Premier aperçu de Cynthia Erivo dans Genius: Aretha – Blackfilm

National Geographic et Fox 21 Television Studios publieront une première promo nationale de teaser pour GENIUS: ARETHA lors de la télédiffusion des Oscars® de dimanche sur ABC. Cynthia Erivo, nominé aux Oscars 2020, joue le rôle de Aretha Franklin dans la troisième saison de la série d’anthologie mondiale acclamée par la critique. Prêt à jouer “Stand Up” en direct pendant la plus grande soirée d’Hollywood, Erivo est nominé dans deux catégories: actrice dans un rôle principal et musique (chanson originale) pour le film “Harriet”.

GENIUS: ARETHA sera présenté en première sur quatre nuits consécutives, à compter du Memorial Day, le lundi 25 mai, à 9 / 8c. GENIUS: ARETHA sera la toute première série limitée scénarisée autorisée sur la vie d’Aretha Franklin. La série en huit parties explorera le génie musical de Franklin et sa carrière incomparable – et l’impact incommensurable et l’influence durable qu’elle a eu sur la musique et la culture du monde entier. GENIUS: ARETHA diffusera dans 172 pays et en 43 langues sur National Geographic Channels.

Le casting comprend Cynthia Erivo («Harriet», «The Color Purple» de Broadway) dans le rôle d’Aretha Franklin; Courtney B. Vance («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story») en C.L. Franklin; David Cross («Goliath», «Arrested Development») en tant que Jerry Wexler; Malcolm Barrett («Intemporel», «Prédicateur») en tant que Ted White; Pauletta Washington (“Elle doit l’avoir”) en tant que grand-mère Rachel; Patrice Covington («The Color Purple» de Broadway) en tant que Erma Franklin; Rebecca Naomi Jones (“The Big Sick”) en tant que Carolyn Franklin; Steven Norfleet («Watchmen») en tant que Cecil Franklin; Kimberly Hébert Gregory («Vice-directeurs») comme Ruth Bowen; Omar J. Dorsey («Queen Sugar») en tant que James Cleveland; Marque Richardson («Dear White People») en tant que King Curtis; et présentant Shaian Jordan comme Little Re.

