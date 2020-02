Pourquoi Wesley Snipes a les yeux CGI dans une seule lame: la scène de la Trinité

Wesley Snipes avait les yeux CGI pour un bref coup Blade Trinity, mais pourquoi? Apparemment, la raison a à voir avec les problèmes de Snipes avec le réalisateur David S. Goyer. Il y a longtemps des rumeurs et des histoires de mauvais comportement de Wesley Snipes sur le tournage de Blade: Trinity. L’effet CGI apparemment inutile montre à quel point ce mauvais comportement était grave pour la production.

Sorti en 2004, le film d’action et d’horreur Blade: Trinity était le troisième et dernier film mettant en vedette Wesley Snipes en tant que chasseur de vampires titulaire. Le film a été un succès modeste au box-office, mais a été martelé par les critiques pour ne pas avoir respecté les normes fixées par les deux premiers films. Le film a souffert d’un certain nombre de problèmes, notamment son histoire, un manque de substance, etc. Décrit par beaucoup comme un naufrage, Blade: Trinity a mis un terme à la franchise Blade et est devenu la dernière sortie de Wesley Snipes en tant que super-héros de Marvel Comics. Après la sortie du film, Snipes a poursuivi New Line Cinema et Goyer pour des plaintes concernant son salaire et la réduction du temps d’écran.

La production de Blade: Trinity aurait été hantée par des problèmes qui se sont produits sur le tournage, et une histoire qui démontre à quel point elle était mauvaise est le compte rendu de David S.Goyer de la désormais tristement célèbre scène de la morgue à la fin du film. Les téléspectateurs ont noté qu’il est évident dans une scène que les yeux de Blade sont momentanément créés avec CGI. Cela se produit lorsque l’on pense que Blade est mort et qu’il ouvre soudain les yeux. Sauf que, selon Goyer, Snipes n’a pas ouvert les yeux [via A.V. Club]. Soi-disant, Snipes n’a pas ouvert les yeux parce qu’il était en colère contre Goyer et ne voulait pas coopérer. Donc, au lieu de pousser la question, cela a été résolu en mettant simplement CGI sur ses paupières.

Il y a eu plusieurs récits sur ce qui s’est passé pendant le tournage de Blade: Trinity, et une grande partie vient de l’acteur Patton Oswalt, qui a joué Hedges. Oswalt a affirmé que Snipes passerait la plupart de son temps dans sa bande-annonce, et ne sortirait que lorsque ce serait le moment de ses gros plans, car beaucoup de ses scènes ont été tournées avec son remplaçant.

Il a été dit à plusieurs reprises que Snipes et Goyer ne s’entendaient pas, et cela a commencé avec Snipes ne voulant même pas que Goyer dirige. Oswalt dit que Snipes a même accusé Goyer de racisme. Il a atteint un point où Snipes a cessé d’interagir avec Goyer et ne pouvait communiquer avec lui qu’en laissant des notes Post-It signées “From Blade”. Snipes a démenti la plupart des rumeurs sur son comportement sur le plateau, mais celui-ci, il l’avait admis, bien que dans une certaine mesure. Cependant, il n’a pas commenté la scène des yeux CGI dans Blade Trinity [via HuffPost], qui est peut-être l’histoire la plus bizarre jamais sortie des films Blade.

