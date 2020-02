Power spinoff Power Book II: Ghost Teaser abandonné, casting annoncé – Blackfilm

Starz a sorti une bande-annonce pour le spin-off de Power Power Book II: Ghost, et a complété le casting de l’émission avec des visages familiers de l’univers Power.

Joindre Mary J. Blige et Cliff ‘Method Man’ Smith dans le drame sera Michael Rainey Jr. comme Tariq St. Patrick, Shane Johnson comme Cooper Saxe, et Naturi Naughton comme Tasha St. Patrick. Parmi les autres acteurs de retour, citons le compagnon de dortoir de Tariq, Brayden, joué par Gianni Paolo, et Quincy Tyler BernstineL’avocat de la défense de New York, Tameika Washington.

Nouveau dans le casting est Daniel Bellomy (Le vrai MVP: l’histoire de Wanda Durrant), Paige Hurd (L’Ovale), Melanie Liburd (C’est nous), Justin Marcel McManus (Étoile), Woody McClain (L’histoire de Bobby Brown), Lovell Adams-Grey (Coroner), et LaToya Tonedeo (Le serment).

Power Book II: Ghost suit les événements de la sixième et dernière saison de Power. Il présente Method Man comme un avocat ambitieux et avisé Davis Maclean, un personnage qui est attiré par le monde souterrain de New York dirigé par le personnage de Blige. Il peut se retrouver piégé par certains secrets de son passé.

Le spectacle est produit par le créateur de la série et le showrunner Courtney A. Kemp par le biais de son entreprise End of Episode, et Curtis ’50 Cent ‘Jackson grâce à son G-Unit Film and Television. Les producteurs exécutifs sont également Mark Canton via Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak et Danielle DeJesus de End of Episode, Shana Stein et Bart Wenrich. Lionsgate TV produit la série pour Starz.

