Pourquoi trouver Nemo est très faux à propos du poisson clown – HITC

Nous nous souvenons tous du classique de Disney Finding Nemo comme une comédie animée saine sur le périlleux voyage d’un père à travers l’océan ouvert dans l’espoir de retrouver son fils disparu.

Avec un casting de stars et une histoire de réunion de famille dans le bleu profond, ce film était un classique instantané pour des millions de personnes à travers le monde … alors ruinons cela avec de la science!

Les poissons-clowns ont la capacité incroyable de changer de sexe en fonction de leur environnement social et, en expliquant comment ce changement se produit, nous allons voir pourquoi Finding Nemo n’est pas aussi sain que vous le pensez.

Trouver la mauvaise interprétation de Nemo sur le poisson-clown

Le film s’ouvre avec deux poissons clowns, Coral et Marlin, discutant de leur nouvelle maison d’anémone de mer et des centaines d’œufs qu’ils ont pondus dans un trou à proximité. Lorsqu’un barracuda apparaît de nulle part, au lieu de se cacher dans la sécurité de l’anémone, le corail plonge pour les œufs et le prédateur frappe, assommant Marlin froid dans le processus. Quand il se réveille, il trouve Coral, le barracuda et tous les œufs disparus, sauf un.

Plusieurs années passent et on nous présente Nemo, un jeune poisson-clown dangereusement curieux du monde extérieur à son récif. Un jour, Nemo est capturé par un plongeur et Marlin entreprend un voyage audacieux à travers la mer. Avec l’aide d’un éventail de personnages hilarants, Marlin navigue sur les menaces du large et retrouve finalement son fils.

Pourquoi trouver Nemo est faux

La première chose que nous devons savoir est que tous les poissons-clowns (Amphiprioninae), également connus sous le nom de poisson-clown, naissent sous forme d’hermaphrodites séquentiels qui se développent d’abord en mâles. Cela signifie que bien qu’ils soient mâles au début du développement, ils ont également la capacité de produire des organes reproducteurs féminins.

Plus précisément, les poissons-clowns sont des hermaphrodites séquentiels protandres, passant du mâle à la femelle, tandis que d’autres poissons tels que le berger de Californie (Semicossyphus pulcher) sont des hermaphrodites séquentiels protogynes, passant de la femelle au mâle.

Le fait le plus connu des poissons clowns est sans doute qu’ils vivent dans les tentacules des anémones de mer hautement toxiques avec lesquelles ils ont une relation symbiotique. Les poissons sont immunisés contre le venin de l’anémone, qui protège des prédateurs en retour pour aider leur hôte à respirer en améliorant le flux d’eau entre ses tentacules.

Les anémones peuvent souvent héberger un grand banc de poissons-clowns, qui se compose d’un groupe de mâles sexuellement immatures, d’un mâle reproducteur et d’une seule femelle dominante. Les femelles sont les défenseurs de l’anémone, étant sensiblement plus grandes et plus agressives que le mâle reproducteur, qui est lui-même plus grand et plus agressif que les autres mâles.

Patrick Cooney, biologiste marin dit:

“” En fin de compte, le scénario de Finding Nemo était évidemment divertissant pour les enfants mais, en tant que scientifique des pêches, je dois admettre que je trouve le scénario biologiquement exact un peu plus divertissant. “

La science du film contre Finding Nemo

Pendant la reproduction, les femelles peuvent pondre des milliers d’œufs sur des roches ou des coraux préalablement nettoyés, que le mâle fertilisera en produisant un gros nuage de spermatozoïdes. À partir de ce moment, la femelle n’a plus grand-chose à voir avec la progéniture, retournant à son rôle de gardien de sécurité des anémones tandis que le mâle devient un vérificateur d’assurance qualité.

Si un œuf est endommagé, infecté ou stérile, le mâle mange souvent l’œuf pour récupérer les nutriments qu’il a perdus lors de la reproduction. De même, le mâle peut également manger certains des œufs s’il est un parent inexpérimenté ou particulièrement stressé.

Le mâle gardera les œufs pendant six à dix jours, les ventilant régulièrement pour augmenter leurs chances de se développer en améliorant l’approvisionnement en eau oxygénée. Après l’éclosion des œufs, le mâle perd également de l’intérêt pour sa progéniture, qui flotte à la surface pour se nourrir de plancton jusqu’à maturité.

Les problèmes de scénario pour Disney commencent lorsque nous découvrons les incroyables capacités de changement de sexe et la structure sociale du poisson-clown. Étant donné que les poissons ne s’éloignent jamais de leur anémone à cause des prédateurs, si la femelle alpha meurt, il serait incroyablement difficile pour les mâles de trouver une autre femelle avec laquelle se reproduire.

Au lieu de mettre en danger la survie du groupe, le mâle dominant se transformerait en la nouvelle femelle alpha en mûrissant les tissus reproducteurs ovariens qu’il portait depuis sa naissance. Dans le même temps, chaque mâle immature remonte dans la hiérarchie, ce qui signifie que le cycle peut se répéter en continu.

Le Dr Ricardo Beldade, biologiste marin ajoute:

“En raison du changement de sexe, le même individu peut avoir la possibilité de se reproduire en tant que mâle et femelle.”

On ne sait pas exactement quels sont les signaux qui déclenchent ce processus de transformation, qu’il soit comportemental ou olfactif, mais selon Justin Rhodes, professeur à l’Université de l’Illinois, ce changement se produit à travers le «cerveau interprétant le social [environment] changer »puis« encourager un des tissus à se développer ».

Malheureusement, la compréhension du comportement social et de l’évolution de la physiologie du poisson-clown modifie radicalement la façon dont nous considérons le scénario Disney autrefois sain de Finding Nemo.

Comme l’explique le biologiste des poissons Patrick Cooney: «Nemo éclos comme un hermaphrodite indifférencié tandis que son père se transforme en femelle (maintenant que sa compagne est morte).

Puisque Nemo est le seul autre poisson clown autour, il devient un mâle et s’accouple avec son père, qui est maintenant une femelle. Si son père mourait, Nemo deviendrait une femelle et s’accouplerait avec un autre mâle. »

Même si les événements du film devaient encore avoir lieu, le docteur Suzanne Mills, biologiste évolutionniste, explique qu’il y a un certain nombre de semaines entre la pêche au poisson et la réunion de famille, «quand Nemo revient enfin à son anémone à la fin du film , il rencontre en fait sa maman ».

D’un autre côté, il y a aussi un argument selon lequel Nemo n’aurait pas survécu assez longtemps pour vivre son aventure océanique depuis que son œuf a été endommagé lors de l’attaque du barracuda. En vérité, Marlin avait probablement mangé du Nemo pour récupérer les nutriments nécessaires à son prochain échange de genre.

Comment Finding Nemo aurait dû se terminer

Quoi qu’il en soit, cela aurait été une fin précoce et horrible pour Finding Nemo et ce ne serait certainement pas devenu l’un des films d’animation les plus réussis du 21e siècle pour Disney.

La capacité des poissons-clowns à changer de sexe en fonction de la structure sociale est incroyable, mais, compte tenu du lien parent-progéniture limité dans cette espèce, cela explique également pourquoi le pauvre Marlin est si déterminé à retrouver son fils disparu.

En conclusion, si Nemo ne veut pas fonder une nouvelle famille avec son propre père, il doit partir dans la direction opposée à son domicile et «continuer à nager».

