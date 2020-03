Power Book III: Raising Kanan ajoute London Brown, Malcolm Mays et Quincy Brown à Cast – Blackfilm

Deadline rapporte que Starz / Lionsgate complète le casting de sa prochaine série Power prequel. London Brown (L’agitation), Malcolm Mays (Chute de neige), Shanley Caswell (NCIS: Nouvelle-Orléans), Toby Sandeman (Les Royals) et Joey Bada $$ (M. Robot) ont été castés comme habitués de la série aux côtés annoncés précédemment Patina Miller, Mekai Curtis, Omar Epps, Hailey Kilgore et Lovie Simone dans Power Book III: Raising Kanan. Aditionellement, Quincy Brown (Étoile) est défini comme récurrent.

Le troisième chapitre de la Courtney A. Kemp-la franchise Power créée, Power Book III: Raising Kanan est une préquelle qui ramène les téléspectateurs dans les années 90 et les premières années du personnage emblématique de Power, aujourd’hui décédé, Kanan Stark, décrit dans la série originale de Curtis “50 Cent” Jackson.

Brown jouera Marvin, le muscle de l’anneau de drogue de Rag. Marvin est le frère aîné de Raq (Patina Miller) et Lou-Lou (Malcolm Mays) Thomas. Père de Jukebox et oncle de Kanan. Le plus âgé des frères et sœurs Thomas, ce qu’il manque en intelligence, il le compense en agression volatile. Tête brûlée qui n’hésite pas à se battre, il est un pilier de l’entreprise familiale et, en tant que tel, affirme librement ses opinions sur la façon de gérer les choses – bien que ses idées soient généralement rejetées par ses frères et sœurs plus intelligents et plus intelligents. Son tempérament rapide et sa personnalité bruyante rendent difficile pour sa fille Jukebox de se connecter avec lui, pas qu’il ne remarquerait même pas ses tentatives.

Mays incarnera Lou-Lou, confident de Raq (Patina Miller). Il est le plus jeune des trois Thomas et oncle de Kanan et Jukebox. Contrairement à Raq et Marvin, Lou-Lou est apparemment doux et doux – mais il est également dur et farouchement loyal et n’hésitera pas à appuyer sur la gâchette lorsqu’il sera sollicité. Souvent la voix de la raison, Raq fait confiance au jugement de Lou-Lou et compte sur lui comme son bras droit pour les questions professionnelles et familiales. Lou-Lou a une passion pour le monde de la musique et a de grands rêves d’un avenir au-delà de l’entreprise familiale.

Caswell jouera Det. Burke, le nouvel associé du détective Howard (Omar Epps). Un policier de troisième génération mais une détective de première génération issue d’une longue lignée de policiers irlandais. Burke est issu d’une longue lignée de flics irlando-américains, mais c’est la première femme détective de sa famille. Elle travaille dur, est intelligente et cherche désespérément à projeter un extérieur dur – à la fois pour son partenaire et pour les équipes acharnées qu’elle rencontre en patrouille – mais Burke est vert, et cela se voit.

Sandeman interprètera Symphony Bosket. Beau, suave, cool, confiant. Intelligent et intellectuellement curieux, Symphony obtient sa maîtrise en urbanisme tout en travaillant au noir comme barman dans une boîte de nuit populaire. Quand il rencontre Raq, des étincelles volent – et malgré leurs mondes très différents, ils forment rapidement une connexion romantique authentique qui les défiera tous les deux.

Bada $$ jouera Unique. Indéniablement la plus grande cheville ouvrière de la drogue dans le sud de la Jamaïque, le Queens, Unique a reçu les clés du château par son frère, qui passe le reste de sa vie en prison. Unique est le principal rival de Raq dans sa quête de domination des rues. Beau, dur, rusé, il est l’homme à tous points de vue. Unique gère les blocs, négocie pour le contrôle du quartier, et quand il y a un obstacle, il est dur mais juste. Jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. Si un rival franchit une ligne, Unique ripostera toujours pour protéger le sien.

Brown revient en tant que Crown, un producteur de musique local.

Power Book III: Raising Kanan est une production exécutive de Kemp via sa société End of Episode et Jackson via son G-Unit Film and Television. Sascha Penn est showrunner et producteur exécutif. Mark Canton est également producteur exécutif via Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak et Danielle DeJesus de End of Episode, Shana Stein, Bart Wenrich et Kevin Fox avec Hardy exécutif produisant et réalisant l’épisode de la première. Lionsgate TV produit la série pour Starz.

Brown était un habitué de la série dans Ballers de HBO et était le leader dans The Hustle de Fuse Network. Il a récemment terminé le tournage de Tales From the Hood 3 et un épisode de BET Soul American jouant Bootsy Collins. Brown est repris par A3 Artists Agency et Brillstein.

Mays a joué le rôle de Kevin Hamilton dans deux saisons de la série FX Snowfall de John Singleton. Il a récemment écrit son premier long métrage en studio pour Warner Bros, intitulé Ferguson, une adaptation du livre Tell the Truth and Shame the Devil The Life Legacy and Love Of My Son Michael, et écrit actuellement New Jack City 2 pour le studio. On le verra ensuite avec Anna Kendrick, Denis O’Hare et Danielle Brooks dans The Day Shall Come de Chris Morris.

Caswell a récidivé au cours des cinq dernières saisons en tant que Laurel Pride sur NCIS: La Nouvelle-Orléans, en face de Scott Bakula. Elle a fait ses débuts au cinéma en face de Josh Hutcherson et Dane Cook dans la comédie d’horreur indie Detention, et elle a également joué aux côtés de Ron Livingston, Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le thriller de New Line The Conjuring. Caswell est remplacé par A3 Artists Agency et Semler Entertainment.

Les crédits récents de Sandeman incluent le pilote de NY Undercover de Dick Wolf, The Royals on E! Netflix’s She’s Gotta Have It and OWN’s Love Is… Il est remplacé par Gersh et Authentic Talent and Literary Management.

Bada $$ est apparu dans les trois dernières saisons de Mr. Robot de USA Network dans le rôle préféré des fans de Leon. Il a interprété Inspectah Deck dans Wu-Tang: une saga américaine de Hulu et s’est reproduit dans Boomerang et plus récemment Grown-ish.

Brown était plus récemment une série régulière sur la série à succès de Lee Daniels, Star. Côté cinéma, il a joué le rôle principal dans le calendrier des vacances de Netflix, aux côtés de Kat Graham.