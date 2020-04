Pourquoi The MonsterVerse a Thomas Middleditch dans deux rôles Godzilla / Kong

Jordan Vogt-Roberts a expliqué que Thomas Middleditch avait un rôle à jouer dans les deux Kong: l’île du Crâne et Godzilla: le roi des monstres. Bien que moins performant que le MCU, le MonsterVerse a réalisé plus d’un milliard de dollars dans le monde entier sur trois films. Le prochain film, Godzilla vs. Kong, sortira plus tard cette année, réunissant les deux bêtes pour la première fois depuis 1962.

Les deux monstres les plus célèbres de la culture populaire ont retrouvé une nouvelle vie grâce à Legendary Pictures. En 2014, le public a été ébloui lorsque Godzilla a détruit la femelle MUTO à la fin de Godzilla. Kong: Skull Island a également été bien accueilli, offrant une nouvelle vision du mythe de King Kong. Fait intéressant, dans cette continuité, les deux créatures sont de bons gars, bien qu’elles aient des liens différents avec l’humanité. Ce sera sûrement un événement cinématographique lorsque les deux entreront en collision en novembre. L’un des personnages humains les plus en vue de Godzilla: King of the Monsters est Sam Coleman, interprété par Middleditch. Fait intéressant, l’acteur a également joué un rôle très mineur dans Kong: Skull Island, bien que beaucoup ne l’aient probablement pas réalisé avant de voir son nom au générique.

Récemment, Legendary Pictures a commencé à organiser des soirées de veille en ligne pour les films MonsterVerse. Tout d’abord, Godzilla 2014, avec Gareth Edwards révélant des faits amusants, des friandises et plus encore. Hier, Legendary a organisé la fête de la montre Kong: Skull Island, avec le réalisateur Jordan Vogt-Roberts pour ajouter quelques faits amusants. Dans un tweet, le réalisateur a révélé pourquoi Middleditch avait un rôle dans Kong: Skull Island.

Dans Kong: Skull Island, Middleditch fait une brève apparition vocale lorsqu’il appelle le personnage de Brie Larson. Dans Godzilla: King of the Monsters, Middleditch a un rôle important en tant que Coleman, membre de Monarch. Il a été vu lors de l’acte d’ouverture en train de parler au gouvernement des titans et reste un survivant tout au long du déchaînement de Ghidorah. Malheureusement, il ne semble pas que l’acteur revienne pour Godzilla contre Kong.

Godzilla vs. Kong, bien qu’il s’agisse de l’une des plus grosses versions à venir, a été plutôt calme. Warner Bros.’ Dune semble attirer davantage l’attention en ce moment, même si ce film sort un mois plus tard. Pourtant, il n’y a pas eu de silence absolu sur le film. Une star, Eiza Gonzalez, pense que les fans seront “vraiment heureux” et il y avait une fuite de jouet révélant potentiellement un nouveau titan pour le film. Le mois de novembre regorge de films, cependant, Disney’s Soul sort même le même jour que le monstre bash. Godzilla vs Kong verra-t-il un autre retard? Le temps nous le dira. Ceux qui souhaitent se joindre à la soirée de veille de tweeting légendaire de Godzilla: King of the Monsters peuvent le faire le 23 avril.

