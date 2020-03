Prédire qui meurt dans la finale de la saison 1

Avertissement! Spoilers pour The Outsider de HBO

L’étranger l’épisode 9, “Tigres et ours”, se termine par un coup, indiquant clairement que tout le monde ne survivra pas face à El Cuco. La plus grande question est: qui vivra et qui mourra?

L’épisode se termine sur un cliffhanger brutal, similaire à la première de la saison. Cependant, cela commence par une série de flash-back dans lesquels un couple de garçons se perdent dans certaines grottes voisines en 1954. Leur père rassemble un groupe d’habitants pour former une équipe de recherche et entre après eux, mais lorsque la grotte s’effondre, ils ” re piégé. Seale raconte à Ralph, Holly et d’autres membres de l’équipe une histoire sur la façon dont les garçons et l’équipe de recherche n’ont pas pu sortir et sont morts dans les grottes, ce qui les aide à comprendre qu’El Cuco s’y cache.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: La théorie de l’outsider: comment Holly et Ralph peuvent vaincre El Cuco

Avec ces connaissances, l’équipe part à la recherche de El Cuco. Pendant ce temps, Howard reste avec Claude et Seale Bolton parce que l’équipe sait qu’El Cuco peut lire l’esprit de Claude. Malheureusement, Seale parle à Claude des plans de l’équipe, pensant que son frère a le droit de savoir qu’El Cuco est après lui. Cela donne à El Cuco le temps de se préparer à l’arrivée de l’équipe en envoyant Jack dans les bois avec un fusil de sniper. Dans les derniers moments de l’épisode, Jack commence à tirer, frappant Alec dans la tête et éclaboussant Ralph de sang. L’écran devient noir et plusieurs autres coups de feu retentissent.

The Outsider: qui pourrait survivre à la finale?

Avec Jack étant un officier de police formé, il est clair qu’il est hautement qualifié avec l’arme qu’il utilise. Pour cette raison, il est facile de supposer que Jack sera capable de tuer plusieurs membres de l’équipe avant de pouvoir se mettre à couvert. Ensuite, ils devront déraciner Jack s’ils ont le moindre espoir d’aller dans les grottes pour affronter El Cuco. Au dernier moment de l’épisode, Ralph est figé, choqué par le fait qu’Alec soit frappé à la tête et éclaboussé de sang. Il peut même avoir une idée qu’il était la cible visée. Sera-t-il capable de réagir à temps, ou est-il le prochain à partir?

Puisque Ralph a réagi en marchant derrière un arbre juste à temps, il est susceptible de survivre. De plus, Holly et lui sont vus dans l’aperçu du final de la saison à la recherche des grottes, donc Holly est également susceptible de passer. D’autres membres peuvent ne pas être aussi chanceux, comme Andy qui, après avoir partagé un moment tendre avec Holly dans la voiture, est un candidat susceptible d’être marqué pour la mort. Une autre possibilité est pour Jack de tourner le pistolet sur lui-même afin qu’il puisse enfin mettre fin au contrôle qu’El Cuco a sur lui, tout comme d’autres l’ont fait lorsqu’il était dans des positions similaires. Avec cette configuration, la dernière saison de L’étranger est sur le point de fournir des gains importants pour cette série à combustion lente, ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs drames mystérieux de HBO à ce jour.

Suivant: Ce que l’outsider a tiré du film brillant

Terminator 2 Plot Hole: Le T-1000 ne devrait pas être capable de voyager dans le temps

A propos de l’auteur

Keith Deininger est un fan de l’horreur et du macabre depuis toujours, et un rédacteur de nouvelles d’horreur pour .. Il a été publié sur un certain nombre de blogs d’horreur différents, tels que This is Horror, et a été panéliste à diverses conventions, dont Bubonicon. Lorsqu’il ne regarde pas ou ne lit pas de films et de livres d’horreur, il écrit également sa propre fiction d’horreur, publiée par DarkFuse et Macabre Ink. Vous pouvez le retrouver sur Twitter @keithdeininger ou sur Facebook où il gère son écriture et sa publication sous la marque Meridian Publications.

En savoir plus sur Keith Deininger