans sa manche sous la forme d’une (brève) apparition de Tully, c’est complètement compréhensible et respectable si Rick Moranis décidait vraiment de ne pas revenir. Espérons que le film contiendra au moins une référence à ce qui est arrivé à Tully depuis la dernière fois que le public l’a vu.

Dates de sortie clés

Ghostbusters: Afterlife / Ghostbusters 3 (2020)Date de sortie: 10 juil.2020

