Pourquoi Seven of Nine rejoint l’équipage de Picard

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 4.

Seven of Nine (Jeri Ryan) rejoint l’équipage de Star Trek: Picard dans l’épisode 4, “Absolute Candor”, mais est-elle arrivée pour aider Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) ou pour essayer d’arrêter sa mission avant qu’il ne soit trop tard? Seven, l’ancien Borg qui a été récupéré par l’équipage de Star Trek: Voyager, a sauvé Picard de l’attaquant romulien et s’est téléporté à bord du navire de Cristobal Rios (Santiago Cabrera) à la fin de “Absolute Candor”. Mais maintenant que Seven of Nine a rejoint la mission de Picard, son arrivée ouvre un tas de questions et de possibilités intrigantes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Pour Trekkers, l’inclusion de Seven of Nine dans Star Trek: Picard est sans doute encore plus fascinante que les apparitions invitées des acteurs de Star Trek: The Next Generation, car Seven et Jean-Luc n’avaient jamais interagi auparavant. Picard a rencontré l’amiral Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), qui a relayé l’invitation de Shinzon (Tom Hardy) à visiter Romulus dans Star Trek: Nemesis, mais Picard travaillant aux côtés de Seven est un croisement plus excitant et un service de fans pur. Dans les années 1990, alors que l’équipe TNG tournait des films, Seven of Nine est devenu le personnage de Star Trek: Voyager. Seven a permis à Voyager d’intégrer le Borg dans la série et elle a également fourni une feuille convaincante pour l’équipage de Starfleet et pour le capitaine Janeway – ainsi qu’un certain sex-appeal indéniable. Alors que Seven, dont le vrai nom est Annika Hansen, a progressivement réaffirmé son humanité, elle a également commencé une romance avec le premier officier Chakotay (Robert Beltran). Mais la dernière apparition de Seven a eu lieu dans la finale de la série Star Trek: Voyager, “Endgame”, quand elle est revenue sur Terre avec le reste de l’équipage du vaisseau perdu, et les fans se sont demandé ce qu’il était advenu de Seven depuis.

Connexes: Star Trek: Picard (sagement) évité un camée amiral Janeway

Dans “Absolute Candor”, Seven choisit un moment opportun pour sauver Picard et son nouvel équipage. Elle savait même que le navire de Rios, qui se dirigeait vers Freecloud pour que Picard puisse trouver le Dr Bruce Maddox, a pris un détour inattendu vers la planète de la colonie romulienne Vashti. L’arrivée opportune de Seven lui a permis de paralyser l’oiseau de proie romulien de l’ère TOS avant que l’ex-Borg ne rayonne à bord du navire de Rios. Maintenant, la question est, pourquoi Seven a-t-elle risqué sa vie pour trouver Picard? Bien que son apparition dans l’épisode ait été brève, certaines choses peuvent déjà être glanées par le fait que Seven n’est pas en uniforme et qu’elle ne porte pas de combadge Starfleet – elle est donc apparemment devenue voyou comme Picard. Mais quelle est la véritable mission de Seven of Nine?

Il y a deux possibilités claires: soit Seven of Nine est venu pour aider Picard, soit pour l’arrêter. Si c’est le premier, qui est le scénario le plus probable, alors Seven est un allié parfait pour Picard. En tant que Borg récupéré, Seven a des enjeux personnels dans la façon dont les Romuliens vendent la technologie Borg. On ne sait pas encore ce que Seven fait depuis 20 ans ou si elle fait toujours partie de Starfleet mais, en tant qu’expert Borg, elle sait peut-être ce que Picard n’est pas: que la fille synthétique de Data Soji Asha (Isa Briones) est à bord de l’artefact Borg des Romuliens. Puisque la mission de Picard le mènera probablement au Cube, Seven est inestimable en raison de sa connaissance des Borgs. Il est également tout simplement cool de voir Seven of Nine et Locutus of Borg (l’alter ego assimilé de Picard) faire équipe.

Mais Seven of Nine pourrait également venir empêcher Picard de commettre une grave erreur. Encore une fois, on ne sait pas si Seven travaille pour Starfleet mais elle pourrait être consciente que Picard vole dans une sorte de piège. De plus, Seven pourrait même savoir que le Commodore Oh (Tamlyn Tomita) de Starfleet Security garde un œil sur ce que fait l’ancien amiral (et Oh a peut-être planté un espion sur la mission de Picard). Après tout, Seven était une présence rebelle sur Star Trek: Voyager et ce n’est pas un slam-dunk qu’elle a rejoint Star Trek: Picard juste pour faire la queue et encourager Jean-Luc. Bien sûr, les Trekkers auront l’oreille pour toute information Sept gouttes sur le lieu où se trouvent les États-Unis L’équipage de Voyager, mais il ne fait aucun doute que Seven of Nine est un joker excitant introduit dans Star Trek: Picard.

Suivant: Star Trek: la technologie Voyager de Picard prouve l’hypocratie de Starfleet

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

Avengers: Fin de partie a un record des Oscars que personne ne veut

A propos de l’auteur

John écrit sur ce qu’il aime – films, télévision, bandes dessinées, etc. – depuis plus d’une décennie. Il a travaillé dans des films et côtoyé de grands noms mais a en quelque sorte oublié de demander de l’argent la plupart du temps – il est donc heureux d’être avec .. John se trouve @BackoftheHead, compte un Canari noir et un agent de S.H.I.E.L.D. parmi ses amis, croit (correctement) que Superman est plus fort que Hulk, et il est un ami de tous les gorilles qui parlent.

En savoir plus sur John Orquiola