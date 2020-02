Poursuivre l’héritage de James Bond sur le tournage de «No Time to Die» – Blackfilm

Londres a un héritier royal. Bien qu’elle soit entièrement moderne, l’architecture de la ville vieille de 2000 ans et ses rues pavées sont un rappel éblouissant de son histoire. Ils sont élégants et fiers – des reliques d’un temps passé, exigeant que nous existions sans déranger les archives de la plus grande ville d’Europe occidentale. L’intemporalité de Londres vit également au sein de l’un de ses personnages de fiction les plus appréciés – James Bond.

James Bond a été ramené à la vie par le romancier Ian Fleming, qui a imaginé l’agent secret britannique sur les plages d’Ocho Rios, en Jamaïque, en 1953. Aujourd’hui, presque soixante-dix ans plus tard, nous embrassons toujours le personnage, actuellement représenté sur le film par le débonnaire et brillant Daniel Craig.

Pour le cinquième et dernier tour de l’acteur britannique en tant qu’agent du MI6 dans No Time to Die, nous trouverons Bond dans un endroit très différent de celui que nous avons jamais vu auparavant – physiquement et émotionnellement. Situé quelque temps après la capture d’Ernst Stavro Blofeld dans Spectre, Bond a quitté le MI6. Il est sans cesse installé à la retraite quand il est approché par Felix Leiter (Jeffrey Wright) de la CIA pour aider à la recherche et au sauvetage d’un scientifique disparu. Ce qui se déroule ensuite ne ressemble à rien de ce que Bond a jamais rencontré.

Avant les débuts de No Time to Die le 2 avril 2020, BlackFilm.com a visité les studios Pinewood juste à l’extérieur de Londres. Après un délicieux repas au Rules – le plus ancien restaurant de la ville, une visite à l’exposition astucieusement Bond in Motion, et une visite des studios – qui comprenait tout, d’un coup d’œil à l’intérieur à ces superbes costumes Tom Ford à une flotte d’Aston Martins, nous avons rencontré les producteurs de No Time to Die Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Nous avons parlé de la finale enflammée de Craig et de la manière dont la franchise progressera, honorant le public multiculturel du 21e siècle qui adore ces personnages. “C’est le 25ème film, et c’est la 57ème année”, a expliqué Broccoli. “Le premier film est sorti en 1962, et nous sommes toujours enthousiasmés par James Bond et par la réalisation de ces films. No Time to Die est le cinquième avec Daniel – donc c’était assez amusant. Nous sommes sur le point de tourner la séquence d’ouverture du canon, et nous sommes en train d’examiner toutes les opportunités pour la chanson thème du film. “

Comme il s’agit de la dernière sortie de Craig en 007 – les responsabilités de Brocoli et Wilson vont bien au-delà de la clôture épique de ce chapitre de James Bond. Ils ont également été chargés d’anticiper. Heureusement, le monde de Bond a toujours été en avance sur son temps. “Nous avons toujours essayé d’avoir de la diversité dans les films”, Wilson réfléchit. “Nous avons toujours eu des castings internationaux, et ils étaient tous de différentes ethnies. Ce n’est donc pas nouveau. Cependant, les gens sont plus sensibles à ce qu’ils veulent voir et quand ils le voient – ils le font remarquer. Je pense que nous avons un casting très diversifié de partout dans le monde. C’est dans le temps, mais je pense que nous avons toujours été un peu en avance. “

Dans les années 1970, lorsque Hollywood n’embrassait que les Noirs dans les films de Blaxploitation – Bond montrait à l’écran une romance entre un homme blanc et une femme noire. “Regardez Live and Let Die, qui était en 1973”, Le brocoli a expliqué. «C’était l’une des premières relations interraciales, Bond avec Gloria Hendry. Je veux dire, c’est fou. “

Maintenant que nous siégeons en 2020, Broccoli et Wilson veulent s’assurer que la franchise Bond continue d’être progressive et fraîche. Centrer une femme noire – Nomi de Lashana Lynch – un mystérieux agent ’00’ qui est entré en service actif après la retraite de Bond n’est qu’une des façons dont ils envisagent la pérennité de Bond. “Lashana est une actrice extraordinaire”, Dit le brocoli. «J’ai participé à une pièce de théâtre à la Cour royale appelée Ear for Eye. J’ai vu Lashana dedans et j’ai été complètement époustouflé par sa performance. C’était tout simplement révolutionnaire. Donc, quand nous jouions ce rôle, je l’ai amenée. Michael, Cary [Fukunaga], et tout le monde a renversé pour elle; c’est une actrice exceptionnelle, et elle a un grand rôle dans ce film. Il sera intéressant de voir ce que les gens pensent. Nomi est une personne très hautement qualifiée dans l’histoire. Elle vient d’un milieu militaire, elle est très capable et donne à Bond une course pour son argent. “

Lynch n’est pas le seul nouveau visage dans No Time to Die. La vedette de Knives Out, Ana de Armas fait également ses débuts avec Bond en tant que Paloma, un agent de la CIA assistant Bond. «Je l’ai rencontrée il y a quelques années» Le brocoli a expliqué. «Je pensais qu’elle était incroyable. Daniel a travaillé avec elle à Knives Out, et Carey la connaissait aussi. Alors quand on a parlé de ce personnage qui est un agent cubain, c’est un ami de Felix Leiter, et on cherchait quelqu’un, c’est devenu évident. Je veux dire, elle est cubaine, elle est magnifique, c’est une actrice formidable. Nous l’aimions tous. »

Ni de Armas ni Lynch ne sont vos filles Bond traditionnelles. Paloma et Nomi peuvent plus que tenir le coup. “Ces femmes se sont entraînées comme vous ne pouvez pas l’imaginer”, Le brocoli a révélé. «Ils sont absolument en parfait état, et ils pourraient prendre n’importe qui. Ce n’est pas seulement de la force; c’est la flexibilité. Vos muscles doivent être en bon état, vous devez pouvoir vous arrêter et recommencer. C’est donc un entraînement constant. Et puis ils ont un entraînement aux armes. Ils doivent avoir l’air de savoir comment tirer sur une arme, et vous voulez qu’ils soient en sécurité, et vous voulez qu’ils soient beaux. Ce fut un programme de formation long et intensif pour les deux. Lashana est présente tout au long du film, donc la sienne était beaucoup plus longue. Cela a commencé plus tôt. Elle s’était également beaucoup entraînée lorsqu’elle avait fait Captain Marvel. Donc avec elle, c’était un très large éventail de formations. Et avec Ana, elle a une séquence dans laquelle elle utilise beaucoup d’armes à feu, et elle doit être très agile avec les coups de pied volants et tout. Ils sont très impressionnants, tous les deux. Ils sont vraiment allés en ville. »

Bien que Londres soit le centre du monde de Bond, No Time to Die est un film mondial débordant de divers endroits. “C’est difficile de filmer à Cuba”, Expliqua Wilson. “Surtout lorsque vous avez affaire au financement américain et aux règles. Nous sommes allés à Cuba; c’est un bel endroit à visiter en tant que touriste. Cependant, nous avons dû le recréer en Jamaïque. Nous voulions très précisément aller en Jamaïque parce que c’est là que Ian Fleming a écrit les romans Bond. Nous l’appelons donc toujours le foyer spirituel de Bond. Et c’était dans le premier film de Bond, Dr Non. Donc nous avions l’impression que c’était le moment de revenir et c’était incroyable. Nous étions à Matera, en Italie, où nous avons une grosse séquence et en Ecosse. Nous sommes également allés en Norvège, ce qui était incroyable. »

No Time to Die révèlera un côté différent du personnage emblématique. “Bond doit toujours combattre une force mortelle”, Le brocoli a exprimé. “Nous avons donc certainement cela avec Rami Malek, qui est un méchant exceptionnel. Mais Bond a également un voyage émotionnel très, très profond dans ce film, qui est aussi épique, je pense, que le méchant, il se bat. Nous avons donc vraiment tout jeté là-bas. “

Dans No Time to Die, Bond découvre quelque chose à quoi il ne s’attendait pas. “Je pense que l’histoire est vraiment une accumulation des quatre derniers films et celui-ci”, a révélé Broccoli. «Ainsi, le cycle de cinq films, et je pense que l’arc de son personnage – en particulier l’arc émotionnel de son personnage, est terminé. Nous pensons que c’est une conclusion très satisfaisante pour ses films; nous espérons que le public aussi. Évidemment, nous nous soucions de chacun de ces films, mais je pense que le fait que ce soit le dernier de Daniel vient de nous donner un coup de pouce supplémentaire pour en faire le meilleur de tous les temps. Je pense qu’il est vraiment extraordinaire dans le film. Il n’a jamais été meilleur. “

No Time to Die fait ses débuts le 10 avril 2020.