Pourquoi Sleepaway Camp 4 est le cinquième film sorti

Il y a beaucoup de films d’horreur avec de gros budgets et des effets fantaisistes, mais le Sleepaway Camp La série a connu un grand succès avec son humble camp d’horreur, qui a suffisamment fasciné le public pour engranger un certain nombre de suites.

Les années 1980 ont été une décennie glorieuse pour les films slasher, avec de nombreuses photos tirées d’une page du vendredi 13 ou des livres d’Halloween. Sleepaway Camp est l’une des câpres d’horreur les plus mémorables des années 80 et c’est un film qui revient toujours dans les discussions actuelles sur le genre. Sleepaway Camp se penche sur une intrigue de base où un tueur s’emballe dans un camp d’été, mais le film fait sa marque en raison de ses performances scandaleuses, de tueries ridicules et de l’une des meilleures torsions jamais arrivées à un film d’horreur. C’est la combinaison parfaite pour le meilleur type de film d’horreur de film B des années 80.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Les 13 films les plus étranges de Slasher des années 80

Tous les facteurs ci-dessus ont fait du Sleepaway Camp de Robert Hiltzik un succès suffisant pour aboutir à plusieurs suites populaires, bien que moins emblématiques. Les films de suivi continuent de regarder les exploits meurtriers d’Angela alors qu’elle se fait passer pour une conseillère au camp d’été et punit les adolescents moralement en faillite. Sleepawap Camp II: Unhappy Campers et Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland est sorti consécutivement en 1988 et 1989, mais il y a eu une sécheresse importante du Sleepaway Camp après ce point. Ce qui est intéressant à propos de cette lacune dans la série, c’est que plus d’une suite de Sleepaway Camp a été développée après le troisième film de la série, mais des facteurs intermédiaires se sont mis en place.

Sleepaway Camp 4 était en fait le cinquième film sorti dans la série

Les plans pour Sleepaway Camp IV: The Survivor ont commencé en 1992, mais c’est pendant le tournage de la suite que la société de production du film, Double Helix Films, a fait faillite. En conséquence, Sleepaway Camp IV a été abandonné, avec seulement un peu plus d’une demi-heure de tournage. Pendant ce temps, en 2003, Robert Hiltzik, le directeur du Sleepaway Camp original, a essayé de préparer une suite à son film original qui ignore les parties deux et trois, intitulée Return to Sleepaway Camp. Le film était terminé, mais Hiltzik n’était apparemment pas satisfait de la qualité des effets spéciaux du film et il a attendu jusqu’en 2008 jusqu’à ce qu’ils puissent être correctement améliorés et a ensuite sorti le film.

Après la sortie de Return to Sleepaway Camp, les fans enragés en ligne ont pu retrouver les 34 minutes de séquences de Sleepaway Camp IV, ainsi que des séquences supplémentaires. Ils ont combiné ce matériel avec des séquences d’archives des trois premiers films, utilisés sous forme de flashbacks, pour produire un film terminé de 70 minutes qu’ils ont publié en ligne en 2012. C’était quatre ans après la sortie de Return to Sleepaway Camp, mais les fans étaient toujours ravis d’obtenir une forme quelconque du “vrai” quatrième film Sleepaway Camp séries.

Suivant: Pourquoi la fin de Sleepaway Camp est le meilleur film de Slasher

Les photos du set de la saison 6 de Flash confirment [SPOILER]De retour après la crise

A propos de l’auteur

Daniel Kurland est un écrivain, comédien et critique indépendant, qui vit dans la mosaïque culturelle de Brooklyn, New York. Le travail de Daniel peut être lu sur ScreenRant, Splitsider, Bloody Disgusting, Den of Geek et sur Internet. Il a récemment terminé le travail sur un roman graphique d’anthologie noir intitulé «Le noir de Sylvia Plath: un chiffon de noir bizarre et de contes durs» et il travaille actuellement sur son premier roman.

Daniel sait que “Psycho II” est meilleur que l’original, que la finale de “How I Met Your Mother” ne mérite pas la haine qu’elle reçoit, et que la série de “Animal Man” de Garth Ennis pourrait être le meilleur super-héros histoire de tous les temps. Il est fan de jus de raisin blanc et apprécie une bonne pomme Fuji.

Les hiboux ne sont pas ce qu’ils semblent.

En savoir plus sur Daniel Kurland