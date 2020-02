Pourquoi White Pine Bay, Oregon était le meilleur cadre pour Bates Motel

Bien que ce ne soit pas son réglage d’origine, Bates Motel être situé dans la ville fictive de White Pine Bay, en Oregon, avait beaucoup de sens.

Initialement situé à Fairvale, en Californie, dans le roman de Robert Bloch, Psycho et le film d’Alfred Hitchcock du même nom, le choix de changer de paramètres aurait pu sembler étrange au début, mais en approfondissant la série, il a fait beaucoup de sens. Psycho de Hitchcock sorti en 1960, qui – étant donné que Bates Motel est une adaptation moderne et une préquelle du film, pourrait être une des raisons pour lesquelles un changement était une nécessité. Bien que le Motel lui-même soit le premier choix d’emplacement pour les films, une série télévisée doit regarder au-delà de cela et pour la série A&E, White Pine Bay est devenu presque autant un personnage emblématique.

Bien que le film ait été tourné principalement au Canada (Colombie-Britannique), la série était bonne pour faire en sorte que le cadre semble suffisamment réaliste pour faire partie de la mystérieuse région du Pacifique Nord-Ouest des États-Unis. Depuis la fin du spectacle en 2017, la structure qui a été construite, avec l’aide partielle de la magie du cinéma et de CGI pour combler les lacunes, a été démolie.

Pourquoi White Pine Bay, Oregon, est le cadre idéal du motel Bates

Dreary, moody, and mysterious pourraient tous être utilisés pour décrire Bates Motel. Bien qu’une grande partie du spectacle se déroule toujours à l’intérieur de la maison que Norma et son fils, Norman, partagent avec le motel qu’ils gèrent ensemble, il y a certainement des aspects qui vont au-delà d’un lieu singulier et restrictif. Pour cette raison, le cadre faisait partie intégrante de l’ambiance que les coureurs Carlon Cuse, Kerry Ehrin et Anthony Cipriano ont utilisée tout au long des cinq saisons de la série.

Le nord-ouest du Pacifique est connu pour ses forêts luxuriantes, sa verdure toute l’année, ses jours nuageux, son climat tempéré et ses nombreuses précipitations. Tout cela contribue à une atmosphère sombre et morose qui est ponctuée par l’état psychologique décroissant de Norman Bates (Freddie Highmore). La maison sculpturale, qui peut encore être vue sur le backlot d’Universal pendant les visites, a également du sens dans ce type d’emplacement. Il est grand, majestueux et archaïque avec du bois comme matériau de construction principal; ce genre de maison est également commun dans les régions du nord-ouest du Pacifique. La Californie ensoleillée – ou même la Californie du Nord – pourrait avoir un certain chevauchement avec l’atmosphère générale de certaines régions de l’Oregon, mais il y a une raison pour laquelle de nombreux autres films et séries télévisées similaires, tels que Twilight et Twin Peaks, ont utilisé des zones de cette région comme cadre. : c’est effrayant, et il y a plein d’endroits pour cacher les corps.

White Pine Bay, Oregon a la sérénité et la nature contemplative d’un emplacement côtier, mais ce n’est pas la même chose que la côte sablonneuse de la Californie; c’est une terre rocheuse et intacte qui ajoute un élément fantastique à Bates Motel. Sans oublier, il y a quelque chose de naturellement dramatique dans les séquences qui se déroulent sous la pluie.

