Pourquoi vous ne pouvez pas télécharger les applications Coronavirus sur Android et iOS

Apple et Google semblent limiter la disponibilité des applications de coronavirus sur l’App Store et Google Play. Aucune des deux sociétés n’a confirmé activement un changement de politique, bien que les développeurs et les rapports des médias pointent vers une nette réduction du nombre d’applications disponibles.

Il est devenu un véritable défi de limiter la propagation du coronavirus, bien que ce ne soit pas seulement le virus lui-même qui se révèle être un problème. Même depuis l’apparition de l’épidémie, Internet a été inondé d’informations et, si la plupart d’entre elles sont positives, certaines ne le sont pas. C’est cette dernière section que les entreprises technologiques ont travaillé dur pour réduire, dans le but d’endiguer le flux de désinformation entourant un problème de santé mondial.

Selon un rapport de CNBC, les développeurs d’applications ont confirmé qu’Apple n’approuve plus certaines applications iOS liées au coronavirus à moins qu’elles ne proviennent d’organisations de santé de confiance. Bien qu’il soit logique pour Apple de vouloir limiter les applications avec des informations dangereuses, certaines de celles notées comme rejetées prétendent fournir des informations vitales, telles que des détails à jour sur l’épidémie fournis par des sources officielles. Le rapport souligne également que la même chose semble être vraie avec le Google Play Store, en raison des expressions populaires associées au virus qui ne renvoient plus aucun résultat d’application.

Applications supprimées ou applications simplement masquées?

En ce qui concerne le Play Store, cela semble être davantage un cas où Google cache des applications Android, plutôt que de les supprimer. Par exemple, alors que ni «coronavirus» ni «Covid-19» ne renvoient de résultats, la recherche de «covid19» ou «cov19» renvoie des résultats, bien qu’un nombre variable en fonction du mot clé. Pour cette raison, les applications semblent toujours accessibles via le Play Store, mais Google a simplement supprimé leur visibilité pour les termes de recherche plus courants. Quant à l’App Store, les applications semblent toujours en ligne sur iOS, même si elles ne le sont pas toutes. Par exemple, l’application «Cov19» s’affiche comme téléchargeable sur iPhone et iPad, et cette application n’est entrée en service que le 5 mars 2020.

En réalité, il n’y a rien de mal à ce qu’Apple ou Google essaient de limiter les applications susceptibles de fournir de mauvaises informations. Cependant, la plupart des entreprises et des services ont fait de leur mieux pour rendre les informations aussi accessibles que possible pendant cette période. Par exemple, Tinder avertit les utilisateurs de la façon de rester en sécurité, tandis que l’Organisation mondiale de la santé a rejoint TikTok juste pour diffuser le message. En revanche, l’approche plus globale qu’Apple et Google semblent adopter risque de faire plus de mal que de bien et constitue un autre exemple du manque fondamental de modération appropriée dans l’App Store.

