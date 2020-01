Les pouvoirs de guérison de Mec le casting a un excellent acteur dans son rôle principal avec un casting de soutien impressionnant derrière lui. The Healing Powers of Dude suit un garçon de 11 ans, Noah Ferris, qui lutte contre l’ordre d’anxiété sociale.

Après la transition de l’enseignement à domicile à Roosevelt Middle School, Noah reçoit un chien nommé Dude pour un soutien émotionnel, celui qui parle à travers son dialogue intérieur. Avec ses amis Amara et Simon, Noah et Dude font partie du “Fearsome Foursome” autoproclamé et apprennent à mieux gérer leurs angoisses collectives grâce à une communication saine.

La série Netflix a été créée par Erica Spates et Sam Littenberg-Weisberg. The Healing Powers Of Dude comprend un adolescent aventurier dans la vraie vie, une paire d’interprètes bien connus de la culture pop des années 90 et plusieurs jeunes stars en devenir. Voici un guide des acteurs et des personnages de The Healing Powers of Dude saison 1 sur Netflix.

Jace Chapman joue dans The Healing Powers of Dude dans le rôle de Noah Ferris, un adolescent atteint de trouble d’anxiété sociale. Chapman est le deuxième plus jeune à avoir parcouru le site inca de Choquequirao au Pérou. Avant The Healing Powers of Dude sur Netflix, il a fait ses débuts d’acteur à l’écran dans la saison 1 de Schooled.

Steve Zahn comme Mec: Chien de soutien émotionnel de Noé. Steve Zahn a déjà exprimé des personnages dans Chicken Little, Escape from Planet Earth et The Good Dinosaur. Il a récemment interprété Jude Ellis dans The Crossing.

Tom Everett Scott comme Marvin: Le père de Noé, un artiste. Tom Everett Scott a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1996 de Tom Hanks That Thing You Do !, et a ensuite joué dans Dead Man on Campus. Il décrit Mike dans TruTV’s I’m Sorry et Mr. Down dans 13 Reasons Why de Netflix.

Larisa Oleynik comme Mme Ferris: La mère de Noé, un avocat. Dans les années 90, Larisa Oleynik a joué dans The Secret World d’Alex Mack de Nickelodeon et dans le classique de la comédie romantique 10 Things I Hate About You. Elle a également interprété Maggie Cutler dans Pretty Little Liars de ABC Family et Cynthia Cosgrove dans Mad Men.

Laurel Emory comme Embry: La sœur de Noé. Laurel Emory a fait ses débuts à l’écran dans la saison 1 de Dolly Parton’s Heartstrings de Netflix.

Sophie Kim comme Amara: Amie de Noé qui aime chanter. The Healing Powers of Dude marque les débuts d’acteur à l’écran de Sophie Kim. Elle est confinée dans un fauteuil roulant depuis l’âge de quatre ans, en raison de la dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich.

Mauricio Lara comme Simon: L’ami de Noé qui s’appelle «Turbo». Mauricio Lara est apparu dans la série télévisée Young Sheldon, The Conners, Teachers et 9-1-1.

Peter Benson comme Bartholomew Myers: Un directeur d’école qui établit 53 règles pour Mec. Peter Benson a interprété le maréchal Jessup dans Hell on Wheels d’AMC. Il joue actuellement le rôle de Seth Harper dans Mech-X4.

Gabrielle Quinn comme Valerie Stevens: Le béguin de Noé qui l’invite à une fête d’Halloween. Gabrielle Quinn fait ses débuts d’acteur à l’écran dans The Healing Powers of Dude.

Aidan Kahn comme Logan McGrath: Un galeriste prétentieux. Aidan Kahn a interprété Zack Stoll dans iZombie and Jared dans Van Helsing de SyFy.

Camille Mitchell comme Rosie: La grand-mère de Noé. Interprète de scène bien connue, Camille Mitchell a interprété le Dr Bates dans la saison 1 de FX’s Legion et Mme Fontleroy dans Van Helsing.

Alison Wandzura comme Lori: Le voisin de Noé. Alison Wandzura est apparue dans la série The Crossing, iZombie et Van Helsing.

Jill Morrison en tant que Mme Wakowski: Un professeur de musique. Jill Morrison est apparue dans le film Mean Girls de 2004 et dépeint Faye dans le projet Bluebook de l’histoire.

Raylene Harewood en tant que Mme Fleckburg: Le professeur principal de Noé. Raylene Harewood a interprété Madeylyn dans Supernatural season 14 et a joué un petit rôle dans le film 2019 The Intruder.

