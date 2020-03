Pourquoi The Incredible Hulk n’est pas sur Disney Plus? Les fans sont frustrés alors que les marathons de Marvel sont suspendus – HITC

Les fans de Marvel espérant revoir tout le MCU sur Disney + ont été déçus car plusieurs films clés manquent.

Enfin, cinq mois après les États-Unis, le service de streaming Disney + a finalement fait son chemin vers le Royaume-Uni et la majorité de l’Europe.

L’attente a été pénible pour beaucoup, en particulier pour les fans attendant la série télévisée Star Wars, The Mandalorian, ainsi que ceux qui étaient impatients de revoir les films dans le MCU de Marvel.

Et, grâce aux mesures d’isolement imposées grâce à l’épidémie de coronavirus COVID-19, c’est le moment idéal pour se lancer dans un méga marathon de films Marvel.

Cependant, pour les fans qui espèrent regarder tous les films du MCU sur Disney +, il y a quelques absents notables dans la liste des films.

Le MCU sur Disney Plus

Lorsque les fans se sont vu promettre un monde de contenu Marvel sur Disney +, ils n’allaient pas être déçus.

Le service de streaming a été lancé au Royaume-Uni le 24 mars avec un énorme 20 films dans le MCU.

Cependant, comme les fans purs et durs le remarqueront, il y a en fait 23 films dans le MCU au total, mais qu’est-ce qui manque?

Ce serait The Incredible Hulk de 2008, Spider-Man: Homecoming de 2017 et Spider-Man de 2019: loin de chez soi.

Pourquoi The Incredible Hulk n’est pas sur Disney Plus?

The Incredible Hulk n’est pas sur Disney + car les droits de distribution du film sont la propriété d’Universal Pictures et le studio n’a clairement pas donné le feu vert pour que le deuxième film du MCU apparaisse sur Disney +.

C’est la même histoire pour Spider-Man, car Spider-Man: Homecoming et Far From Home ne sont également visibles nulle part sur le service de streaming, car Sony détient les droits de distribution de ces deux films.

Comment regarder The Incredible Hulk ailleurs

Pour les fans qui souhaitent cocher tous les films MCU dans un marathon de films, The Incredible Hulk est disponible à l’achat ou à la location numérique sur YouTube et Google Play, ainsi que sur de nombreux autres points de vente.

Le DVD du film est également disponible à l’achat via Amazon comme il vient seul ou dans le cadre du coffret MCU Phase 1.

Il en va de même pour les deux films Spider-Man.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi The Incredible Hulk n’est pas sur Disney Plus? Les fans sont frustrés alors que les marathons Marvel sont suspendus