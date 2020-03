Pourquoi vous devriez regarder le thriller jeunesse de Netflix

Un mystère choquant et des tonnes de drames au lycée font de la série espagnole Netflix Elite un incontournable pour ceux qui recherchent leur prochaine frénésie dans cette quarantaine.

Dans la quête sans fin pour trouver une nouvelle série à regarder à la maison, et surtout maintenant que nous sommes tous confinés pendant cette quarantaine Covid-19, rien n’est mieux qu’un bon mystère pour que les téléspectateurs essaient de deviner chaque étape à chaque tour. chapitre. Quand il s’agit de combiner un mystère déroutant avec un drame et une romance éblouissants, il n’y a sans doute pas de plus grand bijou sous-estimé que Netflix Elite, centré autour, comme son titre l’indique, des étudiants de l’une des meilleures écoles privées d’Espagne . Juste maintenant que la troisième saison est déjà disponible, nous vous rappelons ici que cela s’est produit au cours des deux premières saisons, les personnages, ainsi que ce qui fait que cette série est devenue un phénomène mondial.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent

Au cours de la première saison, les élèves à faible revenu Samuel, Nadia et Christian sont transférés au lycée Las Encinas après la destruction de leur propre école. La présence du trio bouleverse immédiatement l’équilibre des pouvoirs dans la hiérarchie sociale des élèves les plus populaires de l’école. Les nouveaux étudiants commencent rapidement à se tailler une niche dans les universités, le sexe et la popularité. L’histoire se déroule en deux mystères centraux: l’un impliquant ce qui s’est réellement passé avec la vieille école des étudiants en transfert et l’autre le meurtre de l’un des étudiants les plus aimés de Las Encinas.

La deuxième saison commence là où la première saison s’est terminée, et les conséquences du meurtre révèlent des couches cachées de certains personnages. La tension est encore accrue par la disparition d’un autre étudiant, alors que l’assassin de la saison précédente cède à la pression qu’il subit.

Samuel est essentiellement le protagoniste de la distribution principale, dont la personnalité sensible et le travail à temps partiel en tant que serveur pour aider à soutenir sa mère le mettent en désaccord avec son nouvel environnement scolaire plus que quiconque. Il développe rapidement une attirance pour la Marina en difficulté, qui l’attache et le manipule. Pendant ce temps, Marina voit également le frère aîné de Samuel, Nano, un ancien détenu qui la séduit pour l’approcher avec l’intention de voler sa famille.

Une autre étudiante, Nadia, est mise à l’écart parce qu’elle est une immigrée musulmane et commence une relation avec Guzmán. Lu, un de ses amis, rivalise avec Nadia pour avoir obtenu l’amour de Guzmán, et les deux rivalisent pour devenir les meilleurs de leur genre. À l’insu de beaucoup, Lu entretient également une relation incestueuse avec son frère. Il existe également une relation polyamoureuse entre trois étudiants qui se complique rapidement, ainsi qu’une relation homosexuelle entre Ander, le fils du directeur, et un trafiquant de drogue local nommé Omar. Ces relations complexes se tordent et se transforment autant que l’intrigue, ce qui rend la révélation de l’identité du tueur encore plus choquante.

Qu’est-ce qui fait Elite Elite?

Bien sûr, la question la plus importante est de savoir ce qui rend la série si bonne. Essentiellement, Elite est une version espagnole de séries comme Gossip Girl, Little Liars, Riverdale, How to Defend a Killer ou Big Little Lies.) Les comparaisons avec ce dernier sont particulièrement faciles à faire, car les deux séries sautent entre les chronologies pour brouiller davantage les lignes mystérieuses. Cela donne à Elite un éclat de chewing-gum poli qui assombrit commodément son jet souterrain impitoyable. Malgré son aspect extérieur brillant, de nombreux thèmes, en particulier celui de la lutte des classes, sont présentés avec une fermeté crédible. Cela rend les angoisses et les luttes des personnages aussi agréables à regarder que leurs ébats parfois exagérés. Les scènes de sexe ne se sentent jamais lubriques ou exploiteuses.

Chacun des personnages a sa propre personnalité, ses objectifs et ses visions du monde, soulignant la diversité qui existe. En plus d’un regard sur le sentiment islamophobe croissant en Europe, la série met également en évidence diverses facettes de la diversité sexuelle, d’un couple gay à un roman à moitié frère.

Au début, les personnages semblent remplir des archétypes plutôt farfelus, comme celui du paria sensible ou de la mascotte de tout savoir, mais ils transcendent rapidement ces rôles à travers leurs interactions les uns avec les autres. Les relations fraternelles se distinguent également, en particulier Samuel et Nano, qui sont constamment sur les lèvres l’un de l’autre tout en étant toujours l’un pour l’autre. Les performances des acteurs sont également très cool, car le talent est généralement assez proche de leurs personnages, contrairement à la pratique américaine d’avoir des acteurs dans la trentaine pour des rôles adolescents. Cela aide également à ce que le développement du personnage ne soit jamais obligé d’expliquer les rebondissements de l’intrigue, et vice versa.

Donc, finalement, ceux qui recherchent un bon mystère avec des personnes incroyablement belles devraient plonger dans Elite.

Elite a été créé par Carlos Monte et Dario Madrona, et il comprend entre autres Maria Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Miguel Herrian, Jaime Lorente et Alvaro Rico.

