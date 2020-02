Pourquoi un parasite a remporté l’Oscar 2020 du meilleur film

Dans l’une des rares surprises de la soirée, Parasite a remporté l’Oscar du meilleur film. Les 92e Academy Awards ont été définis par des choix sûrs, parsemés de quelques bonnes surprises. La saison entière a été animée par de grands noms mêlés à l’inattendu, des grands gagnants d’acteurs de la A-List qui ont balayé les Golden Globes à Parasite en battant Once Upon a Time à Hollywood au prix du meilleur scénario original. Un choc majeur est survenu lorsque Bong Joon-ho, déjà deux fois vainqueur à ce stade de la soirée, a remporté la catégorie très difficile du meilleur réalisateur pour Parasite, un moment qui a mis tout le théâtre sur pied sous les applaudissements et a presque failli Twitter!

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Le meilleur film était plein à craquer cette saison: le drame satirique cinglant Parasite; l’éblouissement technique de 1917; la corde raide tonale de la satire anti-haine Jojo Rabbit; Les recettes brutes de Joker en milliards de dollars associées à des mois de discours conflictuels; Greta Gerwig réinvente un classique dans Little Women; la course effrénée de Ford contre Ferrari; le chagrin fait frais avec Wedding Story; l’ode à gorge déployée au cinéma de la vieille école dans Once Upon a Time in Hollywood; et le retour d’un réalisateur emblématique dans le genre gangster en tant que vieil homme avec The Irishman. Ce fut une année où l’un de ces neuf films aurait pu remporter le premier prix et au moins une partie importante des cinéphiles serait heureuse du résultat.

CONNEXES: Liste des gagnants des Oscars 2020: Parasite, Joker, 1917 et plus

Le vainqueur final, cependant, a été un choix vraiment révolutionnaire qui a ravi tout le monde. Parasite est entré dans l’histoire en devenant le premier film non en anglais à remporter l’Oscar du meilleur film en 93 ans! Bong Joon-ho a passé une sacrée soirée, remportant pas moins de quatre Oscars. Au moment où il était sur scène pour le prix numéro trois, même il semblait déconcerté et ravi par la surprise. Best Picture, un prix que la plupart des experts avaient estimé être un verrou proche pour 1917, a suscité des halètements et des acclamations à travers le monde, et pour une bonne raison. Même les amateurs d’Oscar les plus optimistes devaient admettre qu’il était peu probable que l’Académie profondément archaïque rompe avec la tradition pour célébrer un film en langue étrangère en dehors de sa propre catégorie. Pour l’instant, alors que le directeur Bong se dirige vers le bar pour une soirée de célébration bien méritée, nous examinons pourquoi Parasite a remporté le prix du meilleur film.

La campagne des parasites était excellente

Buzz for Parasite a commencé en avril quand il a été annoncé comme l’un des films présentés en compétition au Festival de Cannes 2019. Au cours d’une année où le film a affronté des personnes comme Once Upon a Time in Hollywood, Pain and Glory et Portrait of a Lady on Fire, c’est Parasite qui a rapidement été considéré non seulement comme le meilleur film du festival, mais futur chef-d’œuvre en devenir.

Bong Joon-ho est devenu le premier réalisateur sud-coréen à remporter la prestigieuse Palme d’Or et il n’a pas fallu longtemps pour que ce sentiment d’anticipation fébrile se propage à travers le monde. Neon, le distributeur indépendant qui détenait les droits nord-américains sur le film, a proposé une excellente campagne promotionnelle extrêmement avisée qui a non seulement permis de présenter le film à Hollywood mais aussi d’ouvrir les portes du cinéma sud-coréen à un public plus large.

Les acteurs et l’équipe de Parasite étaient partout cette saison, participant à des soirées fastueuses, donnant des interviews sur papier glacé et photographiés avec les meilleurs et les plus brillants de l’entreprise. Il ne suffit jamais d’être un excellent film dans les courses aux Oscars: il faut aussi se battre.

Les critiques et le box-office étaient solides

Les critiques de Parasite qualifiaient souvent le film de chef-d’œuvre et il était presque impossible de trouver un critique prêt à dire que le film était tout sauf excellent. C’est juste bon! Sur Rotten Tomatoes, le film a une cote d’approbation de 99%. Plus que cela, le film a également fait de l’argent au box-office nord-américain, avec de nombreuses projections à guichets fermés dans des endroits clés et un produit intérieur brut actuel de plus de 35 millions de dollars. C’est plus élevé que Jojo Rabbit.

L’attrait commercial n’est pas la priorité absolue de l’Académie, mais ils aiment récompenser le succès avec plus de succès, et célébrer un véritable succès de percée est normal pour eux, bien que généralement avec des œuvres en anglais. Il est facile de renforcer votre campagne lorsque vous pouvez montrer des recettes au box-office et vous vanter des records que vous battez, et cela n’inclut même pas le fait que son total mondial brut dépasse largement les 167 millions de dollars.

Le pouvoir de Bonghive!

Le soutien en ligne des fans et des citoyens n’est pas quelque chose qui ébranle les opinions des électeurs plus âgés de l’Académie, mais Neon et Parasite ont pu traduire la passion d’Internet pour leur film en une présence tangible dans l’industrie. Cela était dû en grande partie au charisme et à l’enthousiasme du réalisateur, Bong Joon-ho. Il est apparu dans des talk-shows américains (toujours accompagnés de sa merveilleuse traductrice, Sharon Choi), il est apparu dans des tables rondes et des interviews de réalisateurs, et il s’est fait de nombreux amis de renom.

Le réalisateur Bong était l’un des invités les plus convoités de la saison et il était difficile de ne pas être entièrement conquis par lui. Il s’est avéré être le centre parfait de concentration de la campagne, d’autant plus que, malheureusement, aucun des acteurs du film n’a reçu de nominations cette saison pour les récompenses américaines ou britanniques. Bonghive a régné en maître!

CONNEXES: Oscar Cape de Natalie Portman nomme des réalisatrices snobées

Le parasite était une chance de faire l’histoire

L’Académie fuit souvent le progrès. Pensez à l’année dernière, lorsque les électeurs, qui ont eu l’occasion de faire tomber les barrières en choisissant Roma ou Black Panther pour le meilleur film, se sont installés sur Green Book, la définition même du statu quo social et cinématographique. C’est l’une des raisons pour lesquelles 1917 a été considéré comme le meilleur favori: l’aimer, le détester ou rester totalement ambivalent, mais c’est exactement le genre de film que l’Académie aime célébrer encore et encore. Pourtant, pour de nombreux électeurs aux Oscars, il semblait que c’était l’année pour inverser cette tendance archaïque et célébrer le cinéma international, en le plaçant au premier plan plutôt qu’en le laissant comme une niche à discuter à côté des «vrais gagnants».

Parasite n’est pas seulement le premier film qui n’est pas en anglais à remporter le prix du meilleur film. C’est aussi le premier film sud-coréen à remporter le prix du meilleur film international, ainsi que le premier à avoir été nominé. Compte tenu de l’impact sismique que les œuvres de réalisateurs sud-coréens comme Bong, Park Chan-wook et Lee Chang-dong ont eu sur Hollywood, cela a certainement pris beaucoup de temps. Dans une année où le manque de diversité était, une fois de plus, l’éléphant dans la pièce, l’Académie semblait suffisamment consciente de lui-même pour comprendre que quitter sa zone de confort de temps en temps pouvait en retirer des avantages incroyables.

Bien sûr, il existe également une autre raison beaucoup plus simple Parasite a remporté le prix du meilleur film: c’était vraiment le meilleur film de 2019. De temps en temps, le film qui mérite de gagner le fait. Nous devrions profiter de ces moments quand nous le pouvons.

SUIVANT: Quatre films DC ont remporté des Oscars: le Joker est en chacun d’eux

Quatre films DC ont remporté des Oscars: le Joker est en chacun d’eux

A propos de l’auteur

Kayleigh Donaldson est un écrivain à temps plein de la culture pop et du cinéma écossais. Contributeur de ., son travail se retrouve également régulièrement sur Pajiba et SYFY FANGRRLS. Elle co-anime également le podcast The Hollywood Read. Ses sujets de prédilection incluent les études des stars, le Hollywood classique, l’analyse au box-office, les ragots de l’industrie et beaucoup trop d’attention aux Oscars. Elle peut principalement être trouvée sur Twitter à @Ceilidhann.

En savoir plus sur Kayleigh Donaldson