Pourquoi The Outer Worlds & Fallout vous permet de tuer tous ceux que vous voulez

L’une des meilleures choses au début Tomber jeux, et Les mondes extérieurs, est la façon dont les joueurs sont capables de jouer comme ils le souhaitent, même si ce qu’ils souhaitent, c’est passer par le jeu entier en attaquant tous les PNJ qu’ils rencontrent. De nombreux jeux ne permettent pas aux joueurs de faire cela, mais appliquent plutôt une sorte de mécanisme de défense intégré ou d’invulnérabilité à leurs personnages qui sont jugés trop importants pour l’intrigue du jeu pour tuer. Maintenant, grâce à un nouveau documentaire, les joueurs savent pourquoi cette fonctionnalité a été mise en œuvre dans The Outer Worlds et dans la première entrée de la série Fallout.

Il est de notoriété publique que The Outer Worlds est un successeur spirituel de Fallout: New Vegas, et certains des développeurs du jeu de tir à la première personne RPG de science-fiction de l’année dernière ont non seulement travaillé à New Vegas aux côtés de l’éditeur Bethesda, mais ils ont également été les pionniers de la création du franchise avec le premier titre de Fallout, qui est sorti depuis 1997. Il y a déjà beaucoup de petites touches dans The Outer Worlds qui font allusion aux racines de Fallout du jeu, ainsi qu’un certain nombre d’indices et de rumeurs selon lesquelles cela pourrait en quelque sorte avoir lieu dans le même univers que New Vegas, mais une nouvelle vidéo montre que les jeux ont une connexion thématique encore plus profonde, qui peut être retracée jusqu’aux premiers jours d’Interplay.

Grâce à une entrée récente dans le documentaire de NoClip sur The Outer Worlds sur leur chaîne YouTube, les joueurs connaissent maintenant la véritable raison pour laquelle la capacité d’attaquer n’importe quel PNJ dans le jeu a été mise en œuvre. Lors d’une interview avec Tim Caine et Leonard Boyarsky, les concepteurs de co-jeux de The Outer Worlds, Cain a déclaré que pendant les tests du jeu, leur producteur, Eric DeMilt, tirerait simplement sur tous ceux qu’il rencontrait, quoi qu’il en soit, les obligeant à réévaluer la manière ils gardaient certains puzzles. “Non seulement il a raté tous les dialogues”, a déclaré Cain, “il nous a compliqué de comprendre comment faire avancer les scénarios … il n’a parlé à personne pendant tout le match … s’il a vu quelqu’un, il leur a tiré dessus. ” Découvrez la vidéo, horodatée à l’emplacement approprié, ci-dessous:

Boyarsky a ensuite rappelé à son collègue que ce n’était pas un nouveau comportement. “Vous donnez l’impression que c’est quelque chose de nouveau”, a-t-il dit. “Eric travaillait avec nous à Interplay et il est allé – il a joué à Fallout en frappant tout le monde. Et il a trouvé un bug de cette façon!” Voir l’un des membres de leur équipe ignorer complètement tout le travail acharné mis dans la boîte de dialogue du jeu était clairement légèrement irritant pour certains créateurs, mais cela les a aidés à réaliser à quel point ils devaient être accessibles pour rendre la structure de leur jeu adaptée à différents types de gameplay. modes. “Donc, même depuis longtemps, nous savons, si vous avez décidé que vous voulez être en mesure de tuer tout le monde dans le jeu, vous avez besoin d’autres moyens pour obtenir cela [plot] information.”

Si Eric DeMilt n’avait pas fait le tour de tous ceux qu’il avait rencontrés dans les années 1990 (dans Fallout, pas dans le monde réel), il est fort probable que les développeurs n’auraient pas pensé à implémenter un tel éventail de choix de style de jeu dans leurs jeux ultérieurs. Les joueurs adorent le Tomber séries et jeux comme Les mondes extérieurs pour leur capacité à s’adapter et à se façonner, mais le joueur a envie d’approcher une situation donnée, et grâce à ce documentaire Noclip, plus de gens savent à quel point le travail de création d’un tel monde implique.

Source: Noclip / YouTube